BD. La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben illustrée

En 2012, un forestier allemand révolutionne avec un livre notre vision et rapport aux arbres. Huit ans après, sa parution française La vie secrète des arbres devient une BD instructive et ludique réalisée d’une main de maître par Fred Bernard et Benjamin Flao.

Peter Wohlleben est un ingénieur forestier allemand. Il n’a aucune particularité si ce n’est peut être sa grand taille, il mesure 1m98 et chausse du 48. Pas de quoi en faire un livre. Pourtant un jour, après 30 ans d’un métier sans histoire, il découvre autour d’une souche de hêtres, peut être vieille de 4 ou 5 siècles, que les arbres « alentour avaient volontairement maintenu en vie cet étrange cercle de bois ». Sa vision de la forêt va en être totalement transformée. Il décide d’observer, d’étudier sous un angle différent ces chemins, ces troncs, qu’il regardait comme une « simple manière première », et découvre un monde magique, trop souvent ignoré et surtout VIVANT. Les arbres communiquent, interagissent, se défendent, se soutiennent. La perpective change. La vie change. Peter décide alors d’écrire sur sa « découverte » et sa nouvelle perception de son métier. Il publie L’Horloge de la Nature en 2012 en Allemagne puis La Vie secrète des arbres éditée en France en 2015, ouvrage qui devient un best-seller avec plus de 7 millions d’exemplaires vendus.

Peter Wohlleben

De manière didactique, le forestier allemand rend accessible à des lectrices et lecteurs du monde entier un univers par trop méconnu, celui de nos forêts qui ne sont pas des étendues de futs de bois statiques, décrites ainsi depuis des décennies. Il nous emmène avec lui dans ses balades comme le ferait un simple guide forestier. Il nous parle, il nous montre, nous explique, nous prend à témoin. Et nous comprenons. Nous comprenons tout.

‌Cette personnalisation du récit est un des charmes du livre, une manière de raconter que reprend à son compte de façon ludique cette adaptation très réussie. L’ouvrage est divisé en quatre saisons végétales comme les quatre saisons des âges de la vie. Au printemps nous sommes avec le petit Peter qui quitte la ville pour la campagne et ses découvertes des tortues et des salamandres avant de construire des cabanes à la saison adolescente de l’été. Quand survient l’automne nous avons déjà appris énormément de la photosynthèse ou de la colonisation des arbres mais plus les saisons avancent et plus, à la manière d’un roman policier, les nouveautés sidérantes nous sont contées généreusement et avec humour. Le mycélium et l’importance du sol, l’entraide et la communication des arbres entre eux sont les premiers signes de la sociabilité forestière. C’est notre rapport aux arbres qui se transforme au fil de notre promenade accompagnée.

‌Racontant son parcours d’adulte et de professionnel, l’ingénieur allemand nous associe à son émerveillement, que la beauté des planches de Benjamin Flao, accentue. Le dessinateur de bd nous avait enchanté avec ses bd fictionnelles, Kililana Song et L’âge d’eau. Il change ici totalement de registre en conservant son dessin léger et sa technique d’aquarelle pour accompagner une histoire initiatique. Sa réussite est de réaliser des dessins scientifiquement exacts et précis mais aussi, grâce à une pagination généreuse, de nous offrir des pages esthétiques qui nous transportent au cours des quatre saisons dans les bois et sous bois, donnant une dimension poétique au livre de Wohlleben. La vie expliquée des arbres ne saurait atteindre sa pleine dimension sans son esthétisme et ses rêveries :

« Comme l’art, les arbres parlent à ce qu’il y a de plus profond en nous ».

‌L’adaptation ou la réalisation de bd documentaires est un phénomène éditorial actuel et puissant. Atteindre un public large, vulgariser en conservant la rigueur nécessaire font partie des objectifs de ces éditions. Nous sommes ici presque amenés à penser que cet ouvrage illustré aurait pu être la première version du livre tant le dessin apporte une facilité de lecture et de compréhension supplémentaire. La vision de la coupe d’un tronc d’arbre en une page enseigne plus que des dizaines de lignes écrites d’explication et de description.

Lorsque la fin de l’ouvrage évoque le « retour du printemps », émerveillé par tant de beauté et de complexité, le promeneur-lecteur est convaincu de la nécessité d’un plus grand respect à l’égard des arbres s’accompagnant d’une nouvelle gestion de ces éléments naturels finalement beaucoup plus vivants que nous ne l’imaginions. Une prise de conscience indispensable pour pouvoir continuer à apprécier ces magnifiques sous bois sous la neige ou dans la lumière printanière. Autrement qu’en pénétrant dans les magnifiques dessins de Benjamin Flao.

‌

La Vie secrète des arbres d’après l’oeuvre de Peter Wohlleben. Scénario de Fred Bernard. Dessin et couleur de Benjamin Flao. Éditions Les Arènes. 240 pages. 29,90€.