Archifolies aux Jeux olympiques : des Bretons réalisent le pavillon de Tir à l’arc

Après avoir lancé le projet Archi-Folies en fin d’année dernière autour des acteurs de l’architecture et du sport, l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais expose les maquettes des 20 pavillons éphémères qui mettront à l’honneur les sports olympiques dans le Parc de la Villette lors les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. L’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne participe à ce projet et réalise le pavillon de la Fédération française de Tir à l’arc.



Description du projet des élèves de l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne : « ARC-HuIt »

Cette esquisse a été réalisée du 19 au 21 juin par six étudiants et étudiantes encadrés par Mathieu Le Barzic, maître de conférences à l’ENSA Bretagne. La parcelle n°8 dédiée au projet se situe à l’extrémité nord de la bande de pavillons côté philharmonie. Elle est de ce fait relativement isolée et dans un environnement boisé. Cette situation, conforme à l’environnement habituel du tir à l’arc a été exploitée pour recentrer le pavillon sur lui-même et l’ouvrir au nord sur le terrain libre adjacent afin d’intégrer un espace de tir d’apprentissage à l’extérieur.

Composition architecturale

La composition générale reprend précisément le cadre de la trame des neuf cases du projet de Bernard Tschumi. Cette typologie s’ancre dans la tradition architecturale classique et a été largement reprise par la pédagogie architecturale américaine. Les trois modules bâtis sont disposés chacun sur une trame sur la périphérie. Ils permettent de conserver la case centrale vide à l’échelle d’un patio, et de dégager les angles. Chacun des modules est entaillé en plan d’un biais sur 1/4 de sa surface afin de dégager des vues diagonales et de favoriser la ventilation naturelle. Une composition diagonale des espaces extérieurs est ainsi mise en place, qui permet un enchaînement de l’entrée au patio puis à une terrasse couverte plus privative.

Verticalement, chacun de ces modules est surmonté d’une toiture inclinée réglée sur un plissage en toiture. Le module d’accueil côté prairie se distingue par une hauteur augmentée à 6m60 correspondant au cahier des charges. Une surtoiture partielle vient couvrir une partie de l’espace en unifiant le projet et en constituant une protection solaire complémentaire. Les modules sont fermés sur l’extérieur et ouverts largement sur le patio par des baies translucides.

Cette composition générale confère à l’ensemble une dimension sculpturale inscrite dans son environnement boisé. L’espace intérieur est privilégié en installant un cadre paisible et convivial. Les différentes opérations de composition, précisément réglées s’ancrent dans la tradition architecturale en respectant le cadre du cahier des charges.

L’ensemble du projet s’inscrit dans une démarche constructive vertueuse permettant la valorisation de matériaux biosourcés et une approche pragmatique de préfabrication. Les modules bâtis, pensés pour être démontables et transportables sont constitués d’une ossature bois légère et de remplissages en panneaux de paille compressée (STRAMIT : matériau utilisé pour les cibles), et d’un parement extérieur en liège. La toiture est simplement constituée d’une bâche en PVC recyclé, et surmonté d’une sur-toiture en tasseaux ou ganivelle permettant une ventilation. Chacun des modules est équipé d’ouvertures verticales de ventilation en partie haute (fermeture à ventelles orientables de type NACO). Les châssis ouvrant en périphérie du patio seront réalisés en polycarbonate dans des cadres bois ou acier. Les platelages seront prévus en bois (à priori sur la base constructive du deck). Les charpentes complémentaires sont prévues en bois résineux classe 3 (type douglas).

À propos d’Archifolies :

Archi-Folies 2024 est un projet d’une ampleur inédite qui réunit pour la première fois tous les étudiants des 20 écoles nationales supérieures d’architecture et de paysage de France. En novembre 2022, ils se sont vu confier la responsabilité de concevoir et de réaliser, dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, 20 pavillons éphémères, chacun représentant une fédération sportive. C’est une opportunité unique pour les élèves architectes de réaliser un projet dans son intégralité, de la conception à la construction, et de mettre en pratique une nouvelle culture constructive en phase avec la transition écologique. Ils collaborent activement avec les fédérations sportives afin de concevoir un pavillon au plus proche de leurs besoins.

Ces 20 pavillons prendront place dans le Parc de la Villette, qui accueillera le Club France, lieu de célébration des athlètes médaillés où seront rassemblées l’ensemble des fédérations sportives françaises. Appelés « Archi-folies », ces pavillons font écho aux Folies installées dans le parc de la Villette et conçues par l’architecte Bernard Tschumi, parrain du projet Archi-Folies 2024. Autour de ces pavillons, des activités festives et populaires incluant des démonstrations sportives seront proposées au public en parallèle des Jeux Olympiques et Paralympiques. En octobre 2024, les pavillons seront démontés pour être réutilisés par les fédérations qui le souhaitent ou par des partenaires locaux.

Du 7 au 20 juillet 2023, les maquettes des 20 pavillons sont exposées au public dans la cour vitrée que l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA) Paris-Malaquais partage avec l’École nationale supérieure des Beaux-Arts. La scénographie est réalisée par des étudiants de master 2 de l’ENSA Paris-Malaquais sous le commissariat de Yann Rocher, maître de conférences. Cette exposition rassemble les esquisses et maquettes de chacune des équipes.