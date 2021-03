ANGERS. TERRA BOTANICA DÉVOILE LES MYSTÈRES DE LA FORÊT

Terra Botanica, parc à thème du végétal à Angers, présente cette saison un 5ème univers de 7000m2. Robur, Mycena et Lokas, les 3 géants des « Mystères de la Forêt » s’installent dans leur univers et dévoilent leurs premiers secrets sur les arbres et la forêt. Ouverture prévue le 3 avril.

Terra Botanica, 1er parc à thème d’Europe consacré au monde du végétal et à la biodiversité dévoile progressivement sa grande nouveauté : Les Mystères de la Forêt. Ce 5e univers, qui s’étend sur une nouvelle zone du parc de 7000m2, proposera dans quelques jours aux visiteurs de percer les secrets de la vie des arbres et de la forêt de manière ludique et pédagogique. Plusieurs parcours, dont un à la cîme des arbres, permettront notamment de contempler les basses vallées angevines classées Natura 2000. Les visiteurs pourront également aller à la rencontre de trois géants, Robur, Mycena et Lokas, qui livreront chacun leurs secrets. Une nouvelle aventure à partager en famille ou entre amis à l’occasion de la découverte des 18 hectares du parc qui offre, entre jardins, attractions et animations, un tour du monde végétal dans les cinq continents… tout en restant en France ! Les équipes du parc Terra Botanica préparent l’ouverture prévue le samedi 3 avril.

Situé à Angers et au cœur de l’Anjou, porté par six siècles d’histoire horticole, Terra Botanica est le 1er parc à thème européen ludique et pédagogique sur le végétal. Ses 18 hectares de jardins, de serres et d’espaces aquatiques jalonnés de nombreuses attractions offrent une parenthèse dépaysante et divertissante pour toute la famille. Mise en scène spectaculaire de la flore des 6 continents avec plus de 500 000 végétaux et plus de 5 000 espèces, Terra Botanica offre une occasion unique de découvrir les richesses végétales de notre planète.

Depuis l’ouverture de Terra Botanica à Angers en 2010, le public a accès à quatre grands univers : « Les grandes explorations » avec la serre aux papillons et la serre tropicale, une des plus grandes serres d’Europe ; « Le végétal insolite » avec les plantes carnivores et la serre des climats extrêmes ; « Escapade en Anjou » avec la balade en barque et la roseraie ; et enfin « Les origines de la vie » avec les plantes le plus anciennes du monde bien connues des dinosaures… Au cours de leur journée, les visiteurs profitent d’une cinquantaine d’animations et attractions dont le voyage en coquilles de noix, le cinéma 4D ou encore la balade à bord du plus gros ballon à gaz du monde : « Terra vu du ciel ».

Terra Botanica et le nouvel univers « Les Mystères de la Forêt » : des parcours à la cime des arbres et un circuit à la rencontre de trois géants…

Des passerelles et des cabanes dans les arbres pour contempler la forêt… et trois géants conteurs

Selon les circuits, le visiteur se retrouvera dans une ambiance zen propice à l’observation de la faune et la flore, ou alors plutôt dans un environnement ludique et acrobatique avec des mers de filets entre les arbres pour des moments de grandes respirations. Au sol, conté par des géants, un parcours ludo-pédagogique livrera tous les secrets et mystères des arbres de la forêt.

Les Mystères de la Forêt… en chiffres

▪ Une zone de 7 000 m2 au milieu d’une forêt de 20 hectares

m2 au milieu d’une forêt de hectares ▪ 3 géants de 4 mètres de hauteur avec une structure en bois recyclé…

géants de mètres de hauteur avec une structure en bois recyclé… ▪ 5 mers de filets représentant plus de 200 m2 de surface et près de 180 mètres de passerelles

de filets représentant plus de m2 de surface et près de mètres de passerelles ▪ Ormes, chênes, peupliers noirs… : 35 arbres ont été plantés à l’orée de ce nouvel univers. Ce sont des espèces locales menacées par le réchauffement climatique

Ce que vont raconter les trois géants des Mystères de la Forêt !

Robur, Mycena et Lokas sont les trois géants des Mystères de la Forêt. Chacun a son caractère, ses histoires de vie, ses propres secrets. Terra Botanica les présente et recueille leurs premières confidences…

Robur est le pilier le la forêt, celui qui a le plus vécu. Il sait dire ce qu’est exactement un arbre, comment il grandit, se nourrit et combien l’arbre est utile à l’homme, aussi bien comme climatiseur à l’heure du réchauffement climatique, pour réduire la pollution extérieure ou bien encore pour diminuer les tensions entre humains, notamment en ville.

Mycena raconte l’invisible… la vie du sol de la forêt, sa vie nocturne. Elle conte ce que sont les micro-organismes indispensables à la survie de la forêt, le recyclage de la matière organique, le rôle des champignons, des perce-oreilles, vers de terre et autres cloportes… pour l’harmonie de tous.

Lokas est le bavard de la bande. Il renseigne, à qui veut apprendre, sur le langage de la forêt, les réseaux de communication entre les arbres, leur intelligence, mémoire, solidarité et même timidité… Après quoi, la forêt n’aura plus aucun mystère pour le visiteur…

Terra Botanica, Route d’Epinard – CS 80609 – 49106 ANGERS CEDEX 2. Tél : 02 41 25 00 00. Site, horaires et tarifs de Terra Botanica sont ici.

Communiqué