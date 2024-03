Au P’tit détour, à Saint-Grégoire, la cuisine de ménage est traditionnelle. Depuis 2018, le bar-restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi. Une bonne adresse pour les petites bourses qui aiment des portions généreuses.

« Ici, c’est comme à la maison. » L’invitation du restaurant Au P’tit détour est des plus incitatrices pour celles et ceux qui aiment retrouver la convivialité et la simplicité d’un repas “comme la maison” au restaurant. Depuis avril 2018, Anne-Cécile Lorant et Isabelle Pérou sont les propriétaires du restaurant dont l’espace peut accueillir 125 couverts répartis sur trois salles. Des réunions de travail sur le temps du midi sont également possibles.

Entre cantine et bistrot ouvrier, on y mange là-bas à la bonne franquette avec deux formules proposées : la première à 12€50 comprend une entrée (le buffet de hors d’œuvre au choix), un plat et dessert du jour, ainsi qu’une boisson. La seconde, à 13€50, est la même formule avec un café en plus. Les boissons courantes comprises sont : eau, limonade, vins de table, cidre. Comptez un supplément pour le vin gamme supérieure.

Les plats varient selon les jours : omelette au fromage salade, poulet rôti avec des pommes de terre au four, steak haché façon bouchère et frites, dos de colin et son étuvé de petits légumes et gratin de courgettes, etc.

L’accueil y est chaleureux, le service rapide, la qualité et la quantité au rendez-vous. Bref, un restaurant à aller tester rapidement si ce n’est pas encore le cas !

INFOS PRATIQUES

Restaurant Au P’tit détour

47 rue Bahon Rault

35760 Saint-Grégoire

0299382701 ou aupetitdetour@hotmail.com

Bus : Arrêt Pierre Mendès France

Ligne 12 : ligne direct Gare (25 minutes)

Ligne C2 : Métro Anatole France (10 minutes)

Stationnement véhicule aisé