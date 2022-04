LES ACTUS LITTÉRAIRES D’AVRIL 2022

En avril, douze candidats se présentent à vous. Chacun, à sa manière, vous promet des moments d’espoir, de fraternité ou de frissons. Je vous présente en quelques lignes leur programme. À vous de faire votre choix !

Commençons par le fleuron de la production française et un trio masculin. Avec Le bal des cendres (PLON, 7 avril 2022), Gilles Paris nous emmène sur l’île de Stromboli dans un hôtel où séjournent plusieurs couples et familles. Dans ce roman choral, le passé de chaque personnage se dévoile. Parmi ces hommes et ces femmes, l’auteur n’oublie jamais de glisser une adolescente et un jeune gamin de dix ans un peu particulier. Le réveil du volcan va bouleverser leurs vies. Cet été de tous les dangers sera-t-il le prix à payer pour se libérer enfin ?

Auteur un peu déjanté et traducteur émérite de grands écrivains anglo-saxons, Claro propose avec Sous d’autres formes nous reviendrons (Seuil, 1er avril 2022) un roman sur le lien entre l’écriture et la mort. Partant de deux conceptions opposées de la vanité humaine survenues le même jour en février1497, l’autodafé d’un moine à Florence et la composition d’un lamento par un musicien franco-flamand, l’auteur traite de notre rapport ambigu avec la mort.

Romain Puértolas nous invite à résoudre une enquête suite à la disparition de plusieurs adolescents dans une petite ville d’Arizona. Les ravissantes (Albin Michel, 1er avril 2022) est une énigme policière où s’affrontent des mères endeuillées et une communauté de marginaux et dans laquelle s’invite l’étrange. Distillant le doute, l’auteur laisse le lecteur trouver son chemin entre vérité et mensonges.

J’ai choisi trois femmes pour porter les couleurs de la littérature étrangère.

Et je commence avec le troisième opus du quatuor des saisons d’Ali Smith. Printemps (Grasset, 13 avril 2022, traduit par Laetitia Devaux) met en scène le réalisateur Richard Lease. Ivre de chagrin depuis la mort de son amie scénariste, il part sur les routes, conversant avec une enfant imaginaire. En chemin, il rencontre Britanny qui travaille dans un centre de détention pour migrants. Elle aussi cherche une jeune fille disparue. Ali Smith poursuit sa réflexion poétique et politique en s’intéressant ici aux gens déplacés ou rejetés par la société.

Carys Davies a connu un beau succès littéraire avec la parution de son premier roman West (Seuil, 2019). L’auteure anglaise revient avec Le voyage de Hilary Byrd (Seuil, 8 avril 2022, traduit par David Fauquemberg). Fuyant ses démons intérieurs, un bibliothécaire quinquagénaire part s’installer au sud de l’Inde. Là, il est hébergé par un pasteur et sa fille adoptive. Appréciant la sérénité des lieux, l’homme en oublie les tensions religieuses et politiques liées au passé colonial.

Avec L’autre femme (Stock, 13 avril 2022, traduit par Béatrice Robert-Boissier), Cristina Comencini reprend le classique du trio amoureux pour se projeter au coeur des problématiques du couple contemporain. Elena, vingt-cinq ans, vit avec Pietro, un père divorcé quinquagénaire. Ils vivent le parfait amour jusqu’au jour où l’ex-femme de Pietro contacte Elena sur facebook. Les deux femmes deviennent des amies virtuelles et se font des confidences. La vérité vient ensuite empoisonner la relation d’Elena et de Pietro.

Mixité en littérature noire :

Elisa Vix, auteure phare de Rouergue Noir nous emmène aux Antilles et en Bretagne pour son nouveau roman, Qui voit son sang (Rouergue, 6 avril 2022). Lancelot et Rose filent le parfait amour en Martinique. Mais Rose, atteinte d’une leucémie, doit recourir à une greffe de moelle osseuse. Sa mère disparue, elle cherche son père, un aventurier en permanence sur les mers. Mais un test révèle qu’il n’est pas son père biologique. Par contre, il lui laisse une carte du Finistère avec un curieux message sur ses origines. Dans ce roman dont l’épicentre est une île de naufrageurs entourée de récifs, Elisa Vix tient son lecteur en haleine autour du destin de quatre femmes marquées par la tragédie. Il faudra dénouer les fils pour comprendre les secrets de la famille de Rose.

Enquête dans les milieux politiques alors que les élections approchent, c’est la mission que confie Joern Lier Horst à l’inspecteur Wisting dans La chambre du fils (Gallimard, 7 avril 2022, traduit par Aude Pasquier). Suite à la mort d’un ex-ministre du parti travailliste, on découvre une grosse somme d’argent dans son chalet. D’où vient cet argent ? L’affaire se corse quand une lettre anonyme met en cause l’ex-ministre dans une affaire de disparition d’un jeune homme en 2003.

Finalement, Olivier Norek revient avec le capitaine Coste Dans les brumes de Capelans (Michel Lafon, 7 avril 2022). Un retour bien attendu des lecteurs qui se fera sur une île de l’Atlantique battue par les vents, dans une forteresse imprenable où une femme est gardée enfermée.

En version poche, ne ratez pas le superbe roman de Maggie O’Farrell, inspiré de la courte vie d’Hamnet (10/18, 7 avril 2022, traduit par Sarah Tardy), le fils oublié de Shakespeare. Servie par une belle écriture, cette histoire est une bouleversante méditation sur la famille, l’amour et le deuil.

Autre belle écriture, poétique et vibrante, celle de Hoai Huong Nguyen. Le cri de l’aurore (Livre de poche, 20 avril 2022) est un roman épistolaire, un cri d’amour d’une femme persuadée de l’innocence de son mari emprisonné pour haute trahison.

Et je termine avec l’excellent roman de l’Irlandais John Boyne sur le silence de l’Eglise face à la pédophilie, Il n’est pire aveugle (Livre de poche, 6 avril 2022, traduit par Sophie Aslanides). Il ne reste plus qu’à choisir qui aura votre préférence parmi ces douze candidats à vos futures lectures.