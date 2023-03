Bazouges-la-Pérouse. Memento Temporï ou des chefs-d’oeuvres mondiaux en miniature

L’entreprise Memento Temporï s’est installée au cœur de la petite cité de caractère de Bazouges-la-Pérouse liée à la forêt de Villecartier en Ille-et-Vilaine. Cette entreprise pas comme les autres fait la fierté de ses habitants en reproduisant en modèles réduits et en terre cuite des œuvres d’art des musées du monde entier.

Entre Combourg et Fougères, la commune de Bazouges-la-Pérouse, jadis spécialisée dans la fabrication de sabots, regorge aujourd’hui d’artisans d’art qui exposent leurs œuvres dans différents lieux de la commune. Ces métiers d’art sont exercés par des entreprises qui travaillent dans le milieu de la décoration intérieure, dans l’impression de papier peint, dans la peinture décorative, la reproduction de céramique ancienne, l’ébénisterie, la marqueterie de paille, dans la maroquinerie, etc.

Il y aussi l’entreprise Memento Temporï, un atelier d’art et d’histoire spécialisé dans la reproduction de pièces archéologiques et d’œuvres d’art incontournables en terre cuite. Elle a été créée en 2005 et est dirigée par Patrick Arnal également cofondateur avec Denis Hanifi. Fidèles aux originaux, les reproductions en modèles réduits se veulent éclectiques et variées.

Patrick Arnal

Les pièces archéologiques sont les fidèles copies des œuvres et sculptures issues des plus grands musées et collections en France et à travers le monde, ce qui les rend uniques et personnalisables. Elles sont toutes fabriquées et décorées en Bretagne par des artisans passionnés d’art et toutes réalisées à la main en terre cuite (bleu égyptien, bois, bronze, or, pierre). “Utilisé depuis plus de 5000 ans, la terre cuite est un matériau noble qui permet d’obtenir une grande qualité de restitution avec beaucoup de finesse aussi bien dans les formes que les détails”. Les chefs-d’œuvre de plus de 30 civilisations sont reproduites en miniatures par une équipe d’une douzaine d’employés.

Assiette émaillée aux papyrus – Egypte ancienne

Petit singe assis égyptien – Brooklyn Museum de New-York

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Rome

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia – Rome

Reproduction de la coupelle de la musicienne au luth du Rijksmuseum van Oudheden de Leyde.

Reproduction de la coupelle de la musicienne au luth du Rijksmuseum van Oudheden de Leyde.





La première étape, avant la fabrication, concerne les nombreuses recherches auxquelles doit se livrer l’entreprise, pour se familiariser le plus possible avec l’œuvre qui sera confectionnée de manière à en connaître tous les détails. Cela se fait, le plus souvent, en partenariat avec les conservateurs des musées. Après le tournage et le moulage et une fois façonnées entièrement à la main (épaisseur, décor, couleur, assemblage, finition), les pièces sont cuites deux fois : une première fois dans un four à 980 – 1000 degrés pour la solidifier. Le retour au four servira à fixer les décors.

Collection antiquité prête pour une première cuisson après putoisage.

Buste d’enfant en cours de nettoyage

Montage de la reproduction de l’atelier de la famille Colima. Assemblage des jambes et des bras du père, de la tête de la mère et de l’enfant.

Montage de la reproduction de l’atelier de la famille Colima. Assemblage des jambes et des bras du père, de la tête de la mère et de l’enfant.













Que ce soit pour les boutiques des musées, pour les grands musées tels que Le Louvre ou le British Museum, pour des studios cinéma, des hôtels et palaces, des décorateurs et designers ou encore pour une exposition temporaire ou des œuvres personnelles, Momento Temporï est toujours à l’écoute des besoins de sa clientèle et répond à ses exigences à travers le monde. L’atelier développe aussi sa propre gamme de pièces en séries limitées, des créations et des collaborations pour apporter une dimension contemporaine à des chefs-d’œuvre historiques et intemporels.

Denis Hafini

En septembre 2022, l’équipe de l’Atelier Memento Temporï accueillait une centaine de visiteurs pour découvrir les lieux et le savoir-faire de ses professionnels. Un atelier découverte a été aussi proposé aux enfants. D’autres visites guidées pour le public ont été ensuite organisées en octobre et novembre derniers.

Le stand de Memento Temporï exposait les 17 et 18 janvier derniers, au salon Museum Connections édition 2023 au Parc des expositions de Paris. Il a eu le plaisir de recevoir de nombreux visiteurs et curieux “Ce fut deux journées intenses, mais très riches en contact, demandes de projets et commandes. Nous sommes fiers d’avoir pu vous présenter notre savoir-faire, la grande qualité de nos reproductions en terre cuite et du made in France, made in Breizh”

