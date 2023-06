Bécherel. Cet été à la Maison du Livre…

Découvrez le programme de la Maison du Livre à Bécherel de cet été 2023 !

Exposition d’Alain Aurégan, Multiples – du 4 juin au 8 septembre 2023

Résidant et travaillant dans l’atelier « Suivre les toiles » dans le centre de Bécherel, Alain Aurégan est un poète s’exprimant parfois avec de l’encre et une feuille mais surtout avec un pinceau et une toile. Sa démarche pour peindre est en constante évolution depuis les années 80, date à laquelle le Frac Bretagne lui acquiert l’œuvre Camina (toile et acrylique). Alain Aurégan a une préférence pour la peinture à l’huile et n’hésite pas à varier les techniques et outils pour disposer ou même parfois “écorcher, gratter” la peinture, donnant à l’œuvre une autre dimension plastique. L’exposition traverse ses différentes périodes de création artistique… un peintre à découvrir pendant tout l’été.

Multiples Maison du livre Bécherel Dimanche 4 juin

Présentation du livre de poèmes et illustrations Le costume et la peau par Claire Moreau, son éditrice

» J’ai choisi de rééditer un recueil de poèmes de l’artiste peintre Alain Aurégan, intitulé Le costume et la peau. Le livre contient 25 poèmes, une dizaine d’illustrations en couleurs. Vous y trouverez de la poésie bien sûr, mais aussi des réflexions sur la peinture, le dessin, l’art, le geste. Le livre met en regard le texte et l’image, incluant des photos des œuvres d’Alain Aurégan, prises par Freddy Rapin et Barbara Giancotti Gaunet. Un grand merci à eux pour la contribution à ce livre ! Le recueil est préfacé par Dominique Dumont, proche d’Alain Aurégan, qui sait voir et dire la peinture d’Alain comme nul autre. «

Exposition Natures, livres d’artistes – du 1er juin au 3 septembre 2023

Pour l’été, la Maison du livre s’associe au Frac Bretagne et à la Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine pour vous proposer une immersion dans les livres d’artistes, objets peu connus du grand public.

L’atelier des livres d’artistes en continu : Et si on passait un bon moment, tranquille, à fabriquer en toute liberté ? Seul, en famille ou entre amis, fabriquez un leporello en lien avec la nature, le paysage et le jardin. Pour tous, durant tout l’été.

Natures/Livres d’artistes Maison du livre Bécherel 1 juin – 31 août

Exposition photo d’Alain Amet (Musée de Bretagne), Bretagne dans la peau – du 2 avril au 5 novembre 2023

« Le Musée de Bretagne à Rennes a lancé en juin 2021 un reportage photographique, parallèlement à la préparation de l’exposition Celtique ? (18 mars – 4 décembre 2022), sur le thème de l’héritage celtique en Bretagne. La culture celtique et l’univers imaginaire qui lui est lié ont généré un abondant vocabulaire artistique et décoratif, qui a trouvé un aboutissement naturel dans l’art graphique du tatouage. Permanence de traditions anciennes aux rôles social, religieux ou mystique (tatouages attribués aux guerriers celtes), motifs ornementaux ou mythologiques, illustrations d’épisodes et de personnages historiques, de contes et légendes… le panel est large des motifs symboliques de l’âge du Fer à ceux de l’Heroic Fantasy contemporaine. Longtemps marginalisés ou clandestins en Europe, les tatouages aujourd’hui sont de plus en plus exposés, à mesure que les médias, la publicité ou la mode s’emparent de leurs codes. Affirmation identitaire, immortalisation d’un moment de vie, choix esthétique, la décision de se faire tatouer est rarement un geste sans profondeur. Qu’elle réponde à une pulsion individuelle ou qu’elle vise l’appartenance à un groupe humain, elle en dit toujours plus que l’image reproduite sur la peau. Les récits que les participants ont bien voulu partager avec nous et qui accompagnent les images sont souvent émouvants, d’une grande sincérité, ne laissent pas de marbre. » – Manon Six, Musée de Bretagne

Avec l’exposition au jardin, une petite scène peut désormais accueillir musiques et lectures aux beaux jours, la pente offrant des gradins naturels pour profiter du soleil et de la vue. L’exposition Bretagne dans la peau y permet une balade bucolique jusqu’à l’automne. Un beau succès pour cette exposition accessible à tout moment.

Anaïs Rallo en résidence

La Maison du Livre poursuit son aide à la création en accueillant des artistes qui créent tout en allant à la rencontre du territoire et de ses habitants.

Graphiste et illustratrice, Anaïs Rallo cultive une démarche à la croisée de l’art et du design. Au travers de ses compositions, elle s’applique à mettre en scène des narrations visuelles déjouant les évidences du quotidien. Une ligne ronde en mouvement, ponctuée de quelques notes colorées ; son dessin est un éloge au vivant. Dans le cadre de sa résidence d’artiste à Bécherel en juillet, l’artiste Anaïs Rallo se concentre sur la réalisation d’une fresque qui ornera un bâtiment, appelé communément le bâtiment Grosset, situé à l’entrée de la ville.

> mercredi 7 juin à 16h à la Maison du livre : échange autour de ce projet avec les habitants

> samedi 5 août, à la Nuit du livre, inauguration de l’œuvre in situ

Balades et rendez-vous

Durant tout l’été, balades et ateliers gratuits !

SAVE THE DATE… NUIT DU LIVRE LE SAMEDI 5 AOÛT !

Rendez-vous estival, festif et familial. 28e édition pour l’incontournable rendez-vous qui propose un bel évènement de l’après-midi jusqu’à la nuit noire… Avec contes, musiques, lectures, ateliers, astronomie, le tout saupoudré d’étoiles et de paillettes ! Marché du livre durant tout le week-end.

Infos pratiques

Maison du livre, 4 rte de Montfort, 35190 Bécherel

