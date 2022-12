BD : Morbihan, une histoire entre terre et mer 

Le 9 décembre 2022, les Editions du Signe faisaient paraître la bande dessinée Morbihan, une histoire entre terre et mer. Présentation armor et argoat.

Pendant une année, les auteurs ont travaillé en partenariat pour aboutir à une BD de qualité, aux dessins et au scénario super réalistes : le dessinateur Philan Nguyen – Le scénariste James Eveillard et l’éditeur Gérard Valette. Toutes les époques ont été parcourues, de l’âge de pierre jusqu’à l’histoire moderne du département.

L’histoire raconte la vie d’Océane, une étudiante dont les parents sont originaires du Morbihan et avec lesquels elle y passait ses vacances chaque été. Dans le cadre de ses études, la jeune fille prépare un dossier sur l’histoire et le patrimoine de ce département breton. Elle se fait aider dans ses recherches par Yann-Fanch, un retraité qui a été professeur d’histoire-géographie. Ensemble, à bord d’une voiture vintage, ils sillonnent les routes morbihannaises.

Ils parcourent 350 millions d’années d’histoire. L’ancien enseignant va conduire l’étudiante sur les sites emblématiques et les personnages qui ont marqué l’histoire du Morbihan. Entre les 2 compères se nouent une complicité et une franche amitié.

L’album BD est en couleur. Sa couverture est cartonnée. Les 56 pages ont pour dimensions : largeur 230 mm – hauteur 320 mm – épaisseur 10 mm.

Les Editions du Signe ont été fondées à Strasbourg (Alsace) en 1987. D’abord spécialisées dans les récits religieux et les ouvrages historiques, elles se développent dès 1995 en éditant des bandes dessinées un partout en France. Elles se spécialisent alors autour du patrimoine avec des publications historiques. Après avoir réalisé les BD des Côtes d’Armor et du Finistère, et maintenant celle du Morbihan, les Editions du Signe sont dans l’attente d’un coffret Bretagne ! Mais avant de concrétiser ce projet, elles devront écrire les bandes dessinées de l’Île-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, afin de regrouper les cinq départements historiques.

Gérard Valette est l’actuel directeur éditorial.

Philan Nguyen est un dessinateur français né en 1967 au Vietnam. Il suit des études scientifiques et commence une carrière d’ingénieur dans les télécommunications. Mais c’est vers la bande dessinée, sa passion d’enfance, qu’il se tourne quelques années plus tard ! Il se remet au dessin. En compagnie de Pascal Hervé, il publie chez Vents d’Ouest son premier album Tupac, un thriller dans les bas-fonds de Lima.

James Eveillard

James Eveillard est architecte et historien d’art.

Il sillonne les routes du Morbihan entre 1988 et 1994 dans un fourgon aménagé pour se rendre dans les écoles, les associations, les mairies et leur présenter les archives et l’histoire du Morbihan. En parallèle, il est déjà bibliothécaire à Baud depuis 1986.

En 1994, il crée et devient le conservateur du Carton Voyageur, le musée de la carte postale de Baud (Morbihan) où les visiteurs peuvent découvrir une collection de plus de 100 000 cartes postales datées de 1900 à nos jours. James Eveillard est coauteur ou auteur d’une douzaine de livres, aux éditions Ouest-France. Son best-seller estUne Bretagne si étrange.

Morbihan, une histoire entre terre et mer est une BD, à la fois divertissante et pédagogique : aux éditions du Signe patrimoine – Prix public : 19,90 euros.