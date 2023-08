Chronique jeunesse : des albums sur les animaux !

Voici la chronique hebdo pour les touts petits ! Découvrez des albums qui vont décortiquer faune et flore qui nous entourent.

Direction la savane, la jungle ou la forêt pour découvrir la vie des animaux ! Une poule toute douce, une histoire de monstres avant de se coucher, un petit ours qui manque de courage ou encore un cheval qui cherche à se libérer, découvrez des albums touchants sur le quotidien de ceux qui vivent près de nous. Cette semaine, Unidivers vous propose de faire un voyage dans le monde des animaux avec cette nouvelle chronique !

Bébés & co – dès 1 ans

Mon ami le petit chien d’Anjuna Boutan (éditions L’école des loisirs)

Mon ami le petit chien, Anjuna Boutan, éditions L’école des loisirs, juin 2023, 11€

Pourquoi aimerait-on avoir comme ami un chien ? Parce qu’il est mignon ! Même quand il mordille une ceinture, il est trop chou ! Si on est triste, il peut nous consoler. On fait tout ensemble, se promener, manger, jouer, rire, jardiner. On n’a plus envie de le quitter : c’est le meilleur ami du monde?!

Commençons cette chronique avec une histoire toute mignonne sur l’amitié entre le chien et l’homme. Suivons le personnage principal qui ne rêve que d’une chose, avoir un petit chien. Et nous voici à filer entre les pages cartonnées, en s’amusant avec le chien, à lui raconter des histoires, à lui donner les endives qu’on ne mange pas… Un album touchant écrit et illustré par Anjuna Boutan, aux couleurs vives et au message tendre qui ravira petits et grands. Après tout, le chien est bien le meilleur ami de l’homme, non ?

Premier âge – dès 2 ans

Le chou bidou de ma poule d’Édouard Manceau (éditions Milan)

Le chou bidou de ma poule, Édouard Manceau, éditions Milan, Juillet 2023, 9,90€

Ce jour tout doux, ma poule bouge son chou bidou pour faire du houla houp. Quand, tout à coup, déboule un clou. Un clou pas doux du tout…

Rencontrons la poule qui passe un jour tout doux. Édouard Manceau nous emporte dans une aventure déjantée, au côté d’une poule rigolote, touchante et une plume dingo. Entre le trou du clou dans le bidou, le toubib bouche-trou et les roudoudous, il semblerait qu’on ait du hoola hoop sur la planche. L’auteur joue astucieusement entre les mots et sur un rythme chanté, les rimes en « ou » se propagent à travers les pages. Virelangues, jeux de mots et de sonorités, les très jeunes lecteurs s’amuseront tout en apprenant, parfait pour travailler la prononciation et la compréhension orale !

Tendre enfance – dès 3 ans

Les ours n’aiment pas partager ! de Lorna Scobie (éditions Minedition)

Les ours n’aiment pas partager ! Lorna Scobie, éditions Minedition, Septembre 2023, 15€

L’hiver approche à grands pas. L’ours et l’écureuil partent à la recherche de nourriture. Oh, voilà de bien jolies baies rouges… Il y a juste UN petit problème… Les ours n’aiment pas partager ! Une histoire adorable et pleine de malice sur le partage.

Entre un écureuil patient et un ours égoïste, retrouvez un duo comique aux caractères opposés qui nous invite à les suivre dans leur quotidien où la situation de l’ours l’oblige à beaucoup manger et donc à ne pas partager. Lorna Scobie nous propose une drôle d’histoire sur le goût du partage et de l’importance de l’amitié, le tout sur de doux paysages, aux couleurs chatoyantes et une belle morale en sa fin. Et la cerise sur la gâteau ? Découvrez une page information qui nous explique la vie des ours et de leur besoin de faire des réserves avant l’hiver. Et tout de suite, on lui pardonne sa gourmandise…

Le jour où j’ai attrapé un monstre de Tjibbe Veldkamp et Kees de Boer (éditions Les Arènes)

Le jour où j’ai attrapé un monstre, Tjibbe Veldkamp et Kees de Boer, éditions Les Arènes, mai 2023, 12,90€

Une histoire de monstres à rebondissements pour se coucher en souriant ! – Je vais te raconter une histoire courte. – Pourquoi ? – Parce que c’est l’heure d’aller au lit. L’histoire parle de toi. Tu es allé te coucher. Fin de l’histoire. – Oui, mais juste avant la fin, j’ai attrapé un monstre. – Un monstre ? – Mais oui, regarde …

Bienvenue dans une histoire où le narrateur cherche à l’écourter et un héros qui la rallonge nonchalamment. Ce qui nous donne un récit sans queue ni tête, qui se coupe et se poursuit à la suite et voilà le héros qui devient narrateur et le narrateur qui finit lecteur. Les deux auteurs savent brillamment mêlés humour espiègle, conte bon enfant et dessins aux couleurs vives et à la patte enfantine pour nous prendre à contre pied et nous emmener dans une aventure incroyable, d’un fantastique prenant. Mais voilà qu’à la fin se cache une pirouette qui nous oblige à relire l’histoire qui n’est plus si courte, ni pour le héros ni pour le lecteur !

