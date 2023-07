Baie de Morlaix, une des plus belles baies de Bretagne : découvrez ses trésors

Pour vivre un séjour et une expérience inoubliables, Unidivers conseille de se rendre cet été au cœur de la Baie de Morlaix dans le Finistère, une des plus belles baies de Bretagne. Elle offre un cadre exceptionnel. Entre autres, les visiteurs pourront admirer les côtes de Carantec, le château du Taureau, les îlots de la réserve ornithologique, l’île Louët, etc.

La baie de Morlaix est une vaste échancrure dans la côte nord du Finistère entre le Léon et le Trégor, dans laquelle aboutissent la rivière de Morlaix et la Penzé. La baie de Morlaix renferme des curiosités exceptionnelles, autant par son patrimoine naturel, que par son patrimoine bâti : une île accessible à pied, un fort à la mer qui se visite, des maisons à pans de bois uniques au monde, une ancienne prison ouverte au public, des églises immenses dans de si petites communes, un site mégalithique, sans oublier le patrimoine culinaire 100% breton. Parmi toutes ces merveilles, Unidivers vous propose sa sélection.

L’île Callot à Carantec est aussi une presqu’île à marée basse.

Il n’est pas ordinaire de se rendre à pied ou à vélo sur une île ! Pourtant, cette expérience est possible à raison de deux fois par jour sur l’île de Callot. Le passage sur la chaussée ne peut s’observer qu’en fonction des horaires de marée basse. L’île est constituée de petites criques, de dunes, d’ajoncs, de champs et de pâturages. Elle s’étend sur un peu plus de 2 km et ne mesure en largeur que de 15 à 300 mètres. Au point culminant de l’île, il est possible de visiter la petite chapelle de Notre-Dame de Callot construite au Ve siècle. L’île a aussi la particularité de posséder des plages de sable aussi douces que de la soie. Depuis 2018, il est même possible d’y passer une nuit, puisque l’ancienne école a été transformée en gîte qui peut accueillir une dizaine de personnes maximum.

Carantec : le passage à marée basse pour l’ile Callot.









L’île Louët au large de Carantec.

Le centre nautique de Carantec assure la traversée qui ne dure que quelques minutes. L’île Louët possède aussi un gîte qui peut héberger jusqu’à 10 personnes, pour vivre une expérience hors du temps. Ce gîte n’est autre que la maison du gardien du phare. Le phare a été construit en 1857 puis allumé en 1860, érigé sur un piton rocheux proche du Château du Taureau, pour venir compléter le balisage de la baie mis en place au XVIIIe siècle. Sa tour est haute de 9 mètres, agrémentée d’une première maison, puis d’une autre en 1910 pour y loger le gardien. Le feu d’Enez Louët est automatisé depuis 1962. Son foyer lumineux permet d’éclairer la zone à 16 mètres au-dessus des pleines mers d’équinoxe. L’île offre aussi aux visiteurs, le luxe d’observer les oiseaux dans un espace naturel préservé.

Le château du Taureau

L’embarquement se fait soit depuis Carantec, soit depuis Plougasnou. Le château du taureau est surnommé le Fort Boyard breton. Il offre un panorama à 360° sur la baie de Morlaix. C’est un monument de grande qualité. Les habitants de Morlaix l’ont construit eux-même au XVI siècle pour protéger la ville des pillages anglais. A la demande du roi Soleil (Louis XIV) Vauban l’a fait restaurer et agrandir. Il assure alors successivement les fonctions de défense, de prison, de résidence secondaire, puis d’école de voile. Découvrir ce fort à la mer, c’est effectuer un véritable voyage au cœur de l’Histoire de France.

Les maisons de Pondalez à Morlaix.

Le mot breton « Pondalez » signifie en français « corridor » ou « palier ». Les maisons Pondalez sont uniques au monde par leur architecture. Leur escalier monumental, les passerelles de bois font de ces maisons à colombages datant des XVe et XVI siècles des spécificités morlaisiennes. Elles ont été construites par des marchands, des négociants en fines toiles de lin la spécialité du Léon. Ces maisons à pans de bois, se composent d’un grand rectangle divisé en trois parties : un corps de bâtiment sur rue avec sa façade en encorbellement sur rue ; un corps de bâtiment sur jardin ou sur le rempart avec sa façade aussi en encorbellement sur l’extérieur ; entre les deux, il y a un espace couvert éclairé par le toit, le lieu privilégié de la maison. Un escalier à Pondalez a traversé la Manche pour être exposé au Victoria and Albert Museum de Londres.

Le Cairn de Barnenez : un des plus anciens sites de mégalithes en France

Le site Le Cairn de Barnenez est le plus grand mausolée mégalithique d’Europe. Il domine la Baie de Morlaix depuis 4600 ans avant JC. Il est un véritable témoin du passage des hommes depuis la préhistoire. Long de 72 mètres, il abrite 11 chambres funéraires à couloir. Des visites et des animations sont proposées au fil de l’année, avec initiation aux gestes de la Préhistoire, des soirées contées et des expositions.

La prison de Guerlesquin

Guerlesquin est une petite cité au fort caractère et taillée dans le granit. Elle abrite l’ancienne prison seigneuriale, un édifice majeur du XVII e siècle, posé au coeur du bourg. Jusqu’en 1965, la prison abritait la mairie de la commune. Guerlesquin arbore fièrement ses façades de granit qui ont été finement travaillées par les corporations de tailleurs de pierres au fil des siècles.

Ci-dessous, retrouvez la baie de Morlaix vue par des artistes peintres connus ou inconnus :