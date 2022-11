Le Bazar culturel, le joyeux théâtre itinérant, social et culturel

Le Bazar culturel est un drôle de camion bariolé qui déambule dans les territoires des Yvelines et de l’Eure-et-Loir à la recherche de publics défavorisés et délaissés par le monde de l’emploi et de la culture. Seul capitaine à son bord, Alex Adarjan, comédien, écrivain et metteur en scène. Ancien directeur d’une compagnie de théâtre Spleen Théâtre, le jeune dramaturge revient sur les planches, fort de nouvelles expériences et de nouveaux projets à découvrir !

Intérieur du Bazar culturel

Durant sept ans, Alex Adarjan se frotte à la direction de compagnie de théâtre avec le Spleen Théâtre où il présente des pièces variées et, lui semblait-il, accessible au plus grand nombre. Mais le côté humain lui manque, et le théâtre reste encore trop fermé, toujours accessible aux mêmes personnes.

« je n’ai pas trouvé ma place dans le théâtre vivant, car ça manquait de contact avec le public. J’AVAIS L’IMPRESSION ET L’ENVIE DE RENDRE LES CHOSES ACCESSIBLES, MAIS JE M’APERCEVAIS BIEN QU’IL Y AVAIT D’AUTRES FREINS QUE JE NE MAÎTRISAIS PAS… » Alex Adarjan

Il part donc travailler dans le social pendant deux ans afin de comprendre et de se confronter à la réalité de ce public qui lui résiste. Tout en observant et se formant, il garde l’idée d’un théâtre comme véhicule d’insertion. Après une formation de consultant (qui fait passer des bilans de compétence) et de recruteur, il a l’idée du Bazar culturel, un camion itinérant, social et culturel.

Avant de se divertir et d’aller au théâtre, les gens doivent pouvoir se nourrir et avoir un emploi. Cette dure réalité qu’il a découverte en travaillant dans le social est son cheval de bataille. Dans son camion, les personnes intéressées sont aiguillées vers le périple de l’embauche. Il accompagne sur une longue période qui peut prendre plusieurs formes : programme d’accompagnement, de formation, toujours avec l’idée d’inclusion par le théâtre avec « l’utilisation de l’outil théâtre pour prendre confiance en soi, monter un programme, être convaincant… ». Des ateliers et bilans de compétences sont également proposés pour des aides à plus court terme. Tout le monde peut venir et prendre ce qu’il veut.

Espace d’accompagnement à l’emploi

Toutes ces activités s’effectuent dans le camion, ainsi que des activités culturelles comme des soirées théâtre, films et jeux de société. Le camion, bien que petit, possède une scène où les gens peuvent jouer. Les personnes bénéficiant du parcours d’accompagnement, qui dure un mois, intègrent la troupe du Bazar et peuvent monter sur scène le samedi soir pour proposer une scène, une lecture ou une chanson. Le mercredi soir, un cours de théâtre est ouvert à tous. Le vendredi soir met les activités familiales à l’honneur : jeux, films, expositions, etc. Et le samedi soir, la troupe de théâtre revient.

Bien que sur roues depuis seulement mi-octobre 2022, le Bazar culturel a déjà quelques partenariats efficaces : la mairie d’Émancé, dans les Yvelines, qui est le siège social du Bazar, le café associatif Le Court-Bouillon (Rambouillet, Yvelines) ou encore l’épicerie solidaire Brahmari (Gallardon, Eure-et-Loir) avec qui il essaye de créer une épicerie itinérante. Un partenariat avec le tiers-lieu les Souâtons est également en train de se créer à Épernon, dans l’Eure-et-Loir. À côté de cela, Alex Adarjan s’associe avec le conseil départemental et la mairie de Rambouillet.

Scène dans le Bazar culturel

Le Bazar culturel, un camion mêlant emploi et culture à qui on souhaite longue route !

Facebook du Bazar