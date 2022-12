Musée de Bretagne. Affaire Dreyfus, une acquisition exceptionnelle soutenue par les dons

Entre 1894 et 1899, l’affaire Dreyfus fait la une des journaux et divise la France en deux camps qui se déchirent. C’est à Rennes que se déroule durant l’été 1899, le procès en révision du capitaine Alfred Dreyfus. Le Musée de Bretagne conserve des collections importantes et présente une exposition permanente autour de l’Affaire. Afin d’enrichir cette collection, le Musée de Bretagne souhaitait acquérir deux ensembles de photographies totalement inédits. Un ensemble de photographies d’Alfred Dreyfus en route vers son second procès ainsi qu’un album regroupant 78 photographies annotées du même procès sont proposés à la vente. Une collecte de 10 000 lancée sur kisskissbankbank à démontré – s’il le fallait encore – l’intérêt des Bretons pour l’histoire et le musée de Bretagne.

Le Musée de Bretagne bénéficie, de la part de Rennes Métropole, d’un budget annuel conséquent pour ses acquisitions. L’année 2022 a été marquée par de très belles acquisitions que nous partagerons bientôt avec vous. Le budget étant épuisé, nous sollicitons votre générosité pour permettre l’entrée dans les collections publiques de ce lot exceptionnel. Ces 84 photographies enrichiront les collections du Musée de Bretagne, collections publiques qui sont le bien de tous : numérisées dès janvier 2023, elles seront mises en ligne sur le portail des collections du Musée de Bretagne et partagées avec vous.

Le premier ensemble montre le retour du Capitaine Dreyfus de l’île du diable, à bord du croiseur « Le Sfax« , en juin 1899. Le 3 juin 1899 le jugement prononcé en 1894 qui condamne le capitaine Alfred Dreyfus pour trahison est annulé par la cour de cassation. L’affaire est renvoyée devant le conseil de guerre de Rennes. Il faut aller chercher Alfred Dreyfus détenu sur l’Ile du Diable, au large de Kourou en Guyane, depuis plus de quatre ans. Le bateau quitte l’île du diable le 9 juin 1899 et arrive en vue des côtes bretonnes 20 jours plus tard, Dreyfus débarque à Quiberon dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1899, le voyage se poursuit ensuite jusqu’à Rennes où Dreyfus est incarcéré à la prison militaire en attendant la révision du procès. Ces images à bord du Sfax sont d’une grande rareté, toutes sont légendées et datées au crayon ; la photographie qui montre Alfred Dreyfus montant à bord du navire est particulièrement émouvante, le capitaine emprisonné depuis presque cinq ans, effectue néanmoins le salut militaire à son arrivée.

Plus tard il écrira « Je revenais pour chercher la justice, l’horrible cauchemar prenait fin », ce ne sera pas exactement le cas. Dans un télégramme adressé à son épouse Lucie et envoyé depuis Cayenne le 6 juin 1899 il écrit « cœur, âme, avec toi, enfants, tous. Je pars vendredi ».

Les photographies témoignent de sa frêle silhouette, atteint de malaria, dénutri, amaigri, Dreyfus est autorisé à se promener sur le pont quelques heures par jour, ce sont ces moments que le photographe a saisi.

Le second ensemble est un album regroupant 78 photographies du procès en révision qui eut lieu à Rennes. Elles sont majoritairement datées et légendées : l’auteur, anonyme, est membre de l’équipe des sténographes et est présent pendant tout le procès.

Les mentions écrites sont minutieuses et apportent des informations documentaires essentielles qui permettent d’identifier un grand nombre de personnes.

Plusieurs photographies évoquent les obsèques du colonel Lohé à Rennes le 18 août 1899. Responsable du service d’ordre pendant le procès, il décède brutalement d’une crise cardiaque, les Rennais se pressent pour accompagner sa dépouille jusqu’à la gare.

Grace à cet album c’est un récit en images du déroulement du procès qui nous est offert, on y rencontre les principaux acteurs, Jaurès, Labori, Demange, Picquart, Mercier, Barrès, etc.

Dès leur numérisation, ces photographies seront publiées sur le portail des collections du Musée de Bretagne. Faisant partie du domaine public, elles seront à la disposition de tous. C’est un patrimoine commun que le Musée de Bretagne construit.

Pour en savoir plus sur les collections liées à l’affaire Dreyfus conservées au Musée de Bretagne, consultez le blog Musée dévoilé.