Des albums et BD pour l’été !

Voici la chronique hebdo pour toute la famille ! Découvrez des albums et BD à profiter au soleil, à la plage, pendant les vacances.

Et si nous fêtions l’été avec de nouvelles lectures ? Voyageons dans la capitale de l’amour, dégustons de délicieuses pastèques, visitons la mer et allons profiter des rayons du soleil. Cette semaine, Unidivers vous propose la chronique jeunesse, spéciale « summer edition » !

Tout petit – dès 6 mois

Livre de bain magique – les animaux de Agnese Baruzzi,

(éditions Minedition)

Livre de bain magique – les animaux, Agnese Baruzzi,

éditions Minedition, août 2023, 13,50 €

Au contact de l’eau chaude du bain, les animaux se transforment ! En prenant leur bain avec ce livre, les tout-petits verront les animaux se transformer sous leurs yeux comme par magie ! La panthère devient un jaguar, le loup un chien…

Agnese Baruzzi nous invite à nous rafraîchir dans un bain moussant, aux côtés d’animaux qui changent de couleurs ! Panthère ou jaguar ? Cheval ou zèbre ? Chien ou Loup ? Ce livre de bain rempli de magie nous emporte dans des paysages sauvages, tantôt dans la savane et tantôt dans la forêt, rien qu’en tournant la page, les pieds dans l’eau, à barboter dans son bain. Un coup d’eau et voici les animaux qui se transforment sous vos yeux ! Le livre parfait pour émerveiller les touts petits et les un peu plus grands…

Petite enfance – dès 3 ans

Tête de pastèque de Sol Undurraga et Mujer Gallina

(éditions École des loisirs)

Tête de pastèque, Sol Undurraga, Mujer Gallina,

éditions École des loisirs, mai 2023, 13€

Découvrons le quotidien de Renard, amateur de pastèques, de livres et de bonnes fêtes ! Malheureusement, les meilleurs fêtes se passent dans la vallée des Végétariens, mais Renard a peur de ne pas être accepté. S’en suit alors des péripéties pour cacher son identité et son secret… féroce.

Les apparences sont trompeuses, Renard, quand il se lèche les babines, c’est en voyant une pastèque et non un lapin. Il a toujours préféré croquer des livres que des poules ! L’histoire de Sol Undurraga et Mujer Gallina est une ode à la différence et à l’acceptation de soi. D’une simplicité attachante et aux dessins colorés, d’un esprit enfantin, le livre nous propose de doux paysages tout en longueur, dans une verdure luxuriante, entourée de personnages curieux. Léger, frais et un brin décalé, voici l’album parfait à déguster durant l’été !

Hulotte et Léon de Juliette Lagrange

(éditions École des Loisirs)

Hulotte et Léon, Juliette Lagrange,

éditions École des Loisirs, mars 2023, 13,50€

C’est le grand jour. Hulotte et ses camarades partent en voyage de classe… à Paris ! Quelle aventure ! Les oisillons découvrent avec émerveillement la Ville Lumière. Mais ne dit-on pas aussi que Paris est la capitale des amoureux ?

Direction Paris pour visiter les plus beaux monuments de la ville lumière ! Juliette Lagrange nous raconte une histoire attachante, pleine de mignonneries et de douceur. Dans les rues de la capitale française, nous suivons l’aventure de deux oiseaux, la calme et réservée Hulotte aux côtés du passionné et maladroit Léon. L’amour est un sentiment intime et personnel, il n’est jamais facile de le vivre, d’autant plus autour des autres. Avec cet album, l’autrice nous rappelle l’importance de la communication et d’avouer ce qu’il se cache au fin fond de notre cœur. Un livre parfait pour redécouvrir Paris sous le filtre de l’amour !

