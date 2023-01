Actualités littéraires de janvier 2023

C’est reparti pour une nouvelle année littéraire ! Découvrez les actualités en ce mois de janvier 2023.

À peine avons-nous eu le temps de lire les meilleurs romans de la rentrée littéraire d’été que s’annonce la petite rentrée hivernale 2023. Loin des promesses de prix littéraires, cette période est souvent très riche en découvertes.

En littérature française, Pierre Lemaitre s’impose avec la suite de son cycle sur les Trente Glorieuses, Le silence et la colère (Calmann-Levy, 10 janvier 2023). On y retrouve la famille Pelletier découverte dans Le grand monde (Calmann-Levy, 25 janvier 2022), premier tome de cette épopée sociale et historique.

Marie-Hélène Lafon, auteure attachée au terroir, comblera son lectorat avec Sur la photo (Buchet-Chastel, 5 janvier 2023). Rémi a grandi avec ses sœurs dans une ferme au bout du monde. Il invente maintenant sa vie à Paris avec Isabelle et Louise.

Il suffit de traverser la rue (Seuil, 6 janvier 2023), cette petite phrase assénée par Emmanuel Macron à un demandeur d’emploi a fait couler beaucoup d’encre. Eric Faye en fait le titre de son nouveau livre. Ce roman social brosse le tableau d’une classe moyenne incapable de résister à l’offensive néo-libérale et de se mobiliser lorsqu’elle est attaquée.

Véronique Ovaldé a marqué son public avec Vera Candida couronné de nombreux prix littéraires. Elle sait prendre le temps de composer de belles histoires où elle détaille les relations humaines. Fille en colère sur un banc de pierre (Flammarion, 4 janvier 2023) est l’histoire d’une famille frappée par une mystérieuse tragédie. Chacun devra trouver les compromis à mettre en place pour vivre sa vie.

Vous aurez aussi l’occasion de découvrir un nouveau roman d’Andréï Makine, L’ancien calendrier d’un amour (Grasset, 11 janvier 2023) et un nouveau titre d’Aurélien Bellanger, Le vingtième siècle (Gallimard, 5 janvier 2023).

En littérature étrangère, le premier roman de Natasha Brown a obtenu un franc succès en Angleterre. Assemblage (Grasset, 11 janvier 2023, traduit par Jakuta Alikavazovic) est le récit d’une femme britannique noire qui a appris à rester discrète pour se fondre dans le milieu familial de son petit ami. En pleine crise économique, dans un monde brutal et hostile, elle mène un combat intime pour sa liberté.

Colson Whitehead s’est rapidement fait une place dans la littérature américaine : deux romans, deux Prix Pulitzer. Il revient en France avec Harlem shuffle (Albin Michel, 4 janvier 2023, traduit par Charles Recoursé). Ray Carney, fils d’un homme de main lié à la pègre mais époux et père attentionné, se laisse embarquer par son cousin dans un cambriolage. En utilisant les codes du roman noir, Colson Whitehead compose une fresque sociale du Harlem des années 60, haut-lieu de la lutte pour les droits civiques.

Douglas Stuart a connu un beau succès avec son premier roman, Shuggie bain (Globe, 18 août 2021, traduit par Charles Bonnot). Son nouveau livre risque bien de suivre le même chemin. Mungo (Globe, 5 janvier 2023, traduit par Charles Bonnot) met en scène un jeune garçon protestant dans le Glasgow des années 90. Mungo tombe amoureux de James, un jeune catholique. Lorsque sa mère apprend cet amour interdit, elle décide de l’envoyer pour une partie de pêche avec deux hommes au passé trouble qui ont promis de faire de lui un homme. C’est le portrait d’un jeune homme solaire, épris d’amour et de liberté dans un monde empoisonné par la haine et la violence.

Trois auteurs à succès pour cette revue de la catégorie Romans noirs. Commençons par le français Jérôme Loubry. Avec Le chant du silence (Calmann-Levy, 4 janvier 2023), l’auteur part sur la piste de la vérité. Damien se rend à l’enterrement de son père. Un père qu’il détestait pour avoir brisé sa famille en commettant un meurtre en 1995. Dans le quartier de pêcheurs de son enfance, il retrouve Oriane, son amour de jeunesse et une lettre dans la parka de son père qui pourrait bien remettre en cause toute son histoire. Un roman entre émotion et angoisse qui vous tiendra en haleine jusqu’au dénouement inattendu et bouleversant.

Reine du suspense psychologique, Lisa Gardner revient avec une enquête palpitante. Au premier regard (Albin Michel, 4 janvier 2023, traduit par Cécile Deniard) commence par la découverte d’un charnier dans une petite ville de Géorgie. L’agent du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane, les trois héroïnes de Lisa Gardner, unissent leur force pour mener l’enquête et protéger une jeune fille, témoin et détentrice de la vérité sur cette horreur.

R.J.Ellory est né en Angleterre mais ses romans prennent souvent place dans l’Amérique sombre et meurtrière. Une saison pour les ombres (Sonatine, 5 janvier 2023, traduit par Etienne Gomez) commence dans le Nord-est du Canada en 1972. Là, à Jasperville, un village minier aux conditions difficiles, on retrouve le corps d’une jeune fille, probablement attaquée par une bête sauvage. Mais un second cadavre met en doute cette théorie. En 2011, Jack Deveraux est rattrapé par son passé. Son jeune frère, accusé de meurtre, est en garde à vue à Jasperville. Jack retourne affronter la vérité dans son village d’enfance. Dans la droite ligne de Seul le Silence, RJ Ellory nous offre un roman troublant de beauté et d’émotion à classer sans conteste parmi ses plus grandes réussites.

N’oublions pas les sorties Poche. C’est le moment de lire le roman de Sorj Chalandon, Enfant de salaud (Livre de Poche, 4 janvier 2023). Un récit puissant du journaliste confronté une nouvelle fois à la trahison de son père, affabulateur au passé trouble durant la Seconde guerre mondiale.

Alors que paraît le nouveau roman de Mariana Enriquez, Les dangers de fumer au lit (Éditions du Sous-sol, 13 janvier 2023, traduit par Anne Plantagenet), plongez dans Notre part de nuit (Points, 13 janvier 2023, traduit par Anne Plantagenet), un roman ensorcelant sur la fuite d’un père et de son fils, médium en puissance, depuis l’Argentine du XXe siècle.

L’équipe Culture d’Unidivers vous souhaite une douce et heureuse année 2023.