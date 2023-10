Actualités littéraires d’octobre 2023

Octobre est un mois de transition. Après des parutions estivales caniculaires, nous entrons dans la lenteur automnale. Et pour la météo littéraire, je vous annonce un peu de sécheresse dans la France mais de belles perspectives à l’étranger.

Un nouveau roman de Patrick Modiano, Nobel de littérature 2014, est toujours un évènement. Deux ans après Chevreuse, le plus parisien et mélancolique des auteurs français continue à expurger les fantômes du passé. La danseuse (Gallimard, 5 octobre 2023) est le portrait d’une jeune femme qui, chaque matin, se rend dans les bâtiments vétustes du studio Wacker, situé place de Clichy, pour prendre des cours de danse avec Boris Kniaseff, un professeur russe renommé. Place au style incomparable de Modiano qui capture son lecteur dans une ambiance et une lumière particulières. (Lire un extrait)

Médecin, blogueur et écrivain, Baptiste Beaulieu séduit le grand public avec ses histoires vraies. Sensible, humain, il sait mettre en lumière les trajectoires, les instants de vie, les doutes et les espoirs des malades et des soignants. Où vont les larmes quand elles sèchent ? (L’Iconoclaste, 5 octobre 2023) raconte le drame de Jean Le Point. Tous les jours, Jean entend des histoires. Parfois il les lit directement sur le corps des malades. Il lui arrive de se mettre en colère. Mais il ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit où il lui a manqué six minutes. Ce livre est illustré par Qin Leng.

La Danseuse de Patrick Modiano, éditions Gallimard.

Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, éditions l’Iconoclaste.

Avec Mon petit frère (Philippe Rey, 5 octobre 2023), Jean-Louis Fournier rend hommage à Yves-Marie, son frère disparu. Pourtant très différents, les deux frères de treize mois d’écart étaient très proches, solidaires lors d’une enfance difficile à Arras. Drôle, sensible, nostalgique, ce récit d’enfance est un hommage particulièrement émouvant.

Attention, du côté de la littérature étrangère, c’est un déferlement d’étoiles. J’évoque rapidement la prolifique Joyce Carol Oates avec ses deux parutions habituelles. Babysitter (Philippe Rey, 12 octobre 2023, traduit par Claude Seban) est un thriller corrosif qui se passe à Detroit dans les années 70. Monstresœur (Philippe Rey, 12 octobre 2023, traduit par Christine Auché) est un recueil de nouvelles plutôt troublantes sur les liens filiaux, les réactions des êtres face aux aléas de la vie.

Mon petit frère de Jean-Louis Fournier, éditions Philippe Rey

Babysitter de Joyce Carol Oates, éditions Philippe Rey

Monstresœur de Joyce Carol Oates, éditions Philippe Rey

Jaume Cabré nous avait envoûté avec son Confiteor. Avec Consumés par le feu (Actes sud, octobre 2023, traduit par Edmond Raillard), l’auteur catalan nous entraîne dans un récit psychédélique. La vie d’Ismaël se retrouve bouleversée par deux rencontres inattendues. Tout d’abord avec Leo, son amour de jeunesse puis avec le concierge du collège où il a enseigné. Un road trip un peu déjanté. (Lire un extrait)

Ian McEwan se lance dans un roman ambitieux où l’intime se mêle à la grande Histoire. Peu avant le drame de Tchernobyl, Roland Baines voit sa vie partir en éclats. Peu après la naissance de leur fils, sa femme le quitte. Roland explore son passé afin de comprendre les raisons de son échec. Tirer les leçons de son passé ou pouvoir s’en libérer grâce à une ancienne professeure de piano dont les leçons le troublaient ? Leçons (Gallimard, 5 octobre 2023, traduit par France Camus-Pichon) est le récit d’une vie faite de rêves abîmés et une réflexion passionnante sur la vocation artistique. Le roman du mois, sans aucun doute. (Lire un extrait)

