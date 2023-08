Arzal Morbihan. Son Festiv’Arz présentera son éventail de traditions bretonnes le 15 août 2023

Depuis 1999, l’Alliance des Associations d’Arzal organise les traditions et les cultures bretonnes tout en s’amusant à Arzal, à l’ouest de la ville de La Roche-Bernard, sur la rive nord de l’estuaire de la Vilaine, dans le Morbihan. La 23 e édition du Festiv’Arz aura lieu le mardi 15 août 2023. Toute la journée, des animations musicales, sportives et culturelles se dérouleront pour les petits et les grands. Le rendez-vous est intergénérationnel et la restauration est prévue sur place midi et soir.

Il y a 34 ans, le 15 août 1999, Alliance des Associations d’Arzal a été créée. Elle regroupe une vingtaine d’associations qui entretiennent le même objectif : celui de faire partager les traditions bretonnes dans un esprit d’entraide, comme autrefois. Environ 400 bénévoles se retrouvent à chaque édition du Festiv’Arz pour partager avec le public la diversité bretonne, en grande convivialité.

Archives photos 2022

Programme Festiv’Arz 2023 : ouverture du site à 11h

Restauration du Midi à partir de 12 h, avec au menu : kir ; potée Arzalaise (plat mijoté au feu de bois, avec jarret et poitrine accompagnés de pommes de terre, carottes, choux et poireaux) ; far breton ; galettes-saucisses-frites.

Restauration du soir à partir de 19 h : moules frites ; grillades.

Toute la journée : crêpes, galettes et produits bretons à déguster : far, kouign amann

Animations musicales :

Et en déambulation sur le site :

Sérot, Janvier et la Groove compagnie, un couple de sonneurs accompagnés de cuivres et de percussions : ensemble, ils forment une fanfare pour danser et pour ranimer la rue. Le quintet réinvente une musique à danser percutante et impertinente.

Bagad Alan Barvek est un orchestre traditionnel de musique bretonne, venu de Nort-sur-Erdre (44) et composé de musiciens à la bombarde, à la cornemuse écossaise avec des caisses et des percussions.

Séro, Janvier et la Groove Cie Bagad Alan Barvek



Les musiciens de Tantat Bras et les danseurs et danseuses de la région seront présents toute la journée pour faire danser les visiteurs. Des stands d’artisanat seront également présents sur le site.



Tantat Bras

Les sports athlétiques bretons et les jeux de force seront animés et encadrés par Hentoù Breizh (« les Chemins de Bretagne » en breton), une association venue du pays nantais. Le public pourra découvrir avec elle, et même s’initier à sept disciplines issues des travaux agricoles pratiqués autrefois dans les campagnes bretonnes.

Spécial enfants : l’association Bille de Bouéz animera son manège à pédales : le Cabaret Cyclette. Elle proposera aussi aux plus jeunes une douzaine de jeux en bois : chamboultou, passe-trappe, birinig, etc.

https://youtu.be/lq8BGfS0KzE

À partir de 16 h : Spectacle Jeune public de grande qualité : Les Chocottes, présenté par le groupe Carré Manchot. Les enfants sont invités à partir de 6 ans, à rire, chanter et danser. Le spectacle regorge de chansons drôles puisées parfois dans un univers quelque peu effrayant. À ne pas manquer !

À partir de 18 h : Initiation à la danse par Ronan Le Gourierec et son spectacle Little Big Noz, un spectacle à danser pour les parents accompagnés par leurs enfants. Muni de son saxophone baryton à simple carburateur circulaire et avec un répertoire improvisé, Ronan Le Gourierec fera danser petits et grands sur du swing, de la transe et du groove.

https://youtu.be/0fPESIN-xt8



Dès 20 h : Fest-noz avec Carré Manchot, le groupe phare de musique traditionnelle bretonne. Depuis 1986, il régale le public avec ses chants, avec son accordéon diatonique, sa flûte traversière en bois et ses guitares.

Carré manchot

Talec-Noguet : un quartet composé de trois garçons et une chanteuse qui jouent une musique vivante et énergique pour les pieds, et douce et délicate pour les oreilles. Le fest noz est un bal pour tout le monde, que l’on danse ou pas.

Talec-Noguet

Beat Bouet Trio : ce sont trois gars dynamiques qui propose un son à la frontière entre la musique bretonne à danser et le hip-hop.

Beat Bouet trio

Un feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit par Bretagne-Pyro, maître artificier de Ploërmel (56).



Infos pratiques :

Festiv’Arz, Barrage d’Arzal à Arzal (56), Mardi 15 août 2023, dès 11h

Entrée : 5 euros et gratuit pour les moins de 14 ans

contact organisateurs : 07 82 70 75 08 ou alliancearzal@sfr.fr