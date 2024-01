L’Agence sensible et le service culturel de Rennes 2 collaborent sur la construction de cartographies sensibles et subjectives du campus de l’université depuis septembre 2023. Les différents (et nombreux) acteurs du projet se réunissent au Tambour le 22 janvier 2024 pour une restitution des trois cartes représentatives de la vision des différents usagers de l’espace universitaire. Rencontre avec Marion Poupineau, chargée de projet à l’Agence sensible.

La création cartographique du campus de Rennes 2 a été menée par l’Agence sensible et le service culturel de Rennes 2 et portée par une vingtaine d’étudiants de l’université. Elle est constituée de trois cartes, chacune d’elles représentant un groupe d’usagers du campus : les étudiants, le personnel de l’université (professeurs, agents, etc.) et les habitants du quartier Villejean. Le but de ces cartes : isoler des points de convergences ou de porosités dans les différents espaces de l’université. Les résultats seront montrés au public présent lundi 22 janvier 2024, dans l’auditorium du Tambour.

Marion Poupineau © Emmanuel Pellequer

Créée en janvier 2020, l’association Agence sensible souhaite « monter des projets artistiques, participatifs et ancrés sur des territoires » selon Marion Poupineau, chargée de projet à l’Agence sensible. Les deux salariés de l’association, Marion Poupineau et Emmanuel Pellequer, s’installent sur le territoire sur lequel ils travaillent afin de monter des projets au plus près des personnes qui l’habitent. Ces permanences, souvent longues (entre cinq et six mois), permettent aux habitants des territoires d’accueil de prendre part et de s’approprier les différents formats d’expression proposés par l’association. « En général, on réunit entre vingt et quarante habitants qui gravitent autour des différents ateliers », explique Marion Poupineau. Depuis septembre 2023, c’est sur le campus de Villejean que l’Agence sensible s’est installée pour travailler avec la complicité du service culturel de Rennes 2 sur les différentes visions qu’ont les usagers de l’université.

© Emmanuel Pellequer

Les projets de l’Agence sensible se concentrent sur le travail collaboratif et la volonté de faire vivre les territoires. La forme artistique qu’ils prennent varie selon les partenaires et les espaces, « on travaille parfois sur de la photo, du chant ou des enregistrements sonores. On fait aussi beaucoup de collage dans l’espace publique », énonce Marion Poupineau.

Pour le service culturel de Rennes 2, le choix se porte sur la cartographie, un outil qui illustre le ressenti d’usagers sur un espace. Pour sa réalisation, de nombreux partenaires et collaborateurs se sont mobilisés. La maison de quartier de Villejean, le centre social, la direction de quartier se sont greffés au projet afin d’aider à fournir la vision des habitants du quartier qui fut « la plus difficile à collecter ». Le travail est participatif, de la collecte de paroles à la réalisation des cartes. Une vingtaine d’étudiants en master – géographie, sociologie, communication, arts-plastiques, design graphique, littérature générale et comparée et en CAPS (Approche créative de l’espace public) -, s’est répartie (de manière homogène) entre les trois différents groupes. Le groupe de la carte étudiante, celui pour le personnel et un dernier pour celle des habitants du quartier. Ces mêmes étudiants mèneront la restitution le 22 janvier 2024 au Tambour.

© Emmanuel Pellequer

Au-delà du résultat, l’Agence sensible et le service culturel de Rennes 2 souhaitaient générer des dynamiques de groupes et un partage de connaissances entre des étudiants, des professeurs, des agents et des habitants qui ne viennent pas des mêmes horizons. De même, les deux structures voulaient proposer un espace artistique aux étudiants, donner une image différente du campus et inviter chacun à s’approprier les différents lieux du campus. C’est la raison pour laquelle elles se sont accordé pour créer trois cartes différentes, une par groupe d’usagers. « On voulait mettre en résonance ces trois cartes avec l’idée que quelque chose allait se dessiner, des histoires de frontières, des porosités ou pas pour certains endroits », selon Marion Poupineau.

© Emmanuel Pellequer

Les axes de travail sur ces cartographies sont différents selon les publics. L’atelier sur les étudiants se concentre sur des questions de mobilité et d’accessibilité, le groupe sur le personnel sur du contenu plus intime, anecdotique. Quant au groupe sur les habitants du quartier, il s’agit plutôt des questions de frontières, de fermeture et d’ouverture. Pour la forme, les trois cartes font 2m20 sur 1m50 et sont numérisées, des textes explicatifs viennent s’ajouter aux trois cartes. Pour autant, la pratique artistique est aussi différente selon les groupes, le résultat mêle dessins, photos et collages.

© Emmanuel Pellequer

La collaboration entre les multiples acteurs du projet est une réussite, « on a été portés par une dynamique très aidante, ça nous a fait beaucoup de bien », confie Marion Poupineau. Le succès du projet fut tel qu’une suite est envisagée, sur l’ensemble du quartier Villejean pour 2025.

Fin janvier 2024, l’Agence sensible quitte le campus de Rennes pour rejoindre (à nouveau) le quartier Cleunay, toujours Rennes. Ils sont accueillis à l’ALAPH (Association pour L’hébergement et l’Accompagnement des Personnes Handicapées) et ils travailleront autour des valeurs du sport, d’accomplissement et de dépassement de soi. Tous les acteurs du quartier les accompagnent dans une collecte de parole et des portraits photos.

©Emmanuel Pellequer © Emmanuel Pellequer © Emmanuel Pellequer © Emmanuel Pellequer

INFOS PRATIQUES

Restitution 22 janvier 2024 à 13 h dans l’auditorium du Tambour

Université Rennes 2 (Place Recteur Henri le Moal 35000 Rennes)

+ d’infos sur le déroulement de la restitution ici

L’Agence sensible