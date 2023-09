Près de Rennes. L’asso Off/On débarque dans ton Salon de Saint-Aubin-du-Cormier

L’association Off/On ! s’est fixée un but bien singulier : diffuser et faire rayonner sur le territoire de Saint-Aubin-du-Cormier (situé à 29 km au nord-est de Rennes) les musiques indépendantes et non formatées.

Saint-Aubin-du-Cormier, commune de 3570 habitants, est connue comme site d’une bataille bretonne historique. C’est en effet sur ce village qu’en 1488 prit fin la guerre engagée par le duc de Bretagne François II contre l’autorité royale française. La bataille est tout autre pour l’association Off/On ! Il s’agit de rien moins que de faire connaitre et vivre les musiques indépendantes et alternatives dans un environnement « éloigné » de Rennes, ville sacro-saintement rock. Depuis plusieurs années, les bars et cafés-concerts du département ne ménagent pas leurs efforts pour proposer aux populations rajeunies par l’exode urbain des événements et des animations aussi « pointus » et qualitatifs que ce qui ce fait dans la capitale bretonne. Hélas, les initiatives sont bien souvent trop isolées. Il manque des réseaux, une équipe organisatrice, fédératrice et solidaire qui partage des idées mais également une bonne connaissance professionnelle du milieu musical. Voilà bien de quoi faire remuer Saint-Aubin…

DANS TON SALON ! 2023

Le vendredi 6 octobre 2023, Off\On ! présente une nouvelle édition des concerts chez l’habitant, dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle de Saint-Aubin-du-Cormier.

*** Vendredi 6 OCTOBRE ***

3 groupes en concert dans 3 maisons de Saint-Aubin-du-Cormier, les spectateurs bougeant de maison en maison.

Laura Perrudin THOMAS POLI MAKING JUDY SMILE

15 €

rdv 20h00 devant le Bar d’A Côté, 33 Rue Porte Carrée, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier.

Laura Perrudin feat. Philippe Katerine – Push Me

Chanteuse, harpiste, compositrice, productrice et autrice, Laura Perrudin est remarquée dès 2015 et la sortie de son premier album « Impressions », par le Monde, la BBC, FiP ou les Inrocks. Prêtant sa voix singulière aux recherches et bidouillages électroniques qu’elle affectionne tant, Laura Perrudin compose un univers personnel très fort qui se matérialise à merveille lors de concerts surprenants. Avec son dernier album « Perspectives & Avatars », elle creuse le sillon d’une pop, de plus en plus soul, électrique et dansante.

A l’occasion de Dans Ton Salon, Laura Perrudin présentera un nouveau set, intégralement en acoustique.

Thomas Poli

Thomas Poli – This Flow live from studio Black Box

» Quand il n’est pas dans le studio de son label, Impersonal Freedom, Thomas Poli est sur scène. Il accompagne par exemple Dominique A en tournée depuis 2009. Derrière sa guitare ou derrière un synthétiseur, l’artiste multi-instrumentaliste touche à toutes les fréquences » Diskoual

C’est derrière un synthétiseur modulaire que Thomas Poli proposera, pour Dans Ton Salon, une immersion musicale.

Making Judy Smile

Making Judy Smile – I Don’t Mind If You Don’t Believe Me

» Avec Making Judy Smile, Fred Roussigné parvient à invoquer quelques esprits d’un folk traditionnel qu’il recouvre d’une pop délicieuse « . IndieMusic

