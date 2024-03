L’exposition des sculptures de Thierry Le Youdec, en place depuis novembre 2023 à Arzon dans le Morbihan jusqu’au 31 mars 2024. Intitulée De l’âme et de la nature, elle invite le public à déambuler dans quatre salles pour découvrir un univers de créations qui va de l’art sacré à l’art animalier en passant par des scènes de vie et des portraits émouvants.

Thierry le Youdec

Le domaine de prédilection de Thierry Le Youdec est la nature humaine, animale et végétale, bien qu’il se distingue également dans la réalisation de portraits d’enfants et d’adultes et fait le lien entre les générations, toujours fidèle à la culture bretonne. Il crée aussi, des statues de saints (comme Thérèse de Lisieux) et des personnages de mythologie (comme Sybille la prophétesse). Thierry Le Youdec aime embrasser le beau et le vivant. Les scènes de vie l’attirent, tout comme les portraits imaginaires ou décalés. Les matériaux nobles utilisés pour ses créations sont des terres cuites aux patines profondes ou polychromes, des bronzes originaux à la cire perdue, des marbres et des pierres taillées. Il peut également réaliser des créations polytechniques où le bois, le béton et le métal s’unissent à ces matériaux et donnent vie à des compositions riches en symboles.

Originaire de Bretagne, Thierry Le Youdec est philosophe de formation. Il a été professeur de philosophie pendant onze années dans le Périgord noir. Un jour, lors d’une visite de la grotte du Château de Montfort en Dordogne, il rencontre Gérard Auliac (1948-2009) qui est sculpteur de profession. Cette rencontre est une véritable révélation pour le professeur ébloui par la beauté, la nature et la compréhension du monde ! Cette rencontre va l’encourager à changer radicalement de vie. Désormais, Thierry Le Youdec travaille avec ses mains pour apprivoiser le réel à travers la recherche de la forme. Autodidacte, il se perfectionne au contact d’autres sculpteurs. Il renoue avec ses racines bretonnes et s’installe dans le Morbihan à Saint-Gildas-de-Rhuys en 2010, un lieu favorisant l’inspiration à de nombreux artistes !

Les mains du sculpteur donnent naissance à des créations dans une expression naturelle. Le rôle de la présence de l’objet est autre chose qu’une simple décoration. Avec ses réalisations, il transcende le convenu, le superficiel et réconcilie le cœur et la raison ! Le message que fait passer Thierry le Youdec est : Oui, l’art est essentiel et l’amour de l’art est un art de vivre ! Il quitte la presqu’île de Rhuys au printemps 2020 et c’est à Arzon dans son atelier et galerie d’exposition, qu’il reçoit depuis les visiteurs.

La statue de bronze, représentant Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus dans l’église Saint-Saturnin de Sarzeau (56) est l’œuvre du sculpteur philosophe Thierry Le Youdec (comme on l’appelle dans la région). Elle a été offerte par une paroissienne de la commune, puis installée et bénie dans l’église pendant la messe de l’Ascension en 2022.

INFOS PRATIQUES

Exposition De l’âme et de la nature de Thierry Le Youadec, jusqu’au 31 mars 2024

Atelier – galerie, 7 chemin du Croisty à Arzon (56)

Tous les matins et sur rendez-vous : n’hésitez pas à téléphoner en cas d’absence !. Entrée libre

Informations complémentaires et réservations au :

06 42 85 72 70 ou par email : thierry.leyoudec@orange.fr

Thierry LE YOUDEC propose également des visites commentées à la demande (groupes de 5 à 8 personnes), avec projection d’une vidéo