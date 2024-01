Quand elle ne parcourt pas le monde et les salons internationaux, Alix Dumas travaille dans son atelier d’orfèvrerie à Auray dans le Morbihan. Son savoir-faire est exceptionnel et sa notoriété mondiale n’est plus à faire ! Elle façonne des bijoux d’exception à partir de pierres précieuses souvent recyclées.

Titulaire d’un Master d’Etudes Européennes et Affaires Internationales et d’un diplôme de l’Association pour la Formation et le Développement des Arts Plastiques (AFDAP), Alix Dumas poursuit son cursus créatif dans la joaillerie aux côtés de Laurent Bouissière, maître joaillier et également membre du jury de son diplôme de fin d’études. Son apprentissage va durer cinq ans à Mazamet, en région Occitanie. Pour parfaire son métier, elle étudie la littérature et l’histoire de l’art. Elle acquiert une expérience et maîtrise toutes les étapes de création du bijou. Alix Dumas est joaillière. Elle, qui cultive une passion pour l’art et la création depuis longtemps, se lance dans la création en 2010. Ses premières initiations remontent à son enfance, où déjà elle improvisait la fabrication de bijoux à partir de morceaux de métal et de bouts de ficelle ! De manière très méthodique, elle conçoit de la petite pièce à la plus grande, de la plus simple à la plus difficile, en s’implantant d’abord à l’international pour mieux se faire connaître ensuite dans notre pays.

En juin 2020, elle crée la Maison Alix Dumas à Auray (56). Elle aime la mer, les vagues et la campagne de la Bretagne. Elle y trouve son inspiration ! Elle crée la Déferlante, une bague ornée de saphirs naturels de Madagascar et de diamants, un hommage à la déferlante des vagues. Ses créations sont entièrement faites maison, du dessin jusqu’à l’œuvre. Chacune de ses pièces est un défi qu’elle s’adresse à elle-même. Son activité s’articule autour de deux axes : réaliser une pièce unique d’exception et confectionner de très petites pièces.

Montres, bracelets, bagues, broches, boucles d’oreilles, chacune de ses pièces est réalisée dans un style coloré et poétique de manière traditionnelle, du fait main uniquement ! Les formes de ses bijoux sont structurées et ondulées, très souvent confectionnées à partir de métaux et de pierres de récupération. Alix Dumas privilégie l’or labellisé Fairmined parce qu’il provient de mines artisanales et à petite échelle, où il est extrait d’un point de vue environnemental et social.

Dernière création de cette fin d’année 2023 : ce beau galet a été choisi, ramassé et caressé par la main d’Alix Dumas. Après être resté au fond d’une pochette de manteau pendant des années, il commence une nouvelle étape de son existence…

Alix Dumas crée des bijoux d’exception, estimés parfois à plusieurs centaines de milliers d’euros, à l’image de la broche désignée comme étant la fleur de Magnolia tulipée. Faite en argent, or rose, titane, diamant avec une majorité de spinelles et quelques petits saphirs, la broche a nécessité 300 heures de travail à la joaillière. Avec cette création, Alix Dumas a remporté le premier prix au Salon International Haute Couture Design Awards à Las Vegas en juin 2023.

Fleur de Magnolia tulipée

Alix Dumas a acquis sa notoriété en haute joaillerie française. Ses créations s’exposent et se vendent partout sur la planète : en Italie, en Suisse, au Japon, sur la prestigieuse place Vendôme de Paris, etc. Elle a notamment été invitée par l’Ambassadeur de France en juillet 2022, pour participer aux journées internationales de la joaillerie au Japon.

Elle voyage beaucoup entre son atelier en Bretagne et Paris…

Maison Alix Dumas 12 Rue Adjudant Chef Redien Auray (56)

Contact : contact@madjoaillerie.com