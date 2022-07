Bécherel. Nuit du livre : crépuscule et aurore littéraires le 6 août 2022

La 27e édition de la Nuit du Livre de Bécherel est proposée comme une invitation au voyage à travers des contes et spectacles dans les jardins et à la Maison du livre, mais aussi des animations, expositions, ateliers (BD, calligraphie, enluminure, reliure, papier).

La Nuit du livre #27 © Milena

La nuit du livre à Bécherel, c’est pour bientôt ! Le 8 août 2022, la 27e édition de cette célébration festive et culturelle animera les places, ruelles et jardins du pittoresque village d’Ille-et-Vilaine, mais aussi ses librairies et sa Maison du livre.

Cette 27e édition de la Nuit du livre est proposée comme un moment d’évasion à travers des contes et des spectacles dans les jardins, à la Maison du livre, mais aussi des expositions, des ateliers (BD, calligraphie, enluminure, reliure, papier) et un marché du livre pour déambuler tout au long de la journée, jusqu’à la nuit tombée.

Petite restauration sur place.

Événement gratuit.

Et retrouvez ci-après toute la programmation de la Maison du Livre