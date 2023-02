Paimpont. Plongez dans l’univers magique de Félin l’Enchanteur et Séverine Pineaux

Séverine Pineaux présente l’exposition Félin l’Enchanteur à La Porte des Secrets de Brocéliande (Paimpont) jusqu’au 1er avril 2023. L’artiste peintre nous entraîne à la découverte de son univers fantastique et surnaturel où personnages de contes et légendes sont omniprésents. Sans oublier sa passion pour les chats qu’elle ne cesse de côtoyer et de dessiner…

Après sa dernière exposition à l’Office de tourisme de Paimpont intitulée Le Chapin de Noël, qui a pris fin le 15 janvier dernier, l’artiste Séverine Pineaux joue les prolongations avec Félin l’Enchanteur à La Porte des Secrets jusqu’au 1er avril 2023. Une exposition qui se poursuit sous le signe de la féerie en Brocéliande.

“Le Chapin de Noël a été rangé dans la boîte à guirlandes, place à Félin l’Enchanteur pour attendre le printemps !”

Née en 1960 à Paris, Séverine Pineaux est attirée par le monde merveilleux du fantastique et du rêve. Elle commence à dessiner très jeune et, à 17 ans, elle suit des cours de dessin dans un atelier à Paris. Se passionnant déjà pour la mythologie, elle réalise quelques peintures sur le thème de l’homme-arbre. Après avoir décroché une licence d’arts plastiques à l’université Paris VIII, elle entre dans la vie professionnelle avec la réalisation d’un dessin animé et le scénario d’une bande dessinée, Rock’n Renard. Puis elle débute dans l’illustration fantasy, spécialisée dans des représentations féeriques où les arbres se mêlent aux créatures et aux hommes. En parallèle, elle dessine pour des magazines de jeux de rôles comme Dragon magazine et Grall. Elle est également cofondatrice d’une société de communication multimédias, Outline Vidéo, qui cesse cependant ses activités en 1994. Séverine Pineaux devient alors illustratrice indépendante. Elle continue de créer des couvertures de livres et de travailler pour Dragon magazine, Presse Pocket et Fleuve Noir dans leurs collections fantastiques et de science-fiction, ainsi que pour la maison d’édition bretonne Au Bord des Continents. Elle reprend la peinture à l’huile en 1996, et reçoit le 1er prix du festival Visions du Futur à Paris en 1999.

Attirée par la création féerique et légendaire, elle est installée depuis plusieurs années à l’orée de la célèbre forêt de Brocéliande, où elle a bâti un endroit idéal autour de la mythologie celtique et arthurienne. À l’aquarelle ou à l’huile, elle peint un univers où l’homme et la nature fusionnent et sont indissociables. Dans ses visions poétiques, la nature est un monde enchanté où se mêlent créatures mi-hommes mi-arbres douées d’empathie, mi-plantes et mi-animaux de la forêt en route sur les sentiers de la légende. Elle evisite beaucoup les spiritualités anciennes avec les dragons, les licornes, les fées, les nymphes, les sorcières. Elle mélange également les machines et le végétal car pour elle, la mythologie doit s’ouvrir aux temps modernes. L’artiste aime également peindre les saisons. Sa préférée est l’automne avec notamment la nuit de Samhain et sa porte entrouverte entre notre monde et l’au-delà, un cycle qui s’achève avec la venue d’une nouvelle période.

L’arbre du jardin d’Eden

L’automne, la saison préférée de l’artiste

La nuit de Samhaim







Séverine Pineaux expose régulièrement en France, en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis et en Russie. Ses œuvres figurent dans des collections permanentes au Naïa Museum de Rochefort-en-Terre (Morbihan) et à la fondation Fantasmus, au Danemark.

En parallèle, elle écrit depuis 2004. L’auteur publie cette année-là son premier ouvrage en collaboration avec Mickaël Ivorra : Ysambre, le Monde-arbre. Ce carnet de voyage féerique plonge le lecteur au sein de la forêt imaginaire d’Ysambre, lieu de mythes et de légendes peuplé par les sylphes. En 2008 sort le deuxième tome de la série, intitulé Ysambre : la femme graine.

Font suite une douzaine d’ouvrages, parmi eux Au monde des arbres, Merveilles et légendes des dragons, Gothic Faërie, ou encore Des sourires et des chats.

Séverine Pineaux exposant ses œuvres.

L’aventure des chats débute à Noël 2008 par une série de cartes postales qui rencontre un grand succès. « J’avais représenté un gros chat bleu roulé en boule et accroché par la queue à une branche du sapin. Cela m’a donné l’idée de créer d’autres fantaisistes félins !”, explique l’artiste dans une interview accordée à l’Office du Tourisme de Brocéliande. Avec ces cartes de vœux, la peintre rencontre un grand succès au Japon, déclinées sur des sacs en textile.

Depuis, Séverine a réalisé plus de 150 modèles de chats différents et écrit plusieurs livres autour de ces félins domestiques. La thématique des chats a un côté réconfortant pour l’artiste qui aime leur beauté et leur élégance. “J’ai toujours vécu avec des chats toute ma vie et, forcément, ils se sont invités dans ma peinture. Aujourd’hui encore, je vis avec mes deux chattes, Wika, jeune tigresse de maison, et Seren (étoile en gallois), une délicieuse princesse noire. À la fois comiques et belles, toujours présentes mais discrètes, nous avons ensemble développé un jeu subtil de communication”.

Séverine et Wika







Pour peindre ces doux félins, Séverine utilise une base d’aquarelle qu’elle reprend aux pastels, une technique similaire à la craie et qui est fantastique pour rendre la douceur de la fourrure à ces petits protégés.

Depuis toujours, les chats ont inspiré les plus grands artistes. 2022 était pour Séverine Pineaux l’année des chats hybrides et le minetrisson reste son préféré. Elle a peint aussi les chats du zodiaque.

Le chat préféré de Séverine Pineaux

Calendrier inspiré du Papi-lion qui s’est posé au Naia Muséum de Rochefort

Chat Zodiaque

Chat Zodiaque

S’arrêter devant les toiles de Séverine Pineaux, c’est partir en voyage dans l’univers des légendes et du fantastique.

L’artiste annonce par ailleurs sa présence au 1er salon de l’Oracle et du Tarot qui se tiendra à Paimpont les 11 et 12 mars 2023, où elle présentera son Oracle des Créatures Légendaires et son Tarot des Chats.

Infos pratiques

Exposition Félin l’Enchanteur de Séverine Pineaux à La Porte des Secrets à Brocéliande – 1, place du Roi Saint-Judicaël – 35380 Paimpont. Du 15 janvier au 1er avril 2023. Entrée libre. Rencontres avec l’artiste les 11 et 26 février.

Plus d’infos sur le site web