Petits lecteurs – dés 4 ans

Trois grands copains de Nadine Brun-Cosme et Olivier Tallec (éditions Père Castor)

Trois grands copains, Nadine Brun-Cosme, Olivier Tallec, éditions Père Castor, mai 2023, 13,90€

Voici l’histoire de trois grands copains qui font (presque) tout ensemble…

Nous faisons face à trois grands copains qui partagent de beaux souvenirs ensemble, enfin presque toujours… Cette ode à l’amitié nous rappelle tout autant l’importance du partage que des moments passés seul, pour se ressourcer et se retrouver avec soi-même. Un message fort que Nadine Brun-Cosme nous délivre avec douceur et poésie, le tout illustré par Olivier Tallec avec de doux paysages qui filent entre les saisons. Une belle histoire pour ne pas s’oublier, même si on a de grands copains !

La plume magique de Sandra Dieckmann (éditions Père Castor)

La plume magique, Sandra Dieckmann, éditions Père Castor, septembre 2023, 13,50€

Tout au fond de son cœur, Petit Ours se demande s’il est vraiment un ours, car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, un merveilleux oiseau de feu lui offre une plume et le voilà, changé…

Sandra Dieckmann nous offre, d’un pinceau brillant de tendresse et de couleurs vives, un message frappant et philosophique. Voici un album poétique où la magie de la plume se révèle être celle du cœur. Trouvez le courage au fond de vous et gardez précieusement la flamme qui brûle au creux de nous tous, cette flamme incandescente qui nous pousse à la découverte du monde qui nous entoure.

édition originale de l’oeuvre par Hodder and Stoughton

Grands enfants – dés 5 ans

Libres – le jour où j’ai délivré les animaux

Libres, le jour où j’ai délivré les animaux, Amélie Graux, éditions Little Urban, juin 2023, 15,90€

Aujourd’hui, c’est journée au zoo ! Tandis que les parents rugissent de plaisir, que sa grande soeur grogne et traîne les pieds, Simon, lui, semble consterné. La vue des animaux en cage lui est insupportable. Être sauvage, libre… Simon le comprend, mieux que quiconque. Il lui faut un plan. L’heure de la grande évasion a sonné !

Dans une société qui a mis les animaux en cage pour le divertissement des hommes, Simon semble se rendre compte du malheur de ceux derrière les barreaux. Commence alors une aventure extraordinaire pour libérer les animaux du zoo. Entre déguisements farfelus et confection d’une montgolfière dans le jardin, Libres – le jour où j’ai délivré les animaux nous livre une morale admirable sur la préservation des animaux et de l’importance de les laisser dans leur milieu naturel. Amélie Graux revient avec force avec ce nouvel album engagé mêlé ingénieusement avec l’esprit espiègle de notre héros et son imagination débordante.

Billy – Le bon, la brute, l’héroïne de Loïc Clément et Clément Lefèvre (éditions Little Urban)

Billy – Le bon, la brute, l’héroïne, Loïc Clément, Clément Lefèvre, éditions Little Urban, mai 2023, 14,90€

Mon nom à moi, c’est Billy. Et ce matin, j’ai fait une rencontre extraordinaire qui m’a amené à mieux connaître une fille exceptionnelle : Jane, la calamité des bandits. C’est sûr et certain, ma copine d’école est plus courageuse que mille shérifs !

L’album reprend l’histoire connu du bon, la brute et le truand et le tourne au goût du jour. Fini le temps de la domination des garçons, Jane, jeune cowgirl téméraire, courageuse et férue d’idées fantastiques nous rappelle qu’une fille peut très bien être la cheffe des bandits. Loïc Clément narre les traces d’un féminisme au lasso et au revolver, dans le désert, à travers les yeux d’un garçon au caractère sensible et aux belles valeurs. Sous les tons chauds et vifs d’un Texas imaginaire, Clément Lefèvre nous propose de somptueux paysages, des décors tout droit sorti des vieux Westerns.