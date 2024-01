La 21e édition du festival du Schmoul à Bain-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine se déroulera les vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024. Découvrez sa riche programmation.

Le Festival du Schmoul fait partie des quelques festivals qui ont lieu pendant la période hivernale, de quoi se réveiller et se bouger après les vacances et fêtes de fin d’année ! En réalité, la date avait été choisie un peu par hasard : en 2001, la première édition avait été organisée au mois de janvier pour profiter de l’inauguration de la salle des fêtes de Bain-de-Bretagne et lancer le festival ! Depuis, la programmation du Schmoul s’est musclée ! Elle est depuis restée fidèle aux groupes de rock, de punk et de rock alternatif, toujours mis à l’honneur. Elle reste cependant ouverte à d’autres styles musicaux.

Vendredi 26 janvier 2024

Didjier Corrèze est un DJ collaboratif et un musicien. Il est le grand producteur du groupe Les Nezafoot depuis bientôt 40 ans. Equipé d’instruments de musique pour enfants. Avec son orgue des années 1970 et sa boîte à rythmes des années 1980, il chante ses morceaux improvisés, ou non. Il enflamme le dancefloor et saura envoyer du bonheur et des paillettes dans ce monde qui en a bien besoin.

Dirty Old Story. Le groupe de rock s’est formé en 2020 à Rennes. Il s’agit d’un trio rock-garage né d’une envie commune de faire un rock simple et efficace. Les trois garçons évoluent dans un univers aux influences diverses telles : le Gun club, the Hangmen, the Saints et bien d’autres. Attention, ils jouent à domicile !

Iphaze. Avec plus de 1000 dates dans plus de 23 pays au compteur, le groupe de Grandville en Basse Normandie est toujours aussi avide de vibrations. C’est un live explosif, aux sonorités massives ! La performance scénique est toujours liée aux vidéos pour une immersion du spectateur dans un tsunami sensoriel. Le show promet d’être énergique, limite hyperactif !

Kalika est une valeur montante d’une hyper pop, made in France. Elle mêle chanson, r’n’b et électro. Elle a enchaîné nombre de dates et de festivals dont le Printemps de Bourges, Solidays et les Vieilles Charrues. A 22 ans, elle délivre au public un regard de femme de son époque, audacieuse et flamboyante. Ses paroles abordent sexe et amour dans une langue crue et directe !

Ojos, c’est du power pop, de l’esthétique 90’s, du rap 2023 et de la pop intemporelle. Les textes sont en français et en espagnol. Ojos débarque sur scène, comme un chien dans un jeu des quilles avec une joyeuse envie de semer la panique, comme en témoigne leur nouveau single Peligrosa tout juste sorti et qui émane un souffle explosif de sauvagerie !

Simony est un groupe de rap qui a déjà publié quatre clips sur YouTube et qui cumule plus d’un million de vues. Le groupe s’impose comme l’une des révélations du rap français, le fer de lance d’une génération audacieuse et engagée. Les musiciens comptent bien faire bouger les têtes et déchaîner les foules à la salle des fêtes de Bain-de-Bretagne, pour une première au Schmoul !

Shake Shake Go est un groupe franco gallois qui s’est fait connaître du grand public en 2015 avec la sortie de son titre England Skies, single d’une mélodie devenue incontournable et certifiée disque de diamant à travers le monde. Le groupe fait son grand retour en 2023 avec un troisième album. Il fera notamment les premières parties de James Blunt au Royaume-Uni.

Samedi 27 janvier 2024

Howard est un trio parisien qui joue un rock rempli d’orgue hammond, de fuzz et d’éléments électroniques ayant traversé les décennies. Le groupe puise ses influences dans la grande histoire du rock, de Deep Purple à Wolfmother ou des Doors à Black Mountain. Sur scène, Howard déverse un maximum d’énergie.

I Am Fez et sa transe mutante, communicative et participative a la particularité d’embarquer le public dans son expérience collaborative en créant le son depuis le début, pour lui et avec lui. La techno va se déchainer, pour et avec les spectateurs. Ils vont tous bouger de la tête aux pieds !

Johnny Mafia fait son retour avec Vomit Candy, son nouveau single, trois ans après la sortie de son dernier album Sentimental. Fondé par quatre lycéens, le groupe s’est construit au fil du temps une implacable réputation de groupe de scène. Avec deux albums et près de 250 concerts, il a su s’imposer en tête de liste d’une nouvelle scène française qui surprend toujours plus !

Lulu Van Trapp. Depuis 2017, le groupe avec une fille et trois garçons compose, tourne, sort des clips, organise d’immenses bals costumés. Il monte sur scène en costume trois pièces pour la quitter nu ! Il met la misère avec ses chansons d’amour. Leur premier album et ses dix morceaux varient entre rock, r’n’b et synth pop, entre violence et tendresse. Le public du Schmoul aura l’honneur d’entendre de nouveaux morceaux issus du prochain album !

Marcel. Tout le monde le sait et le public de Bain-de-Bretagne aussi : la Belgique regorge de pépites noise et post-punk de tous poils ! Parmi les derniers-nés du cru belge, il y a Marcel ou l’improbable rencontre entre Arno et Sonic Youth. De belles attentes en perspective !

Patrice est le célèbre auteur, compositeur et interprète qui se veut l’héritier de Bob Marley et de Bob Dylan. Son nouvel album intitulé 9 est sorti début novembre 2023. Après 25 ans de carrière, il fera l’une de ses toutes premières dates de tournée sur la scène du festival du Schmoul. Il fait partie de ces artistes connus et reconnus pour leur prestation live.

Sir Edwards et son rock psyche est une réunion d’artisans spécialisés dans la production de musique hallucinogène à haut potentiel bruitiste. L’atmosphère pop se transforme, une fois sur scène, en expérience motorik…

INFOS PRATIQUES

Festival du Schmoul, Salle des fêtes – Route de La Noë Blanche à Bain-de-Bretagne (35)

Tarifs : 26€ le vendredi et 28€ le samedi ou 45€ les deux soirs

En vente à Bain-de-Bretagne : au Point Bar, 5 place Saint-Martin ; au bar tabac @Aux Deux Marches, 14 rue des merhands ; au bar tabac Le Cyrano, 17 place de la République ; à @Espace culturel Leclerc.

En vente à Rennes à la brasserie le Landry.

Site Internet

Pour d’amples renseignements, notamment sur les horaires des différentes scènes :

dada@schmoulbrouk.com