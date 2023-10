Au royaume des glaces : L’impossible voyage de la Jeannette de Hampton Sides, paru aux éditions Pocket en 2020, emmène son lecteur à la fin du XIXe siècle. James Gordon Bennett, patron excentrique en quête de récits sensationnels, finance une expédition pour atteindre le pôle Nord, une des dernières régions non cartographiées…

Hampton Sides, né en 1962 aux États-Unis, journaliste de nombreuses revues et historien, est un spécialiste des récits d’aventures variés traitant par exemple du Far West avec De sang et de fureur : la légende de Kit Carson, des explorations marines à la jungle des Philippines pendant la seconde guerre mondiale. Il est des aventures qui sont des échecs mais qui, par la volonté sans borne de quelques personnes, se transforment en odyssées héroïques qui élèvent la condition humaine bien au-dessus du lot commun. Tout le monde peu ou prou connaît l’histoire de l’Endurance, navire britannique pris dans les glaces de l’Antarctique à l’aube de la Première Guerre mondiale et de son courageux capitaine Sir Ernest Shackleton, qui contre vents et glaçons, sut ramener la totalité de son équipage sain et sauf en Grande-Bretagne. Le voyage de la Jeannette débute à San-Francisco en 1879 et à la différence de l’Endurance avec son budget fort limité, rien dans les moyens matériels de l’époque et dans le choix de son équipage n’avait été épargné pour réussir cette aventure.

August Petermann

James Gordon Bennett

George Washington De Long.

Trois personnages hauts en couleurs en sont à l’origine. Le premier est un brillant géographe allemand de renom August Petermann malheureusement auteur d’une théorie fumeuse qui imaginait au Pôle Nord un océan libre de glace au climat tropical. Le second, James Gordon Bennett, est un Capitaine d’Industrie, sorte de Citizen Kane d’Orson Welles bien en chair, directeur du prestigieux Herald Tribune, qu’il dirigeait surtout de Paris : ses frasques l’ayant mis quelque peu au ban de la bonne société américaine. À son actif, et toujours à la recherche d’information sensationnelle, il avait envoyé en Afrique Centrale, un de ses journalistes Henry Stanley, à la recherche de David Livingstone, médecin et missionnaire britannique, prétendument disparu mais qui ne demandait rien à personne d’où la célèbre phrase « Dr Livingstone I presume … ».

Le troisième et le plus courageux était George Washington De Long, descendant d’une vieille famille huguenote qui avait participé, alors jeune lieutenant, à la tentative de sauvetage d’un précédent candidat au Pôle, le voilier Polaris, et son malheureux capitaine Charles Francis Hall vraisemblablement empoisonné par certains membres de son équipage. De Long mena une campagne de recherche difficile dans une modeste embarcation à moteur, ne retrouva personne mais réussit à ramener son équipage sain et sauf. De cette aventure quasi initiatique, il était revenu fasciné par le « Désert blanc » et brûlait d’y retourner en quête de gloire.

Carte du pôle Nord, par Gérard Mercator, publié en 1606, montrant une « mer libre du pôle ».

Le livre raconte ce périple basé sur les erreurs d’un géographe éminent avec le soutien d’un capitaine d’industrie en quête de sensationnel… Pourtant bien préparée, bien équipée l’expédition réussit à atteindre laborieusement des îles aux larges de la Sibérie dont certaines constituent toujours l’Archipel De Long, aujourd’hui propriété de la Russie, avant que le bateau, pris dans les glaces, subisse la violence écrasante du pack, comme l’Endurance un quart de siècle plus tard. De Long n’eut d’autres ressources que d’emmener son équipage, traînant trois embarcations lourdement chargées traînées par ses hommes avant d’atteindre la mer libre, et d’essayer de rejoindre le continent.

Ce livre plein d’humanité, raconte aussi une histoire d’amour, celle de De Long et de sa femme, Emma, qui continua à lui écrire et dont les lettres parsèment le récit… On peut penser quelque part que la force des sentiments partagés motiva De Long lors de son retour périlleux vers le Continent asiatique. Un très beau livre d’aventure.

Au royaume des glaces : L’impossible voyage de la Jeannette de Hampton Sides. Éditions Pocket. Parution : 22 octobre 2020. 712 pages. 10,30 €.

