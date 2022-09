Afghanistan : Talibans, un an de théocratie sans esprit

Un an que les Talibans sont au pouvoir en Afghanistan. Le pays est au bord du gouffre, la famine menace, la sécurité n’est plus assurée dans les grandes villes et les femmes ont perdu tous leurs droits. Et le pouvoir n’a aucune solution. Le think tank théocratique est en panne…