Consumés par le feu de Jaume Cabré, éditions Actes Sud

Leçons de Ian McEwan, éditions Gallimard

Les dés (Actes sud, octobre 2023, traduit par Julien Lapeyre de Cabanes), le nouveau roman d’Ahmet Altan se passe en Turquie juste avant la première guerre mondiale. En prison pour avoir tué l’assassin de son frère, un jeune garçon de seize ans passe le temps en jouant aux dés. Un an après son incarcération, le gamin est exfiltré vers l’Égypte par les soutiens politiques de son clan. Là commence son apprentissage aux choses de la vie. L’amour, l’argent, le pouvoir, les attentats politiques. (Lire un extrait)

Andreï Kourkov est le plus médiatisé des auteurs ukrainiens. Le cœur de Kiev (Liana Levi, 5 octobre 2023, traduit par Paul Lequesne) est une peinture d’une ville sous pression bolchevique. Si l’action se déroule en avril 1919, c’est toutefois une atmosphère de guerre très actuelle qui s’impose. (Lire un extrait)

Le danger de ne pas être folle (Métailié, octobre 2023, traduit par Myriam Chirousse) n’est pas un roman mais un essai qui mérite l’attention parce que Rosa Montero est une écrivaine et une psychologue passionnante. Dans ce livre intelligent et touchant, l’auteur nous révèle à quel point notre cerveau est une source d’émerveillement infini et comment, à partir du processus créatif et de la puissance de l’art, on peut explorer le sens ultime de la vie.

Les Dés d’Ahmet Altan, éditions Actes Sud

Le cœur de Kiev d’Andreï Kourov, éditions Liana Levi

Le danger de ne pas être folle de Rosa Montero, éditions Métailié

En octobre, déferlante aussi sur la littérature noire. Avec des ténors comme Harlan Coben (Sur tes traces, Belfond, 5 octobre 2023, traduit par Roxane Azimi, lire un extrait) ou Donato Carisi (La maison aux lumières, Calman-Levy, 4 octobre 2023, lire un extrait), Jo Nesbo (Eclipse totale, Gallimard, 5 octobre 2023, traduit par Céline Romand-Monnier), John Grisham (Son nom sur la liste, JC Lattès, 4 octobre 2023, traduit par Carole Delporte, lire un extrait) ou Ken Follett (Les armes de la lumière, Robert Laffont, 5 octobre 2023, traduit par Odile Demange).

Et voici un polar nordique écrit par Ragnar Jonasson et la première ministre d’Islande, Katrin Jakobsdóttir. Reykjavik (La Martinière, 6 octobre 2023, traduit par Jean-Christophe Salaün, lire un extrait) revient sur une affaire de disparition non résolue depuis trente ans.

Spécialiste de jeux vidéo, Jakub Szamalek se fait une place dans la littérature noire polonaise. Datas sanglantes (Métailié, 6 octobre 2023, traduit par Kamil Barbarski) est un roman passionnant et bien mené sur l’utilisation d’Internet dans les manipulations politiques. Une journaliste, un modérateur de réseaux sociaux et une community manager enquêtent sur le meurtre d’une camgirl et se retrouvent confrontés aux manœuvres suspectes de politiques en campagne électorale.

Sur tes traces de Harlan Coben, éditions Belfond

Son nom sur la liste de John Grisham, éditions JC Lattès

Les Armes de la lumière de Ken Follet, éditions Robert Laffont.

Datas sanglantes de Jakob Szamalek, éditions Métailié

Si vous aviez raté Chevreuse de Patrick Modiano, ce roman paraît en version poche chez Folio le 5 octobre (Lire un extrait). Chez le même éditeur vous trouverez Le livre de Neige, l’hommage d’Olivier Liron à sa mère, une héroïne qui lui a donné l’amour de la vie et des livres (lire un extrait) ou l’excellent titre d’Orhan Pamuk, Les nuits de la peste (traduit par Julien Lapeyre de Cabanes, lire un extrait). Avec un talent de conteur hors pair, Orhan Pamuk fait de Mingher, une île au large de Rhodes, le théâtre d’une grande fresque où se mêlent le roman historique et la fiction policière, tandis que s’amorce la chute de l’Empire ottoman.

Et pour les amateurs de romans noirs, vous trouverez chez Babel, le dernier roman de Peter May, La petite fille qui en savait trop (le Rouergue, traduit par Ariane Bataille, lire un extrait). Une course contre la montre pour retrouver un meurtrier dans le Bruxelles des années 70 grâce au talent de dessinatrice de la petite-fille de la victime.