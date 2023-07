Baud. Le premier festival de l’Echappée à Saint-Barthélemy

Sous chapiteau, en plein air, le festival l’Echappée investit une commune chaque année. L’Échappée, le nouveau festival se déroulera le vendredi 7 et samedi 8 juillet à Saint-Barthélemy.

Il défriche et déchiffre la tradition, tous les ans renouvelée. De sa main verte, il cultive le lien, et le tisse patiemment afin que la fête batte son plein, le temps d’un week-end où spectacles et concerts résonnent.

A Saint-Barthélemy, pour cette première échappée autour de la culture bretonne, on peut choisir de s’assoir en terrasse, de se réfugier sous les chapiteaux ou bien de vagabonder les pieds dans l’herbe, dans un décor imaginé par l’artiste plasticien guéninois, Elouan Le Gonidec. Il a conçu pendant plusieurs mois, accompagné des élèves bartholoméens et des jeunes du Bitume de Baud, un écrin sur mesure ! Rubans, totems, mange-debout et autres drôles d’animaux habilleront le site. Merci aux habitants d’avoir donné ici une planche, là une palette et aux déchetteries d’avoir mis de côté tout ce qui a pu être réemployé !