Lecture junior – dès 9 ans

La Fabrique des Rêves de Goum et Boriau (éditions Le Lombard)

La Fabrique des Rêves, Goum et Boriau, éditions Le Lombard, Juin 2023, 12,95€

Andy s’endort partout et tout le temps. Lors d’une de ses crises de narcolepsie, il infiltre La Fabrique des rêves : une organisation qui contrôlent les cauchemars et songes de l’humanité. Dans cet univers merveilleux où tout devient possible, Andy va chercher à découvrir pourquoi il s’endort aussi souvent. Le danger est partout : aucun rêveur n’a le droit de quitter sa bulle et La Fabrique lance rapidement des agents à sa recherche…

Rentrons dans la bulle de rêve d’Andy, adolescent fan de musique, de skate et expert narcoleptique, et découvrons ceux qui peuplent ses songes et cette mystérieuse Fabrique des Rêves qui contrôlent les songes et les cauchemars de l’humanité. Boriau nous propose une histoire digne d’un Pixar, avec ces petites créatures attachantes. Il nous peint une histoire pleine d’émotions sur une palette de couleurs vives et pétillantes. Tandis que Goum nous emporte dans un univers aussi doux qu’énergique par son pinceau singulier. Amitié et narcolepsie sont mis en avant dans ce premier tome, une introduction pour une série mené tambour battant et qui se termine sur un cliffhanger qui nous donne qu’une seule envie : lire la suite au plus vite !

Young Adult – dès 12 ans

Himawari House de Harmony Becker (éditions Rue de Sèvres)

Himawari House, Harmony Becker, éditions Rue de Sèvres, juin 2023, 20€

Américaine d’origine japonaise, Nao part un an pour Tokyo afin de renouer avec ses racines familiales. Sur place, elle loue une chambre à la maison Himawari et y fait la rencontre de Hyejung et Tina, coréenne et singapourienne, venues au Japon comme elle pour trouver leur voie et prendre leur indépendance. Les trois amies partagent leur quotidien et fréquentent la même école de langue japonaise. Alors que leurs motivations et leurs défis sont différents, elles avanceront ensemble, malgré la barrière de la langue, dans leur quête d’identité.

Une escale au Japon nous attend dans ce roman graphique. Ouvrage colossal qui nous emmène au pays du soleil levant, à la découverte de sa culture à travers les regards mélancoliques, remplis de doute et d’espoir de trois héroïnes caractérielles. Himawari House, c’est une résidence peuplée d’une infinité d’émotions et de souvenirs qui se dessinent au fur et à mesure du récit. Un voyage initiatique à la recherche de sa place dans le monde. Se trouver entre deux origines, vouloir fuir le cocon et le devoir familiaux, tenter de se construire dans un nouveau pays, une quête de l’identité et de la construction de soi vous attend en tournant les pages de ce livre. Tout en légèreté, d’un humour franc et pétillant, parsemé de dialogues colorés qui nous dévoilent une myriade de culture à travers ses mots, plongez dans cette lecture et vivez aux côtés de Nao, Hyejung et Tina durant cette année à Himawari House.

Petit + de l’été !

La Bretagne et les Bretons vus par les peintres

La Bretagne et les Bretons vus par les peintres, Pierre Toromanoff, éditions Ouest France, Avril 2023, 15€

Comme nulle autre région de France, la Bretagne a su séduire les peintres à la recherche de lumière, de paysages grandioses et de scènes pittoresques. Des aquarellistes anglais de la fin du XVIIIe siècle aux amis de Paul Gauguin regroupés dans l’école de Pont-Aven et des pointillistes aux expressionnistes, tous y ont trouvé une source d’inspiration fertile dont leurs toiles se font l’écho.

Voici le petit bonus pour la summer edition, découvrez ou redécouvrez la beauté de la Bretagne, « muse des peintres de plein air », revisitez le bord de mer, ses habitants, les villes et villages et finissez votre chemin dans la campagne bretonne. Parsemé de peintures et de leur description, véritables puits d’information autant sur les peintres que sur la région, voyagez dans l’Ouest de la France, dont le portrait nous parvient sous toutes ses formes, à l’aquarelle, à l’huile sur toile, au crayon, à l’encre… Un beau livre à retrouver dans sa bibliothèque et à feuilleter autour d’un thé glacé.