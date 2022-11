Alissa Wenz, la nouvelle chansonnière française bretonne

Météo bretonne est le premier single de l’album Je, tu, elle d’Alissa Wenz. La chanteuse née en 1986 à Plouër-sur-Rance, entre Dinan et Saint-Malo, est une pianiste, chanteuse et écrivaine prometteuse.

La chanson, arrangée par Romain Didier, raconte les différentes humeurs qui nous traversent dans une journée. Averses, éclaircies, averses… Le cœur humain a sa météo, changeante comme un ciel de Bretagne… Dans la veine d’Anne Sylvestre, Juliette et de Marie-Paule Belle, avec une voix très orientée chansonnière française, grave et sensuelle, mais parfois poussée, – Allissa Wenz confère un souffle nouveau à la mélancolie du temps passé, à l’image de la France insouciante des années 60-70. D’où onze chansons à la tonalité existentielle claire-obscure sous forme de portraits intimiste. Je, tu, elle (EPM / Universal) est son premier album studio. Romain Didier en signe les arrangements.

L’artiste

Alissa Wenz écrit, compose et interprète ses chansons, dans un univers où humour et poésie s’entremêlent. Elle est également écrivaine. Ses deux romans, À trop aimer (2020) et L’homme sans fil (2022), sont publiés aux éditions Denoël. L’homme sans fil est finaliste du Prix Orange du Livre 2022, ainsi que du Prix Pampelonne-Ramatuelle.

Sur scène, Alissa Wenz est produite par Contrepied Productions (Valentin Vander, Les Goguettes), et accompagnée par Nathalie Fortin (pianiste de Francesca Solleville, Mona Heftre, Anne Sylvestre…).

Les dates

Le Havre, Les Rendez-vous d’Arthur, du 19 au 24 juillet 2022

Festival Barjac M’en Chante, 4 août 2022

Paris, Les Trois Baudets, 23 septembre 2022

Festival Les Chansonnales de Moutiers-en-Puisaye, 1er octobre 2022

11 Insomnie

10 Le Brin De Paille

09 La Femme À La Rose

08 La Dame Dans La Boîte

07 Viens (écouter La Pluie)

06 Madame

05 Météo Bretonne

04 La Petite

03 Elle Dit Non

02 Tu Cours

01 Je Veux Jouer