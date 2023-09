Avant et Maintenant, la nouvelle expo de la Maison du livre de Bécherel

L’exposition Avant et Maintenant, artistes du livre pour enfant aux éditions MeMo, se déroule à la Maison du livre de Bécherel jusqu’au 20 décembre 2023.

Avant et maintenant, artistes du livre pour enfant aux éditions MeMo est une exposition sous forme de dialogue entre artistes du livre pour enfants. Elle se présente avec des espaces thématiques, de l’influence des illustrateurs d’Europe de l’est à l’Angleterre du 19e siècle en passant par des créations à partir des formes et des couleurs.

La patte MeMo, kezako ? Un graphisme puisé chez les plus grands de nos illustrateurs, une mise en valeur du patrimoine des livres pour enfants, des textes qui marquent et qui restent, une exigence pour l’objet-livre – couleurs et impressions soignées, typographie travaillée, papier mat et fort grammage –.

La maison d’édition brouille les pistes avec panache : elle édite des livres pour enfants qui s’adressent également aux adultes, elle soigne l’illustration tout en proposant des textes qui marquent et restent, elle fait la part belle aux graphismes d’hier qui semblent pourtant novateurs aujourd’hui, elle montre que art et illustration ne font qu’un…

La Maison du livre propose donc une expo visuelle de qualité dans laquelle on peut prendre le temps de lire tout au long du parcours et même de créer avec un atelier permanent mis à la disposition de tous. À noter : un focus sur 3 illustratrices de chez MeMo qui interviendront : Malika Doray, Gaby Bazin et Claire Lebourg (qui est rennaise).

Christine Morault et Yves Mestrallet des éditions MeMo : « Nous avons souhaité frayer quelques chemins de découverte subjectifs parmi des livres édités depuis vingt-cinq ans chez MeMo. En plaçant une image contemporaine en face d’une création qui l’a précédée de plusieurs dizaines d’années ou d’un siècle, nous voulions leur donner l’occasion d’une rencontre fertile. Si les créateurs font parfois le choix de s’inscrire dans une filiation artistique ou la pérennité d’une technique, c’est souvent la simple empreinte que laisse une image, aimée dans l’enfance, qui inspire l’artiste. Ces croisements, ces points de jonction ont le pouvoir de faire courir de livre en livre un air de famille. Des reproductions des pages de ces livres sont disposées autour de vous, en vis-à-vis, pour témoigner autant d’un choix éditorial que d’une exploration des influences et des inspirations qui s’y croisent. Nous avons disposé dans les vitrines les premières éditions de ces livres, du 19e au 21e siècle, mais aussi des originaux d’illustrateurs ou de graveurs. Nous y avons également exposé des objets et des ouvrages qui nous ont accompagnés dans ce périple de mots et d’images ».

Les rendez-vous autour de l’expo :

Dimanche 1er octobre : un dimanche MeMorable avec ateliers, rencontre avec Malika Doray, dédicaces et bruitages sonores

Mercredi 25 octobre : un atelier du mercredi haut en couleur avec Gaby Bazin, qui propose une petite fabrique d’édition

Des rendez-vous pour les scolaires pour découvrir cette maison d’édition de qualité

Entrée libre | Tout public