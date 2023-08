Aurélie Valognes. L’Envol de la Bretonne aux millions de lecteurs

L’Envol est le neuvième roman d’Aurélie Valognes. Cet auteure, qui habite à Dinard en Ille-et-Vilaine, est peu mise en valeur par les grands médias alors qu’elle compte parmi les auteurs les plus vendus chaque année. Ses romans – tels que Mémé dans les orties qui s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et s’est vu traduit en 18 langues, – abordent des thèmes de société tels que les transfuges de classe, l’échec scolaire, les droits des femmes, la solitude des personnes âgées et l’environnement. Paru aux éditions Fayard en mars 2023, son dernier roman intitulé L’Envol s’inscrit dans cette veine : Il traite le thème d’amour filial, de réussite et de bonheur. Unidivers dresse aujourd’hui le portrait d’une écrivaine populaire qui sait parler et encourager tous les publics à découvrir le plaisir de lire.

Aurélie Valognes est l’une des grandes figures du roman populaire français. La romancière dépeint la société contemporaine avec sensibilité, de finesse et d’humour. Elle écrit et sort son premier roman en 2014 Mémé dans les orties et publie depuis chaque année un nouveau roman. Chacun de ses livres rencontre un immense succès. Ses romans sont traduits dans quinze langues dans le monde et souvent adaptés au cinéma. Aurélie Valognes fait partie des 5 auteures les plus lues en France.

Aurélie Valognes

Son dernier roman L’Envol est le récit d’une enfant qui quitte son nid. Entre la mère et sa fille, l’amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et malentendus, l’envie d’être ensemble et le désir d’émancipation, l’auteure trace ici les portraits croisés d’une mère célibataire et de sa fille unique. Leur relation est d’abord fusionnelle, puis se distend quand l’école puis l’ascension sociale de la fille viennent heurter les rêves plus modestes de la mère. Aurélie Valognes se met à nue, elle dépoussière autour d’elle et pose la question que chacun de nous a à affronter un jour ou l’autre : peut-on grandir sans trahir ? Dans ce double jeu, à tour de rôle la mère et la fille disent : Je !

Tous les romans d’Aurélie Valognes croquent la famille contemporaine avec émotion et humour. Ce sont pourtant des sujets qui dépeignent les thèmes de la société actuelle : l’échec scolaire, les droits des femmes, la solitude des personnes âgées, l’environnement, etc. Tous sont de véritables phénomènes populaires lus par des millions de lecteurs à travers le monde.

L’auteure s’engage auprès des lecteurs, plus encore auprès des jeunes générations, pour la démocratisation de la lecture. Depuis mai 2022, elle s’est lancée dans l’édition jeunesse. Elle s’est associée avec l’illustrateur François Ravard, breton lui aussi, pour lancer la série jeunesse Clovis et Oups, publiée aux éditions Flammarion Jeunesse.

Elle est la marraine de l’association Silence on lit !. Aurélie Valognes visite les écoles et les collèges pour encourager la lecture auprès des plus jeunes et pour développer chez eux le plaisir et les bienfaits que celle-ci procure. Elle soutient aussi l’action de l’Unicef France pour l’éducation des enfants en participant notamment à plusieurs recueils de nouvelles dont les bénéfices sont entièrement reversés à l’association de défense des droits de l’enfance.

François Ravard

Née en 1983 en région parisienne, pour rejoindre ensuite l’Essonne où elle a vécu jusqu’à son adolescence, Aurélie Valognes confie son amour pour la Bretagne, là où sont ses origines familiales et son attachement à la région.

L’auteure grandit dans un milieu modeste à Massy (91) : son père est ouvrier et sa mère est employée de mairie. Dès l’enfance, elle est attirée par l’écriture, et annonce très jeune à sa grand-mère qu’elle sera écrivaine ! Cependant, c’est vers une école de commerce qu’elle se dirige et commence sa vie professionnelle dans le service marketing de Procter & Gamble, un groupe américain. En 2013, elle démissionne et suit son mari rennais en Italie. Aurélie Valognes prend des cours d’italien à Milan et s’inscrit à la bibliothèque de l’Institut de France. Elle se lance alors le défi de sa vie : elle s’attelle à l’écriture de son premier roman. Elle auto-édite Mémé dans les orties et le succès est immédiat avec 300 000 ventes. Publié ensuite chez Michel Lafond, le livre affiche plus d’un million d’exemplaires. Il est traduit dans plusieurs pays : en Italie, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Slovénie et même en Corée et en Chine. Tout en occupant en parallèle, un poste de cadre marketing dans un groupe agroalimentaire, Aurélie Valognes enchaîne d’autres succès avec plusieurs romans : Nos adorables belles-filles en 2016 (le livre est renommé En voiture, Simone lors de sa parution au Livre de Poche, l’année d’après). Elle publie, aux Éditions Fayard Mazarine, Minute, papillon en 2017 et Au petit bonheur la chance en 2018.

Cette année-là, elle choisit de se consacrer exclusivement à l’écriture et le couple arrive à Dinard, où il vit depuis avec ses deux enfants. Très rapidement, elle se rend compte que sa place est en Bretagne, avec son horizon dégagé, de vagues, de mer et de nature apaisée. Dinard devient son havre de paix. Aurélie Valognes aime à dire qu’elle est « profondément fière et heureuse d’habiter en Bretagne ». C’est là qu’elle trouve aujourd’hui le calme, l’inspiration et la créativité.

Elle enchaîne ensuite, un roman par an : La cerise sur le gâteau en 2019, Né sous une bonne étoile en 2020, Le Tourbillon de la vie en 2021 et l’avant-dernier, La Ritournelle, en 2022. Retrouvez toutes les infos et commandez l’Envol ici.