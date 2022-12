Actualités littéraires décembre : les livres à mettre sous le sapin

En cette fin d’année, découvrez les nouveautés littéraires à offrir pour Noël.

C’est bientôt l’heure d’installer le sapin de Noël dans nos foyers. Et de se creuser les méninges afin de trouver le meilleur cadeau pour son conjoint, son enfant, le bon copain, tata Paulette ou papi François. Un beau livre est un cadeau d’exception qui s’adapte à toutes les passions.

Pour les amateurs d’art, misez sur une des meilleures expositions de l’année.

Méconnue de son vivant, Alice Neel (1900-1984) s’impose aujourd’hui comme une figure majeure de la peinture américaine. Le Centre Pompidou lui consacre une exposition du 5 octobre 2022 au 16 janvier 2023. Cette peintre extraordinaire n’a cessé, tout au long de sa vie, de mettre en scène les marginaux. Ignorée de son vivant, elle est louée aujourd’hui pour la grande acuité avec laquelle elle a portraituré les différentes strates de la société américaine. Elle est aujourd’hui l’icône pop des féministes et des minorités américaines.

Alice Neel, un regard engagé est le catalogue de cette exposition paru en 2020 aux Éditions du centre Pompidou.

À l’occasion des cent ans de la découverte de la tombe de Toutankhamon et des 200 ans du déchiffrage de la pierre de Rosette, Art déco Égyptomanie (Éditions Norma, 4 novembre 2022) répond à une curiosité indémodable pour l’Égyptomanie. Ce beau livre explore les origines de ce processus culturel et détaille cet art dans les grands monuments mais aussi dans les petits objets de nos foyers. Enfin, les créations des grandes maisons telles que Lanvin ou Cartier associent dans leurs modèles l’antique et l’esprit des années 20. Art déco Égyptomanie est agrémenté d’une iconographie explicite et inédite.

L’art est accessible à tous. Avec Léonard, Frida et les autres (Éditions du Chêne, 23 novembre 2022), Camille Journeaux raconte huit siècles de peinture de manière très divertissante. Avec une présentation chronologique des artistes classés par mouvement, école ou style, l’auteure donne envie de fréquenter les musées.

Élargissons à d’autres formes d’art avec un livre collector sur la danse. Hip Hop Culture (Larousse, 23 novembre 2022) propose un panorama complet sur la street dance, le RAP et le street art, aux couleurs des programmations de Culturebox, la chaine urbaine et culturelle de France Télévisions.

Les portes du possible (Centre Pompidou, 2 novembre 2022) est aussi un catalogue d’exposition. La science-fiction nous permet d’envisager le futur. Rassemblant plus de 200 œuvres de la fin des années 1960 à nos jours, ce beau livre tente de mettre en rapport l’imagination et la réalité. Un superbe livre qui allie art et réflexion.

Pour un peu de poésie tout au long de l’année, offrez Le calendrier poétique 2023 (Tana, 6 octobre 2022). Avec des illustrations originales, faites au fil des mois un voyage au cœur du vivant. Une ode à la nature et une conception française.

Vous êtes plutôt nature. Plongez dans les océans. Océans (Phaïdon, octobre 2022) est un hommage captivant aux océans du monde à travers l’art, l’histoire, la science et la culture – Avec plus de 300 images spectaculaires, Océans invite le lecteur à un fabuleux voyage à travers les continents et les cultures pour découvrir les innombrables façons dont les océans ont inspiré les artistes de tous horizons durant plus de 3 000 ans, de la Grèce antique à nos jours.

Profitez des beaux paysages d’Europe. Voici votre guide, Les plus beaux voyages en train à travers l’Europe (Larousse, 21 septembre 2022). Avec le train des Cévennes, de la Rhune, du Trinichellu en Corse et bien d’autres, parcourez la France mais aussi l’Italie, l’Ecosse, la Suisse, l’Espagne et l’Autriche. Vous découvrirez l’Europe sous un jour nouveau : des paysages extraordinaires et des lieux étonnants hors des sentiers battus.

Nature et parure (La Martinière, 18 novembre 2022) est un livre d’art en symbiose avec la nature. Ce beau livre regroupe de captivants portraits photographiques qui témoignent des pratiques esthétiques corporelles des Suri, habitants de la vallée de l’Omo en Éthiopie. Les photos sont de Hans Silvester et les textes d’Eric Fottorino. « C’est la fulgurance du geste et la créativité qui font de chaque visage un paysage unique, la captation d’un moment de vie. »

Les livres de cuisine font toujours recette. Je vous en propose trois.

Le chef boulanger et Meilleur Ouvrier de France, Cyrille Van Der Stuyft livre tout son savoir-faire dans Viennoiserie, Leçons en pas à pas (Éditions du Chêne, 7 décembre 2022). 400 pages et 1 500 photos de viennoiseries classiques et originales, feuilletées, sucrées et salées, de pâtes, de pains au lait, de brioches, de focaccias et de galettes.

Pour les passionnés de cuisine étrangère, offrez Bibi’s kitchen, la cuisine des grands-mères africaines (Hachette, 2 novembre 2022). À travers le récit de la cheffe Hawa Hassan, ce sont 75 recettes et histoires de bibis, ou grands-mères africaines, qui prennent vie. De l’Afrique du Sud à l’Érythrée, en passant par les Comores, la Tanzanie, ou encore le Kenya, découvrez des histoires de famille et des recettes transmises de génération en génération.

