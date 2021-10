BANTAM LYONS REVIENT AVEC MARDELL

Le nouvel album pourBANTAMLYONS, Mardell, sort le 15 octobrechezMusic From The Masses(FR) /Gezellig Records(USA)!

BANTAM LYONSest de retour, avec un album qui montreque le groupe n’a rien perdu de sonpost-punk/noise rockdes plus inspirés : des pop songs distordues, directes, chargées d’électricité.Avec“Mardell”,d ans une production brute et organique, tous watts dehors,BANTAM LYONS(désormais composé de 5 membres)retrouve ses réflexes post-punk d’inspiration britannique. La rythmique ample, guitares aiguisées, direct et sans fard.

MARDELL BANTAM LYONS

Originaires de Brest, lesBANTAM LYONS(Maëlan Carquet, Loïc Le Cam et Nicolas Soulâtre-Varea, rejoints parBenoît Guchet et Samuel Rolland), portent l’ouest dans leur cœur et dans leur musique. Depuis 2013, les Bretons tracent leur route à coups d’EP prometteurs mêlant pop et shoegaze et de concerts excitants. Pluie, mélancolie et rage sont ici au programme sous haute perfusion eighties, dans lequel on entend les réminiscences de groupes aussi recommandables que lesChameleonsou lesCure. Sans oublier néanmoins son époque, la musique deBANTAM LYONSporte en elle de nombreuses traces de pop, qui se ressentent en particulier dans les mélodies, les refrains entêtants et la production soignée.

BANTAM LYONS “Mardell” sortie le 15 octobre 2021 :

Redécouvrez ci-dessous le strois extraits de l’album :

EN CONCERT :

Le File 7– Magny Le Hongre (77) – 16/10/2021

Rockomotives Festival– Vendôme (41) – 23/10/2021

Festival Le Grand Saut– Angers (49) – 30/10/2021

La Vapeur– Dijon (21) – 20/11/2021

Le Novomax– Quimper (29) – 11/12/21————————-

Music From The Masses / Gezellig Records / Distribution [Pias]