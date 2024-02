Voici les mangas qui sortent en février : du shônen au seinen, il y en a pour tous les goûts !

Vous ne savez pas quoi lire pour la chandeleur ? Unidivers est là pour vous. De la magie, de l’aventure, de la romance, voyage dans un Japon médiéval ou retour en enfance, vous avez l’embarras du choix avec cette nouvelle chronique !

Shonen – à contre courant

True Hiiro, Shihira Tatsuya, éditions Kodansha, 21/02/2024, 216p, 7,20€

Famille · Drame · Fantasy

On suit l’histoire de jumeaux qui aspiraient à un grand pouvoir et se sont jurés de devenir des « héros ». Cependant, des années plus tard, le jeune frère Hiiro abandonne son rêve et devient nettoyeur, l’un de ceux qui nettoient après le passage des héros, tandis que son frère en est lui devenu un. Hiiro s’était alors résolu à son sort… jusqu’à ce qu’il assiste au désespoir de son amie d’enfance Iruka, chassée par l’un de ces fameux héros. Fou de rage, il décide de défier son destin pour la première et dernière fois !

Shojo – Un destin à changer

Father, I Don’t Want this Marriage !, Yuri, Roal, éditions Pika, 14/02/2024, 300p

Réincarnation · Famille · Romance

Réincarnée dans la peau de Juvelian, fille d’un duc odieux qui mettra fin à ses jours après avoir été accusée à tort de meurtre… Sauf que ce rôle de méchante condamnée ne lui convient pas ! Notre héroïne décide de réécrire l’histoire et de changer la destinée du personnage qu’elle incarne. Mais prise entre la rancune de son ex-fiancé de prince et le désamour de son duc de père, Juvelian peut-elle seulement espérer échapper à une fin tragique ?

Shojo – divine épopée

Higo no Kami – Celui qui tisse les fleurs, Tanno Ichiko, éditions Véga Dupuis, 02/02/2024, 198p, 8,35€

Mystère · Fantasy · Historique

Dans le « royaume des esprits », se dresse un grand et magnifique arbre appelé « L’arbre divin des défunts ». En raison d’un certain incident, Sera, une déesse de la protection dont le devoir est de garder l’arbre divin, doit maintenant descendre dans le monde présent et commencer un voyage pour rassembler toutes les graines de l’arbre divin qui ont été dispersées. Dans chaque endroit où elle se rend, elle observe de nombreux événements dignes de potins dans lesquels elle entre en contact avec la tristesse, les souvenirs et le désir… des sentiments que de nombreux humains et dieux ont embrassés.

Seinen – Comédie meurtrière

Le palais des assassins, Iori Tabasa, éditions ki-oon, 01/02/2024, 158p, 7,95€

Aventure · Mystère · Slice of life

Poussez les portes du quartier des femmes du palais impérial aux côtés de Karin, apprentie servante qui n’espère qu’une chose : se faire des amies ! Les efforts de la jeune fille restent pourtant vains… car fille d’un fonctionnaire redoutable mais aussi experte en assassinat ! La peur qu’elle inspire l’isole et fait d’elle une paria. Alors quand l’empereur en personne lui témoigne son amitié, elle se jure de prouver sa reconnaissance et d’utiliser ses talents pour le protéger des assassins qui cherchent à l’atteindre.

Seinen – Ensemble dans l’adversité

Medalist, Tsurumaikada, éditions Nobi Nobi, 07/02/2024, 180 p, 7,20€

Sport · Amitié · Patinage artistique

Le Japon est reconnu comme l’un des meilleurs pays au monde dans le domaine du patinage artistique. Cependant, l’accès au prestigieux championnat national, qui se déroule chaque année, est réservé à une poignée de privilégiés. Tsukasa, un ancien athlète, a vu son rêve se briser après avoir consacré toute sa vie à ce sport. D’un autre côté, Inori, âgée seulement de 11 ans, nourrit le rêve de devenir une grande patineuse, bien que personne ne croie en elle. Le destin réunit ces deux êtres sur la glace, et ensemble, ils se préparent à conquérir le monde avec une motivation sans égale !

Mention spéciale – réédition (version perfect)

Host Club – Le lycée de la séduction, Hatori Basco, éditions Panini, 368p, 14/02/2024, 16,99€

Comédie · Romance · Drame

Haruhi est étudiante du lycée prestigieux Ouran mais quand elle renverse un vase inestimable, elle devient un larbin pour un club mystérieux, un cercle d’hôtes ! Au milieu de personnages hauts en couleur, elle devra subir sa scolarité pour rembourser sa dette… Mais peut-être qu’elle finira par y prendre goût ?