Des albums et BD pour faire travailler l’imaginaire !

Voici la chronique hebdo pour toute la famille ! Découvrez des albums et BD autour de l’imaginaire.

Et si nous faisions tourner nos méninges pour développer notre créativité ? Des stratégies pour être le numéro 1, des créations pour amener le beau temps, un costume pour devenir super-héros, des sortilèges et baguettes magiques, et même des énigmes à résoudre… Cette semaine, Unidivers vous propose de faire un voyage dans la fantaisie, le fabuleux et l’imagination avec cette nouvelle chronique !

Petite enfance – dès 3 ans

Adorable Bleuette – C’est moi la chouchoute, compris ?

Adorable Bleuette – C’est moi la chouchoute, compris ? Pierre Joly, Virapheuille, Eleonora Bruni, éditions Splash, avril 2023

Vous savez que votre maîtresse a des chouchous dans la classe ? Regardez-la dans les yeux et demandez-lui, vous allez voir ! Elle va vous répondre « Bien sûr que non, je vous aime tous de la même façon », ça, c’est parce qu’elle a été entraînée des années dans son école de maîtresse. Mais moi j’ai la solution pour être la préférée de la maîtresse, la plus adorable des élèves…

Marre des enfants modèles tels que Tchoupi, des petites filles parfaites à la Dora l’exploratrice ! Si vous préférez les plaisantins comme Chipeur, vous êtes servis avec Adorable Bleuette. Car adorable, elle ne l’est qu’en apparence… Saccager les manteaux de ses camarades intelligents ou couper les cheveux de celle qui lui vole la vedette ? Tout stratagème est bon pour être sous le feu des projecteurs. Parce qu’avec elle, la fin justifie toujours les moyens ! Avec une héroïne chapardeuse, malicieuse et futée, Adorable Bleuette est un véritable vent de fraîcheur à lire et avec son caractère bien trempé, elle nous emmène dans une aventure haute en couleurs…. Attention à ne pas vous faire prendre !

Minusculette et les petits fantômes japonais

Minusculette et les petits fantômes japonais, Kimiko, Christine Davenier, l’école des loisirs, avril 2023

Il pleut depuis des jours sur le domaine. Chacun reste chez soi et s’ennuie. Minusculette se décide à sortir avec son ami Bernard l’escargot, qui, lui, aime la pluie. En passant devant la maison de Ninon la musaraigne, Bernard et Minusculette découvrent de drôles petits fantômes blancs suspendus à sa fenêtre. Mais sont-ils vraiment des fantômes ?

Rentrons dans l’imaginaire japonais avec ces mystérieux fantômes au nom de teru teru bozu, des créatures magiques qui amènent le soleil et le beau temps ! Kimiko retrouve ses terres d’origine à travers cet album et nous présente une belle coutume japonaise pour chasser la pluie. Remplie de petits personnages passionnants et attachants, l’autrice nous emporte dans un périple dans la forêt aux côtés de Bernard l’escargot, Minusculette la fée ou encore Mitsuko la musaraigne nippone. Adorablement illustré par Christine Davenier, Minusculette et les petits fantômes japonais nous invite à découvrir la culture japonaise et à confectionner ces mystérieux teru teru bozu, avec un mode d’emploi à la fin du livre.

Je suis un chat bleu

Je suis un chat bleu, Anne Mirman, Éric Gasté,

éditions Bayard, avril 2023

Bleu, je suis et bleu je resterai. Hélas, tout le monde n’aime pas les chats bleus ! Dès ma naissance, la fermière m’a chassé à grands coups de pied. Depuis, je voyage, en quête d’un maître qui voudra bien m’aimer.

Suivez l’histoire d’un chat bleu. Un pauvre chat bleu qui ne trouve pas sa place dans ce monde. La mer le moque, les gens le chassent, le public le hue. D’une simplicité étonnante, tout l’album tourne autour de cette couleur tout à fait banale, le bleu qui semble tant déranger. Sa couleur marque sa différence, cette caractéristique unique ne plait pas dans un monde ordonné et normé, et le voilà à la quête de son foyer, de son chez lui… Une histoire sur la difficulté d’être différent, de la question de l’identité et de l’impuissance face à la peur d’autrui. Anne Mirman nous donne une leçon de vie en quelques pages, illustrée dans un feu d’artifice coloré par Éric Gasté.

Littérature junior – dès 8 ans

La Compagnie des griffes

La compagnie des griffes, Clémentine Bélois, Rudy Spiessert, éditions l’école des loisirs, avril 2023

Il y a de cela fort longtemps, au cœur de la vieille ville de La Rochelle, il y avait un orphelinat. Là vivait Gervaise, une jeune fille de onze ans qui s’ennuyait affreusement. Or, cher lecteur, Gervaise va faire une rencontre des plus exceptionnelles. Bientôt, elle filera de toit en toit dans la nuit, affrontant les pires dangers aux côtés des fiers brigands de la Compagnie des Griffes.

