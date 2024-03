Voici les mangas qui sortent en mars ! Du shônen au seinen, il y en a pour tous les goûts !

Vous ne savez pas quoi lire à l’arrivée du printemps ? Unidivers est là pour vous. De la magie, des combats, de la romance, retour au sources ou voyage dans un Japon médiéval, vous avez l’embarras du choix avec cette nouvelle chronique !

Shonen – Mystère chez la Reine de Coeur !

Twisted wonderland – La Maison Heartslabyul, Yana Toboso, éditions nobinobi, 06/03/2024, 7,90€

(Académie · Action · Magie)

Alors que Yuken s’apprêtait à rentrer de son entraînement de kendo, une étrange calèche se dresse sur son chemin et l’emmène dans un monde inconnu : Twisted Wonderland. Ce lieu surnaturel abrite la prestigieuse académie de magie Night Raven et ses sept dortoirs, dont la maison Heartslabyul, strictement régie par les règles sévères de la grande Reine de Cœur. Pourtant, entre l’étrange doyen, le « chat » cracheur de flammes, les étranges cercueils et le miroir des ténèbres, le plus grand des mystères reste les raisons de la présence ici du jeune Yuken…

Shojo – Cœur de métal

Couverture provisoire

Fall in Love With Spring, Wu Yu Shi, éditions Chattochatto, 22/03/2024, 160p, 7,95€

(Amitié · Robot · Science-fiction)

Nous suivons ici l’amitié entre Lily et le robot N° A-00, ou plus simplement nomée Shirley. Néanmoins à la suite d’un événement mystérieux, Shirley commence progressivement à voir germer de son corps froid des émotions compliquées et contradictoires. Comment un robot peut-il ressentir cela? Qu’est ce que l’humanité? Peut-on devenir humains dès l’instant où nous ressentons les mêmes émotions qu’eux?

Seinen – Destin épique

Chroniques de la Mariée de Bretagne, Takehara Junji, éditions Kurokawa, 14/03/2024, 180p, 7,95€

(Chevalerie · Crossdressing · Drame)

Bretagne, dans la France du début du 13e siècle. Thomas a une mission à accomplir : trouver une épouse pour son seigneur, le Duc de Bretagne. Pour ce faire, Thomas se rend à un tournoi de chevalerie pour y trouver la future mariée, fille d’un vieil ami du Duc de Bretagne. Mais quel a été son étonnement de la voir, déguisée en chevalier, participant au tournoi pour se venger de son futur époux !

Boys’ Love – Romance explosive

Couverture provisoire

Love Shuttle, Ae Ju, éditions Nao Studio, 25/03/2024, 214p, 8,25€

(Drame · Homosexualité · Slice of life)

Dans un monde où les gens sont alpha, béta ou oméga, Do Yeon est déclaré oméga à la naissance, mais ne l’est en fait qu’à moitié. Son instabilité hormonale et son manque d’expérience font qu’il a du mal à contrôler ses propres phéromones lorsqu’il est en chaleur. Cela attire l’attention de Tae Han, jeune alpha insupportable.

Girls’ Love – Polygone amoureux

Couverture provisoire

Introduction au théorème du triangle amoureux, Canno, éditions Taifu, 22/03/2024, 180 p, 8,5€

(Comédie · École · Romance)

La lycéenne Mayuki veut entrer au lycée d’Ohtomo pour rejoindre sa bien-aimée senpai Akira. Le problème est que ses notes sont si terribles qu’elle ne peut en aucun cas aller dans une école de ce niveau. Ainsi, sa mère engage une lycéenne nommée Rin comme enseignante privée pour aider sa fille. Voyant à quel point la fille a l’air tellement plus mature qu’elle, Mayuki finit par demander à Rin de lui apprendre plus que des matières scolaires …

Mention spéciale – Spin Off

Tokyo Revengers, Wakui Ken, Natsukawaguchi Yukinori, éditions Glénat, 224p, 23/03/2024, 6.99€

(Adolescence · Combats · Délinquance)

Le capitaine adjoint Chifuyu Matsuno, qui a perdu Keisuke Baji, le capitaine de la 1ère division dans un conflit avec Valhalla, ne peut toujours pas accepter sa mort. À ce moment-là, il reçoit une lettre de l’endroit où il habitait.