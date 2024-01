Voici les mangas qui sortent pour la nouvelle année : du shônen au seinen, il y en a pour tous les goûts !

Bonne année ! Unidivers vous présente les nouvelles parutions manga de janvier 2024. De la magie, des combats, de la romance, dans un décor style jeu vidéo ou dans un gymnase, vous avez l’embarras du choix avec cette nouvelle chronique !

Shonen (jeu mortel)

Lecteur Omniscient, Sing Shong, Umi, Sleepy-C, éditions Pika, 10/01/2024, 256p, 14,95€

Survival · Jeu-Vidéo · Historique

Kim Dok Ja est un employé banal menant une vie ordinaire. Le meilleur moment de sa journée ? Lorsqu’il lit son webroman préféré, dont il est le seul et unique lecteur. Mais alors qu’il en découvre l’ultime chapitre, l’apocalypse s’abat sur le monde, le roman prend vie ! De monstrueuses créatures apparaissent soudainement, obligeant les humains à suivre des scénarios dignes d’un jeu vidéo au péril de leur vie…

Shojo (mariage funèbre)

Couverture prévisoire

Ombre et Lumière, Hee Won, Ryu Hyang, éditions Kamondo Books, 03/01/2024, 256p

Combats · Fantasy · Romance

Edna est la servante d’une famille noble. Forcée de prendre la place de sa maîtresse Ayna, elle se retrouve mariée au bras droit du roi, mystérieux et à la réputation sanguinaire. La servante n’a donc pas le choix que de se faire passer pour sa maîtresse et d’épouser ce jeune homme. Mais gare à elle, si par malheur son époux apprend la vérité, qu’adviendra-t-il d’Edna ?

Seinen (famille chaleureuse)

Couverture provisoire

Au creux de nos mains, Tendou Kirin, éditions Nazca, 10/01/2024, 195p, 8,95€

Drame · Famille · Quotidien

Plusieurs histoires qui réchauffent le coeur sur une fille et sa famille à Osaka. « Je n’ai pas de père à la maison. Maman s’énerve comme une sorcière et on n’a pas de baignoire. Mais, je pense que nous sommes heureux ».

Boys love (romance gay)

L’amour est une illusion, Fargo, éditions Kbooks, 17/01/2024, 256p, 14,95€

Famille · Romance · Omegaverse

Persuadé d’être un Alpha depuis toujours, Hye Sung souhaite faire sa vie avec un beau et riche Omega. Mais son monde s’écroule lorsqu’il rencontre Do Jin, un Alpha qui méprise les Omegas et qui lui fait comprendre qu’il n’est lui-même qu’un Omega !

Girl’s love (romance lesbienne)

Tadokoro San, Tatsubon, éditions Meian, 16/01/2024, 180 p, 6,95€

Comédie · Romance · Ecole

Timide et introvertie, Tadokoro Kageko passe son temps libre à dessiner. En contraste, Nikaidou Sakurako est appréciée de ses pairs car elle est à la fois belle et intelligente. Et tandis que tout le monde se moque de Tadokoro, Nikaidou est totalement éprise d’elle. Juste un regard sur l’un des dessins et Nikaidou est tombée amoureuse de l’art mais aussi de l’artiste. Lorsque Tadokoro propose de dessiner un portrait à Nikaidou, celle-ci devient extatique car cela peut être sa chance de se rapprocher de la fille qui l’obsède.

Mention spéciale – Réédition

Slam Dunk, Inoue Takehiko, éditions Sarbacane, 19/01/2024, 234p, 13,95€

Aventure · Comédie · Sport

Alors que Hanamichi Sakuragi rentre au lycée le cœur lourd, après avoir enchaîné les déceptions amoureuses au collège, il fait la rencontre de la belle Haruko Akagi. Prêt à tout pour l’impressionner et la séduire, il prétend être fan de basket et compte bien intégrer l’équipe du lycée Shôhoku. Mais la route vers la gloire pour le génial Sakuragi s’annonce semée d’embûches !