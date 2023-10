Audiomémoires, une transmission orale et authentique du vécu

Audrey Siourd, fondatrice de la maison d’édition Grimm & Co a lancé le nouveau projet Audiomémoires, des documentaires sonores pour instruire sur l’histoire et le savoir-faire. Une première série est déjà disponible sur le thème de la Shoah, avec quatre témoignages de survivants ou d’enfants de survivants. Rencontre.

Ce lancement sur la Shoah, c’est pour Audrey Siourd le mélange du personnel et du professionnel, fascinée par le récit de sa grand-mère résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, elle décide de l’enregistrer avant son décès. Un audio précieux a l’origine de l’idée du projet Audiomémoires.

Audrey Siourd par Mathieu Zazzo

Audiomémoires se détache de l’archive orale telle qu’on la connaît, universitaire et rigoureuse, en y ajoutant une création sonore. « J’installe une fenêtre sur un sujet immense, le but c’est de pousser les gens à se renseigner, mais s’ils ne le font pas, les audios peuvent suffire à apporter un éclairage ». Les formats sont courts, entre 12 et 21 minutes selon les témoignants de cette saison, découpés en plusieurs épisodes. « Le court, c’est dans l’air du temps mais c’est aussi une conviction intime. Pour que ça touche, il faut que ça aille à l’essentiel. J’adore les formats longs, mais j’avais besoin d’un certain dynamisme », justifie Audrey Siourd. Toujours dans cette démarche, un travail important de réalisation accompagne les paroles. Si un sujet comme la Shoah ne permet pas d’en faire trop, pour d’autres thématiques, il y a plus de possibilités.

La Shoah est certes très étudiée, mais selon Audrey Siourd, cet apprentissage peut être complété : « Je pense qu’on peut transmettre énormément avec la voix, collecter une parole, la sauvegarder, la préserver et la travailler pour en faire quelque chose d’audible et de mieux transmissible ». La forme des documentaires est instantanée, le but n’étant pas de relater de la vie des témoignants de manière exhaustive, mais de transmettre une histoire qui donnera envie de se renseigner. Pour ce sujet, les entretiens ont été réalisés avec quatre « passeurs de mémoire de la Shoah » : Ginette Kolinka, Florence Schulmann, Joseph Weismann et Rosette Wielblad.

Ginette Kolinka et Audrey Siourd

Pour un sujet aussi délicat, les entretiens se déroulent avec beaucoup de prudence, les journalistes et historiens sont accompagnés de psychologues afin d’instaurer un climat de confiance et de préserver les témoignants. « Grâce à ça, nous avons eu accès à des récits que nous n’entendons pas partout ». Dans ce projet, le témoignant est mis au centre, les audios sont très travaillés et la parole est sélectionnée avec soin, mais la singularité de chacune et chacun est préservée : « Joseph a une manière très chronologique de raconter alors on a conservé ce style, à côté, Ginette et Florence sont plus dans de l’instantané ». Pour tous, on ressent un sentiment de responsabilité de transmettre dans leur récit. Le format est authentique, les témoignants s’expriment naturellement et avec sincérité.

Les projets sont nombreux autour d’Audiomémoires, Audrey Siourd souhaite collecter d’autres récits sur la Shoah et poursuivre son travail avec de nombreux sujets : les artisans, les cuisiniers ou les premiers graffeurs. Ces documentaires audio, c’est aussi donner la parole à des personnes qui ont activement contribué aux métiers et aux disciplines d’aujourd’hui. Sur ces thématiques, elle estime qu’elle pourra prendre plus de liberté dans la création sonore, avec plus de musique, des sons authentiques enregistrés sur place ou encore ajouter des voix de comédiens.

Florence Schulmann

L’accomplissement ultime pour Audrey serait de « transformer le site internet en sonothèque dédiée à la mémoire du vécu, historique et sur le savoir-faire ». La série de lancement est déjà approuvée par les archives du mémorial de la Shoah qui souhaitent l’intégrer à leur catalogue. Les documentaires sonores seraient alors consultables aussi pour la recherche. Le but étant de transmettre un maximum, l’accès à ces documentaires est gratuit et tend à le rester.

Ginette Kolinka, passeuse de mémoire de la Shoah, est également co-auteure de la BD Adieu Birkenau, publié aux éditions Albin Michel BD disponible à la vente depuis le 26 septembre 2023.

Site Internet Audiomémoires