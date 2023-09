Des albums et BD sur le thème de l’imaginaire

Voici la chronique hebdo jeunesse ! Découvrez des livres jeunesse qui lie astucieusement la fantasy et la lecture.

Et si nous faisions un bon dans notre imaginaire ? Des aventures qui se déroulent dans le creux de la nuit, aux animaux qui parlent, en passant par un duo coccinelle et chat super-héros ou des sirènes… Cette semaine, Unidivers vous propose de faire un voyage au cœur de la fantaisie avec cette nouvelle chronique !

Touts petits – dès 1 ans

Dans la nuit de Harriet Stone et David Partington (éditions Tourbillon, août 2023, 10,90€)

Un livre d’éveil documentaire animé pour découvrir les animaux surprises dans la nuit… dès la couverture ! Transforme les animaux en tournant les pages : le hibou fait tourner sa tête, le ver luisant s’illumine, le hérisson se roule en boule, etc.

A travers les fenêtres vénitiennes, découvrez la transformation des animaux qui s’obtempère la nuit tombée ! En défilant les pages, découvrez les secrets que cachent les animaux. Entre le hibou qui fait tourner les têtes, le lumineux vers luisant, sans oublier le très pointilleux hérisson, c’est une farandole des habitants de la forêt enchantée qui vous invite le temps d’une nuit, quand les étoiles éclairent le ciel. Un album ludique à manipuler pour petits et grands !

Petite enfance – dès 3 ans

C’est quoi ça ? de Coralie Saudo et Matthieu Maudet (éditions L’école des Loisirs, mai 2023, 12,50€)

Naïf, un petit écureuil s’interroge quand quelqu’un vient installer une poubelle au pied de son arbre. C’est quoi, une poubelle ? C’est quoi, des déchets ? C’est quoi, une décharge ? Et que se passe-t-il quand tout ça déborde ? Hum hum…

Un album qui reprend l’actualité brûlante de notre planète, en proie à la surconsommation et à une culture du gâchis, apporté avec un humour, au ton sarcastique et tranchant. Coralie Saudo, déguisée en un innocent renard, parvient à montrer à quel point l’être humain, aux tendances égoïstes, cherchent toujours à contourner le problème plutôt que de le résoudre. Illustré par le pinceau aux traits simplistes mais impactants de Matthieu Maudet, vous aussi, demandez-vous en regardant votre propre poubelle : « C’est quoi ça ? »

Vous êtes tous mes préférés de Sam Mc Bratney et Anita Jeram (éditions l’école des loisirs, mai 2023, 7€)

« Vous êtes les plus merveilleux oursons du monde ! » répétaient chaque soir Papa Ours et Maman Ourse à leurs trois oursons. Mais un soir, les trois oursons se mirent à se poser des questions : « Lequel de nous trois Papa et Maman aiment-ils le plus ? »

Nous voilà dans le quotidien de trois oursons curieux qui ont pleins de questions en tête ! Comment peuvent-ils tous les trois, être les préférés ? Un doux album qui aborde avec justesse et tendresse les dynamiques dans les familles, les questions qui nous taraudent quand on fait partie d’une fratrie et les différences qui semblent nous séparer des autres. Mais comme le dit si souvent Papa Ours, avec ou sans tâches, grand ou petit, fille ou garçon, on s’en fiche. Ils sont bien les trois plus merveilleux oursons dans ce monde !

Littérature junior – Dés 8 ans

Miraculous T1 de Koma Warita et Riku Tsuchida (éditions Nobi Nobi, juillet 2023, 7,20€)

Miraculous T1, Koma Warita, Riku Tsuchida, éditions Nobi Nobi, juillet 2023, 7,20€

Marinette est une collégienne comme les autres, enfin presque. Son secret ? Elle a été choisie pour devenir Ladybug, la super-héroïne qui défend Paris contre Papillon, le terrible et mystérieux vilain armé de ses akumas.Pour l’accompagner dans sa mission, elle peut compter sur Chat Noir, qui n’est autre qu’Adrien, son grand amour ! Enfin ça, elle ne le sait pas…

La coccinelle et le chat noir, super-héros sans capes sont de retour à Paris ! Dans cette adaptation manga du célèbre dessin animé français, retrouver trois épisodes mémorables des premières saisons. L’intrigue avance à son propre rythme et les fils de l’histoire se tissent à travers les différents arcs, ce qui n’est pas à déplaire dans la lecture du premier tome. Une introduction qui honore le grand dessin animé, tout en apportant sa propre patte, un joli plus. Régalez-vous avec ce manga, vétéran de l’œuvre originale ou inconnu du bataillon. Entre tempête de neige, anniversaire raté et artiste bafoué, les protecteurs de Paris à leurs heures perdues ont du pain sur la planche !

Pour les lecteurs aguerris – Dés 10 ans

Pichi Pichi Pitch – édition spéciale ! (éditions Nobi Nobi, août 2023, 10,90€)

Alors qu’elle n’était qu’une enfant, Lucia, une princesse sirène a sauvé un jeune humain de la noyade en lui confiant sa précieuse perle. Sept ans plus tard, elle se rend sur terre pour récupérer celle-ci : en effet, le terrible Gakuto menace de capturer les sept princesses et de s’emparer de leurs perles afin de gouverner les océans… Lucia doit vite réunir ses six camarades et récupérer sa perle rose ! Pour cela, elle doit retrouver le beau Kaito…

La mélodie des sirènes, prête à monter sur scène ! Retournons dans le monde merveilleux à mille lieux sous la mer, entre la mélodie envoutante des sirènes, les complots des monstres marins et les premiers émois d’amour avec les humains. Nobi Nobi nous présente l’un des mangas phares des années 2010, adapté en animé mondialement connu, Pichi Pichi Pitch. Découvrez cette réédition qui reprend toute la série en trois -gros- tomes, jonchés de quelques surprises croustillantes ! Entre le surfeur et la sirène, il y a de l’électricité dans l’air marin ! Retrouvez l’histoire de Lucia, princesse sirène de l’Océan Pacifique, à la quête de sa perle, qui semble l’amener vers des révélations qui vont changer le monde à jamais… Plus de 380 pages pour retourner en enfance. Vous aussi, n’hésitez plus et plongez dans l’univers des princesses des sept mers !