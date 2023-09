BD. Le Passeur de lagunes, un voyage dans les eaux de la sérénissime

Avec ce magnifique roman graphique Le Passeur de lagunes aux éditions Futuropolis, Christophe Dabitch et Piero Macola nous livrent une vision rare d’un lieu méconnu : la lagune de Venise. Magnifique de beauté et de noirceur.

Paolo a seize ans. Il vit sur l’Île de la Giudecca, près de Venise. « La lagune est pleine de pièges » lui déclare son père alors qu’il n’est encore qu’un enfant, dans une barque. C’est un peu la découverte et l’histoire de ces pièges à venir que nous raconte le scénario de Christophe Dabitch. Venise est loin, une ombre, une silhouette lointaine dans la brume hivernale. Un lieu de théâtre et de représentation où les autochtones n’ont rien à faire. Vous ne verrez donc pas la moindre pierre du Palais des Doges. Juste, à peine esquissée, la Tour de la place Saint-Marc, au bout du bout de l’horizon. C’est la lagune où se déroule la vraie vie, cette mer intérieure qui se cache, loin des regards des touristes agglutinés sur les ponts des paquebots, c’est elle qui nous est offerte par des aquarelles magnifiques de Piero Macola. Muettes, elles nous invitent à rentrer dans le livre, tel un carnet de voyages fait d’impressions et de sensations. Nous sommes conviés à une promenade dans les marais, sur les grèves sableuses peu fréquentées, au lever du jour hivernal quand les canards s’envolent dans la brume ou à la tombée de la nuit quand se dissimulent les trafics en tous genres. Images minimalistes, images à la limite de l’abstraction, images légères ou porteuses de peur, nous côtoyons un univers peu connu, protégé du monde et propice aux mystères et aux magouilles. Un univers clos à quelques encablures de la foule.

Le Passeur de lagunes, de Christophe Dabitch et Piero Macola, éditions Futuropolis, 2023, p. 8 – 9.

Le père de Paolo y pêche depuis toujours, mais cela fait quelques jours qu’il a disparu, laissant son fils seul, dans la petite maison à la façade rouge feu. Il a bien ses potes, l’adolescent à la chevelure rousse, des potes comme Ahmad, l’étranger avec qui il passe le temps et essaie de se faire un peu de fric. Pour rêver de femmes, d’ailleurs, car sur ces quelques morceaux de terre disséminés près de la Sérénissime, il n’y aucun avenir. Il trafique un peu d’herbe et une substance nouvelle et miraculeuse, la Rose, mais son père n’est plus là pour le guider. Il va alors le rechercher, sur son bateau à moteur, allant de communauté repliée sur elle même à la solitude de personnes enfermées sur des maisons à pilotis. Il découvre que la lagune à sa manière est un lieu dangereux dont il va apprendre à décoder les rites et les mystères. Et les habitants méfiants, ambivalents, taiseux et terrés sur leur bateau ou derrière quelques murs en ruines. Parmi eux, des membres d’une organisation discrète mais omnipotente, une mafia aquatique, qui sait tout.

Le Passeur de lagunes, de Christophe Dabitch et Piero Macola, éditions Futuropolis, 2023, p. 17.

Passeur de lagunes mérite bien son titre initiatique. Passeur des voies navigables qu’il a appris à connaître et à déchiffrer depuis son enfance, Paolo traversera l’univers des passeurs de migrants venus de pays en guerre. La lagune, enserrée désormais de digues qui agissent comme des grilles de prison, devient un lieu autarcique qui, à l’image de l’Europe, cherche à se refermer sur lui-même. On y rentre et on y sort au péril de sa vie mais toujours en payant. Cette découverte est le prix demandé à Paolo pour devenir adulte.

On devine combien les deux auteurs ont navigué dans cette lagune mythique qui n’abrite pas que les îles de Murano, Burano ou Torcello. Dans cet univers aquatique, Piero Macola ne pouvait utiliser que l’aquarelle, seul l’élément liquide pouvant traduire l’univers des marais et son atmosphère évanescente. La saison hivernale ajoute au mystère des lieux et on ressent l’humidité nous gagner quand surgissent de l’eau des hommes grenouilles, spectres surréalistes et oniriques.

Le Passeur de lagunes, de Christophe Dabitch et Piero Macola, éditions Futuropolis, 2023, p. 18 – 19

Les allures et les visages des gamins et de la plupart des personnages nous rappellent les mauvais garçons de Gipi, désœuvrés et impuissants face au monde des adultes. Ils sont les victimes de paris qui les dépassent mais doivent vite apprendre les règles du jeu. Un jeu mortifère où seuls quelques-uns gagnent.

Le Passeur de Lagunes de Christophe Dabitch (scénario) et Piero Macola (dessin), éditions Futuropolis. 224 pages. 25€.

Parution : 13 septembre 2023