Suivons la vie extraordinaire de Gervaise qui passe d’une Cendrillon au quotidien aussi « moisi » qu’une « assiette de brocolis » à une justicière de la nuit, accompagnée par des partenaires à moustaches et coussinets ! Avec Jean-Jean, La Miette et Canard, ces trois mousquetaires chatoyants aux allures et avec l’honneur des messires chevaliers, notre héroïne vit de folles aventures lors de ses échappées nocturnes sur les toits de la Rochelle. Un album en sept chapitres pour profiter des pirouettes de Gervaise et de ses nouveaux compagnons, durant toute la semaine. Et n’oubliez jamais : « Chassons, chats, avec chance et panache ! »

Lily Medialuna – Les Pierres magiques

Lily Medialuna – Les pierres magiques, Xavier Bonet, éditions Larousse, février 2023

A première vue, Lily est une petite fille normale ! Pourtant, ces derniers temps, des choses étranges lui arrivent : les objets semblent parfois voler autour d’elle, il pleut à l’intérieur de sa maison… Lily et sa famille viennent d’emménager à Pierreville, une petite ville sans histoire. Dans sa nouvelle école, Lily se liera d’amitié avec Mai et Gigi. Avec elles, Lily découvrira un monde parallèle : une école de magie qui se cache derrière un mur de la bibliothèque municipale, une créature qui menace la ville…

Retournons dans le monde des sorciers, qu’un certain Harry Potter a fréquenté. Entrez dans un univers intriguant, avec des familiers totem, des pierres de pouvoirs et des créatures fantastiques, aussi impressionnantes que dangereuses. Pour tous les fans de fantasy et de sorcellerie, cette bande dessinée vous est destinée ! Xavier Bonet nous offre une folle aventure dans un monde parallèle, où la bibliothèque royale de magie est le portail d’entrée. Suivez le règlement des apprentis sorciers et réussissez les trois défis pour devenir des sorciers à part entière. Recette de la potion nettoyante, glossaire sur les pierres de pouvoirs et fiches sur les créatures magiques, une véritable encyclopédie du monde magique est parsemée dans l’ouvrage. Naviguez dans ce premier tome d’introduction qui vous ramènera tout droit en enfance !

Young Adult – dès 12 ans

Ron Kamonohashi : Deranged detective

Ron Kamonohashi : Deranged detective – Tome 1 et 2,

Akira Amano, éditions Mangetsu, avril 2023

Ancien élève de Blue, école de détectives très réputée, Ron Kamonohashi est un détective de génie. Seulement, sa logique implacable et son art de la déduction s’accompagnent, malgré lui, d’un handicap l’empêchant de mener à bien son activité… Ce détective à problèmes fait la rencontre de Totomaru Isshiki, un enquêteur candide. Maintenant associé à ce dernier, Ron est prêt à affronter des affaires plus retorses les unes que les autres !

Suivons le quotidien d’un Sherlock Holmes dérangé aux capacités… particulières. Après sa série volcanique Reborn !, Akira Amano nous entraîne dans une aventure hors du commun accompagné d’un héros insolite. Génie diplômé de la prestigieuse Académie des détectives Blue, pile électrique aux tendances dépressives, Ron Kamonohashi est un détective détraqué qui ne vit que pour résoudre des énigmes. Les deux premiers tomes de cette série singulière nous lance en plein dans un tourbillon mystérieux où les affaires criminelles s’entremêlent ingénieusement et se résolvent de la manière la plus inattendue possible. Avec une intrigue éparpillée et une ambiance générale chaotique, ce manga nous déstabilise dans son enchaînement, mais nous tient en haleine par son dynamisme et son humour décalé. Pour connaître le fin mot de ces histoires, toutes plus improbables les unes que les autres, il faudra accepter de devenir dérangé !

L’Herbe du diable

L’Herbe du diable, Claire Martin, Benjamin Laurent, éditions Jungle, avril 2023

En plein Cologne, où l’Inquisition a pour mission d’éradiquer les sorcières de la ville, Garance, une sage-femme réputée, mène une vie paisible. Sa rencontre avec Elsa, une jeune femme noble, va bouleverser son existence. Doit-elle la sauver et aller contre la religion ? Un choix lourd de conséquences s’offre à elle dans une société en guerre contre la sorcellerie. La solidarité leur permettra-t-elle d’échapper à un destin funeste ?

Remontons le temps et retournons au 17è siècle, à Cologne. Découvrez dans cette bande dessinée, l’histoire d’une femme forte, d’une voix singulière et puissante, celle d’une sage-femme hors norme qui malgré tous les aléas de sa vie a tenu à ses convictions et à son principe premier : sauver les femmes. Découvrez l’histoire de Garance et de son quotidien à aider les femmes à enfanter dans une ville tourmentée par la Guerre de trente ans et où Ferdinand de Bavière lance une chasse aux sorcières implacable.

Entre obscurantisme religieux et société patriarcale, L’Herbe du diable reprend les temps tourmentés du Saint-Empire germanique et s’intéresse à la place des sage-femmes, qui se trouvent au bûcher au moindre soupçon. Richement documenté et dans la quête de vraisemblance, Claire Martin et Benjamin Laurent proposent un carnet bonus à la fin de leur livre qui reprend le contexte historique, mais aussi des informations sur le rôle des sage-femmes, de la médecine et notamment de la belladone dénommée « l’herbe du diable ». Un véritable documentaire somptueusement écrit et dessiné, sur un sujet peu connu, mais passionnant !