Et bien sûr, je ne pouvais pas manquer de vous présenter Bretagne, foodtrip iodé en 100 recettes (Hachette, 16 novembre 2022). Catherine Roig et Emanuela Cino vous emmènent sur un itinéraire gourmand dans une région riche en produits d’exception. Tournez les pages, laissez-vous porter et imprégnez-vous de l’ambiance des véritables tables bretonnes où l’on partage la convivialité et l’hospitalité autour de produits locaux.

Voici une petite sélection pour les sportifs. Au programme, basket, tennis et football.

NBA all star names (Amphora, 20 octobre 2022) recense les surnoms, nicknames en version originale, les plus iconiques des 75 années d’histoire de la NBA, véritables marqueurs des différentes époques de la grande ligue de basket américain.

Roger Federer, les 103 titres d’une légende (Éditions Talents, 30 novembre 2022) rend hommage à une légende du tennis. Parcourir le film de ces succès, c’est d’abord voyager autour du monde, de Bangkok à Cincinnati en passant par Londres et Dubaï. C’est aussi se plonger dans une époque dorée aux rivalités de légende. Mais c’est surtout revivre la grande histoire du tennis et notre vie d’amoureux de ce sport, inextricablement liées à celle de cet incroyable champion.

En cette fervente période de football, vous pouvez offrir Le Tour du monde en 80 stades (Édition Chemin des crêtes, 10 novembre 2022). Du Groenland au sommet du Kilimanjaro, en passant par les Maldives, la Bolivie ou encore le Népal, découvrez 80 terrains de foot qui se distinguent par leur environnement naturel exceptionnel. À contre-pied du football business, ce livre est l’occasion de mettre en lumière l’histoire et la culture de certains clubs souvent peu médiatisés, mais aussi de revenir sur des moments forts et parfois oubliés de l’histoire du football. Grâce à la mise en avant d’initiatives locales et d’anecdotes insolites, ce livre constitue un formidable hommage au football amateur du monde entier.

Les loisirs créatifs et la décoration d’intérieur ont le vent en poupe depuis un certain confinement. En phase avec l’impératif actuel, Marie Queru nous éclaire sur la façon dont l’évolution de notre cerveau explique notre propension à tout conserver et à adopter des comportements de consommation frénétiques. En nous aidant à nous recentrer sur l’essentiel et à libérer du temps et de l’espace pour ce qui compte vraiment, elle pose les bases d’un mode de vie durable : plus heureux, esthétique et respectueux des ressources de la planète. L’Écologie d’intérieur (Eyrolles, 6 octobre 2022) nous recentre sur le beau, le pratique et le durable.

Toujours dans le domaine de la décoration, partons chez les plus grands architectes et décorateurs d’intérieur avec ce très beau livre, Intérieurs (Phaïdon, 8 septembre 2022). Ce livre est est une visite guidée chez soixante des plus grands créateurs d’intérieur du monde. Source d’inspiration, il nous offre un aperçu unique du lieu et de la façon dont ces professionnels du monde du design vivent.

Patchworks, Une mosaïque du monde (La Martinière, 13 mai 2022) : à travers plus de 230 pièces, la styliste et collectionneuse Catherine Legrand propose de découvrir des techniques et des réalisations variées issues de ce savoir-faire. De l’Asie à l’Afrique, en passant par l’Amérique et l’Europe, cette odyssée textile rend hommage tant à la beauté des matières qu’à l’inventivité des créateurs. Une superbe source d’inspiration.

On termine avec la bande dessinée et les ouvrages pour les plus jeunes (mais pas seulement).

Nul doute que le tome 6 de L’Arabe du futur (Allary, 24 novembre 2022) de Riad Sattouf sera en tête des albums offerts à Noël.

Je vous conseille aussi une maison d’édition d’exception. Tishina publie peu de livres mais ils sont tous d’une rare perfection. Fup, l’oiseau canadèche paru en octobre 2021 est peut-être le plus poétique. C’est une pépite brute, un conte tendre et farfelu autour d’un improbable trio : le jeune Titou à qui rien ne fait plus plaisir que de façonner les plus belles clôtures au milieu des grands espaces de l’Ouest américain, son vieux Pépé Jake qui distille un whisky sensé le rendre immortel, et le canard qu’ils adoptent et nomment Fup, oiseau boulimique et plein d’entrain ! Un texte de Jim Dodge (traduction de Jean-Pierre Carasso) mis en image par Tom Haugamat.

Pour faire découvrir la philosophie aux plus jeunes, Le monde de Sophie paraît en version illustrée chez Albin Michel. Zabus et Nicoby (illustrateur rennais) réinventent en une bande dessinée pleine d’humour le roman philosophique de Jostein Gaarder, une œuvre culte qui a déjà conquis des dizaines de millions de lecteurs dans le monde. Un second tome est prévu à l’automne 2023.

Pour les plus petits, un magnifique livre sur Casse-Noisette de Tchaikovsky est paru aux éditions Auzou en octobre 2022. Il réunit 6 scènes emblématiques du ballet. Pour chaque scène, on retrouve une partie de l’histoire racontée par Elodie Fondacci, un extrait sonore connu du ballet et une magnifique illustration de la scène réalisée par Annette Marnat. Un magnifique album sonore au papier découpé.

Pensez aussi aux romans primés et aux versions collector des formats poche.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !