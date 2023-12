Voici la sélection de mangas sortis en novembre 2023. Du shônen au seinen, il y en a pour tous les goûts !

Vous ne savez pas quoi lire, blottis dans votre couette en ce mois pluvieux et frisquet ? Unidivers est là pour vous. De la magie, des combats, de la romance, du sport ou du drame, vous avez l’embarras du choix avec cette nouvelle chronique !

Shonen (level max)

Hell Mode, Hamuo, Tetta Enji, éditions Meian, 07/12/2023, 63p, 6,95€

Aventure · Fantasy · Comédie

Kenichi Yamada, un gamer passionné, tombe par hasard sur un mystérieux jeu vidéo en ligne… Mais lorsqu’il choisit sans hésitation de mettre la difficulté en « Hell mode », il se réincarne dans un autre monde sous les traits d’un fils de serf ! Désormais prénommé « Allen », il va petit à petit avancer sur le chemin qui fera un jour de lui l’aventurier le plus fort du monde…

Shojo (aventure et combat)

La Ronde des Automates du diable, Yata Midori, éditions Piccoma Europe, 16/12/2023, 182p

Steampunk · Action · Vengeance

Pour venger ses parents, assassinés par un « automate du diable », Ibara Faust est prête à tout. Alors, lorsqu’un tournoi entre automates est organisé sur un paquebot, la jeune fille n’hésite pas : munie d’un ticket pour observer les duels, elle monte à bord ! Bien décidée à trouver sa cible, Ibara ne tarde pas à quitter les zones de sécurité pour entrer dans celles de combat… mais comment réussir à éliminer celui qu’elle hait tant tout en assurant sa propre survie dans cette tuerie de masse ?

Sport au féminin

Sakura Sevens, Kudo Shin, Muraoka Yu, éditions L’Aqueduc Bleu, 12/12/2023, 168p, 8,00€

Rugby · Motivation · Slice of life (quotidien)

Rapide, fort, chaud, féroce. L’énorme quantité de sueur qu’elle a versée pendant l’entraînement et la frustration qu’elle a perdue lorsqu’elle a heurté le mur du monde. Peu importe combien de fois je tombe, je me lève, lève mon visage et regarde vers l’avant. Une histoire passionnante sur une équipe de personnes uniques, telles que des vétérans du rugby, des convertis d’autres sports et des mères d’un enfant, surmontant de nombreuses difficultés ensemble et se dirigeant vers leurs rêves.

Boys love (entre pro et perso)

Mon ami de jeu en ligne est en réalité mon patron tyrannique ! Nmura, éditions Hana, 07/12/2023, 288p, 7,95€

Romance · Amitié · Jeux Vidéos

Hashimoto, salaryman ordinaire, reçoit chaque jour des directives strictes de son supérieur beau et talentueux mais néanmoins tyrannique Shirase-san. Son seul loisir est de discuter avec son camarade de jeu en ligne UMA, à qui il se plaint de son patron. Un jour, Hashimoto décide de rencontrer ce dernier en vrai mais tout ne va pas se passer comme prévu…?!

Girls love (drame littéraire)

Notre été éphémère, Yuama, éditions Meian, 07/12/2023, 164 p, 7,95€

Drame · Romance · Ecriture

Shizuku Hoshikawa, une jeune lycéenne asociale, termine enfin de rédiger dans le plus grand secret un roman tragique. S’apprêtant à se débarrasser de ses écrits, elle croise Kaori Asaka qui s’empare de son oeuvre et file sans demander son reste. Shizuku s’attend à ne recevoir que du mépris de la part de Kaori, mais à sa grande surprise, celle-ci lui fait un retour des plus inattendus.

Mention spéciale – Nouvelle édition

Demon Days, Peach Momoko, éditions Panini, 06/20/2023, 10.99€

Aventure · Combat · Fantastique

La jeune Mariko mène une existence ordinaire aux côtés de sa grand-mère qui l’a élevée. Mais dans ses rêves, elle vit d’étranges aventures peuplées de créatures surnaturelles : de monstrueux yôkai, des guerrières aux cheveux violets et un loup nommé Logan. Très vite Mariko comprend que ses songes ont un sens profond, pour elle et pour son passé.