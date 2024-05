Le festival Angers Pianopolis revient du 8 au 12 mai 2024 aux greniers de Saint-Jean, au jardin du musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine, à l’abbaye du Ronceray et à l’église de la Trinité pour cinq jours de piano dans toute sa diversité et pour tous les publics.

Après une première édition réussie l’an passé, le festival Angers Pianopolis sera de retour du 8 au 12 mai 2024, autour du même mot d’ordre : mettre en scène le piano dans tous ses registres et dans différents espaces, y compris en plein air, pour aller à la rencontre de tous les publics. « Les rendez-vous proposés seront d’une grande diversité, pour proposer une expérience conviviale, populaire et toujours de qualité », détaille Nicolas Dufetel, adjoint à la Culture et au Patrimoine.

Gage de cette exigence : le rapprochement avec Alexandre Kantorow, pianiste prodige et invité vedette de la première édition, cette année associé au festival en tant que programmateur. Il sera également à retrouver sur scène lors du concert de clôture, en duo avec le concertiste international Lucas Debargue, pour un concert aux greniers Saint-Jean autour des œuvres de Fauré, Beethoven, Chopin et Rachmaninov. Les greniers Saint-Jean accueilleront également du jazz, avec Bach Mirror et Rhapsody in Blue, ainsi que la proposition originale Venus Rising mêlant piano, marimba et vibraphone.

Angers Pianopolis est aussi l’occasion de mettre en lumière les talents angevins, comme Raphaël Collard, ancien élève du conservatoire, pour une prestation gratuite dans le jardin du musée Jean-Lurçat. L’ensemble de musiciens locaux Minium 21 proposera lui un concert jeune public, dès 5 ans, à l’abbaye du Ronceray.

Ciné-concert aux 400 Coups, « piano saltimbanque » à l’étang Saint-Nicolas et promenade du Bout-du-Monde, piano en libre service et impromptus compléteront, entre autres, le programme du festival.

Attaché à s’adresser à tous les publics, le festival Angers Pianopolis propose une série d’actions d’éducation artistique et culturelle visant à rapprocher les artistes et les spectateurs pour favoriser la découverte et les émotions. Le festival propose au public de participer en jouant sur les différents pianos installés dans la ville, et ainsi partager les musiques qu’il aime. Au sein de la bibliothèque Fratellini, des maisons de quartier, avec les partenaires de la charte culture et solidarité de la Ville d’Angers, un accueil spécifique est organisé pour accueillir et accompagner le public le plus large possible. Un concert sera donné à la maison d’arrêt d’Angers le mardi 7 mai 2024.

La charte culture et solidarité est un dispositif créé par la Ville d’Angers à vocation sociale et solidaire à destination des Angevins et Angevines en situation de fragilité, et ne participant pas ou plus à la vie de la ville et de leur quartier. Elle propose des activités culturelles et artistiques qui, pour les professionnels et bénévoles d’associations du champ social et solidaire, peuvent être des leviers auprès des personnes qu’elles accompagnent pour rompre l’isolement, encourager la mobilité, partager des expériences collectives et favoriser le vivre ensemble. Dans le cadre du festival 2024, le concert d’ouverture, Bach Mirror, et celui de Paul Lay sont proposés au public de la charte et font l’objet d’un accueil spécifique.

À l’occasion d’Angers Pianopolis, un challenge est organisé ouvert à tous les pianistes, débutants passionnés ou virtuoses aguerris. Les deux lauréats se produiront sur le piano à queue de la cour des greniers Saint-Jean pendant le festival. Toute l’info sur le challenge Pianopolis.

