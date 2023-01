Porte-Bonheur de Tacméla : l’anxiété chez l’adolescent

La bande dessinée Porte-Bonheur de l’auteur-illustrateur français Tacméla, à l’origine un webtoon, paraîtra aux éditions Leduc le 11 janvier 2023. Grâce à ses personnages attachants et ses nombreux traits d’humour, ce récit à la fois drôle et émouvant raconte avec justesse les problèmes d’anxiété qui concernent de nombreux jeunes.

Selon une étude de l’Ipsos en novembre 2021, « un enfant sur 4 est touché par un trouble anxieux généralisé » et « 42% des adolescents sont concernés par des symptômes dépressifs plus ou moins graves ». L’anxiété est un thème plus que récurrent chez l’adolescent, d’autant plus avec tous les questionnements qui les agitent au seuil de la majorité entre la peur du futur, la remise en question de l’identité et l’ouverture à l’amour. L’anxiété semble bien être un compagnon de vie qui les suit au quotidien et qui les dévore petit à petit de l’intérieur.

Dessinateur, illustrateur et graphiste, Tacméla met en lumière diverses problématiques de la santé mentale durant l’adolescence à travers ses créations. Dans Porte-Bonheur, l’auteur expose une des raisons premières du mal-être des plus jeunes, souvent sous-estimées par les victimes elles-mêmes. À travers les 208 pages de la bande dessinée, nous suivons l’histoire de Clément, lycéen en première, qui souffre d’anxiété. Sa santé mentale se dégrade et les jours qui passent ne l’aident pas. Alors même qu’il pense ne pas pouvoir aller plus bas, le voilà accompagné par une ombre qui le suit partout, au nom douteux d’Angst. Cette créature est « l’incarnation d’angoisses personnelles, tout droit sorti de l’inconscient » de Clément. Angst le suivra tout au long de l’histoire, le blâmant par moments, se moquant par d’autres, mais aussi l’épaulant lors d’épreuves difficiles.

Porte-Bonheur, page 3.

Porte-Bonheur, page 5.

Porte-Bonheur, page 6.

Tacméla publie originellement cette bande dessinée sur la plateforme numérique de publication de bande dessinée Webtoon. Le succès est au rendez-vous avec près de trois millions de vues et une note de 9,71 sur 10. L’auteur termine sa bande dessinée sur la plateforme en août 2022, après 135 épisodes et 1 an et demi de publication bihebdomadaire. Son adaptation au format papier des 38 premiers chapitres paraîtra le 11 janvier 2023 aux éditions Leduc.

Porte-Bonheur sur la plateforme Webtoon.

Tacméla, en publiant sur Webtoon, cherchait déjà à toucher un public d’adolescents, les plus propices à s’identifier au personnage de Clément qui a leur âge et partage les mêmes soucis au quotidien. Le but de la bande dessinée semble clair : proposer un récit au ton comique et aux couleurs vives sur les difficultés que vivent les adolescents durant leur scolarité, que ce soit en cours, avec leurs amis et même leur famille. La question de l’identité et l’avenir est au cœur de la bande dessinée, Clément se construit à travers les pages, tout autant épaulé qu’entravé par Angst, qui tantôt l’aide à avancer et tantôt le pousse au vice.

Comme une ombre, Angst, cette créature mi-sympathique, mi-sarcastique ponctue le quotidien de Clément de ses remarques cinglantes, son attitude désinvolte et son omniprésence étouffante. Clément aimerait s’en débarrasser, dérangé par ses commentaires incessants. Pourtant, quand il se trouve face à ses propres démons, Angst semble être le seul présent pour lui, tant pour le consoler que pour l’enfoncer dans son mal. Comme une partie de lui-même, Angst suit Clément où il va et sort tout ce qui est caché au fond de son cœur.

Porte-Bonheur, page 9.

Porte-Bonheur, page 27.

Angst (« peur » en allemand) représente cette petite voix dans la tête qui pollue la pensée sur tout ce que l’on fait et les choix que l’on prend. La personnification de l’anxiété permet une meilleure compréhension du mal-être que vivent les jeunes étudiants en proie à l’anxiété, l’angoisse et la dépression. Ce personnage railleur donne un côté comique à la bande dessinée et l’anxiété semble ainsi plus accessible, si ce n’est même plus facile à faire face.

Enfin, l’auteur finit sa bande dessinée par une « Foire aux questions de l’Angoisse », où il propose plusieurs conseils pour gérer son angoisse et son anxiété, sur comment demander de l’aide mais aussi comment s’écouter lors des crises. Accompagnées d’illustrations de Clément et d’Angst, ces quelques pages de conseils permettent aux lecteurs de pouvoir appréhender leur mal-être de manière plus tranquille. Sans transformer cette foire aux questions en un manuel médical et psychologique, Tacméla arrive, avec une petite touche d’humour, à donner des indications pour gérer son angoisse d’une manière ludique et divertissante.

Porte-Bonheur sera une parfaite lecture pour s’instruire sur son état et sa santé mentale. Avec ce duo décalé entre une créature caustique et son porteur d’un sérieux dramatique, cette bande dessinée est une bonne introduction sur le sujet, qui le traite de manière amusante, autant pour les adolescents qui se trouvent en plein dans le tourbillon que pour ceux qui en sont sortis, dont les séquelles perdurent. Porte-Bonheur parlera à tous ceux qui ont déjà été accompagnés par cette petite voix agaçante que nous seuls sommes capables d’entendre.

Porte-Bonheur de Tacméla, Éditions Leduc (Collection Leduc Graphic). À paraître le 11 janvier 2023. 208 pages. 22€

Porte-Bonheur sur Webtoon