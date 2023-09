BD. Inoubliables de Fabien Toulmé ou un nouveau portrait de l’humanité

Dans Inoubliables aux éditions Dupuis, Fabien Toulmé poursuit sa quête de témoignages de femmes et d’hommes, qui dessinent une image de notre temps et de notre société. Six récits qui racontent un événement marquant d’une vie. Touchant et bouleversant comme d’habitude.

Quand vous avez la chance de rencontrer Fabien Toulmé vous découvrez une montagne de… gentillesse. Son corps est un roc. Sa parole est d’une douceur infinie. Il est comme son dessin. Ou son dessin est comme lui. Caché derrière sa modestie, sa gentillesse, le trait, dont il s’excuse de sa simplicité, est minimaliste en apparence mais tellement juste, en réalité. Depuis de multiples ouvrages documentaires comme la trilogie L’Odyssée d’Hakim, en passant par le récit intime avec Ce n’est pas toi que j’attendais, ou la fiction Suzette ou le grand amour, Fabien Toulmé raconte des histoires avec un dénominateur commun: l’amour des humains, ou plutôt des « gens », des anonymes, des sans-grades. Il écrit d’ailleurs dans sa préface que « les gens et leur vie me passionnent ». C’est ainsi que dans son dernier ouvrage Les reflets du monde. En lutte, Toulmé avait voyagé pour raconter trois histoires de combattantes au Bénin, au Liban et au Brésil.

Cette fois-ci, pour Inoubliables, il est resté sur le sol national puisqu’il nous propose six témoignages qu’il a recueillis à la suite d’un lancement il y a quelques années déjà « d’appels à témoin sur les réseaux sociaux », appel renouvelé plus récemment. Parmi des dizaines de réponses reçues, il a choisi six personnes, quatre femmes et deux hommes, qui ont vécu un élément marquant, modifiant profondément le cours de leur existence. Six histoires, avec chacune leur couleur dominante, qui disent des évènements rares mais paradoxalement connus et souvent commentés dans les médias. Un embrigadement chez les Témoins de Jéhovah, des amours d’adolescent contrariées par les circonstances de la vie, un départ, enfant, du Rwanda au moment du massacre des Tutsis par les Hutus, un viol à l’âge de 12 ans … ces histoires vraies, les victimes les ont racontées au dessinateur. Toutes ont en commun de s’inscrire durablement dans leur mémoire, de perturber des années durant leur équilibre psychologique même si pour la plupart, l’histoire se termine positivement, après des années de souffrance.

Inoubliables, de Fabien Toulmé, éditions Dupuis, 2023, p. 7

Ces témoignages, souvent poignants, on devine qu’ils ont probablement nécessité une longue écoute. Il est difficile de confier à un inconnu ses souffrances, ses difficultés, en peu de mots . Fabien Toulmé a le talent de réduire ces longues pages d’interviews en quelques cases, le témoignage le plus court fait huit pages, le plus long trente cinq, et de dire l’essentiel. Un gaufrier de six cases par pages, comme un exercice de style imposé, pour raconter l’enfer parfois, le traumatisme toujours, mais aussi heureusement le bonheur retrouvé. Aucun voyeurisme, ni dans la manière de raconter ou de dessiner. La sobriété domine l’album parce que le dessinateur se projette dans la tête de ces hommes et ces femmes en souffrance. Avec peu de moyens apparents il établit un lien sensible et fluide entre le lecteur et Grégory, Marine ou Béatriz. Ces six personnes nous parlent personnellement. Nous les écoutons. Et nous sommes touchés.

Le lecteur est d’autant plus marqué qu’il sait qu’il ne s’agit pas de fiction et que les sentiments dévoilés sont réels. Comme toujours avec le dessinateur, on a le sentiment, désiré ardemment par lui, que ces existences tracent un portrait de nos sociétés actuelles. Telle est sa vocation quand il explique que « c’est comme ça depuis que je suis petit où je pouvais rester des heures à regarder les passants ou les commerçants, leurs gestuelles, leurs activités … ».

Les Reflets du monde portaient en page de garde, le numéro 1, tout comme Inoubliables, un signe que Fabien Toulmé semble vouloir se consacrer à cette photographie de l’humanité, une photographie de milliards d’individus si différents les uns des autres mais aussi si attachants. Encore faut-il les regarder et les écouter, ce que le dessinateur fait si bien.

Inoubliables de Fabien Toulmé. Éditions Dupuis. 128 pages. Parution : 15 septembre 2023. 23€.

Lire un extrait