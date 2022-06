Actualité littéraire juin 2022

Avant de regarder en arrière pour vous proposer les meilleures lectures d’été ou de se projeter vers l’avenir en découvrant la prochaine rentrée littéraire, voyons ensemble les quelques titres qui peuvent retenir votre attention parmi les rares nouveautés de juin.

Dans la famille Musso, c’est Valentin, le plus jeune des frères qui fera l’actualité en juin avec un nouveau roman, L’Homme du grand hôtel ( Seuil, 3 juin 2022). À Cape Cod, dans le Massachusetts, Randall Hamilton se réveille sans aucune mémoire de son passé ni de la raison pour laquelle il se trouve dans cette chambre d’hôtel. À Boston, le jeune Andy Marzano est un écrivain sans succès, prêt à tout pour accéder à la reconnaissance. Ils ne se connaissent pas et pourtant leurs destins sont liés. Et leurs routes vont se croiser. Avec ce dixième livre, Valentin Musso nous dévoile un roman à la construction diabolique et au dénouement vertigineux.

Dans un premier roman, Bruno Messina donne la parole aux intermittents. Après la disparition d’Olivier, un de ses compagnons d’orchestre retrace sa vie professionnelle faite de voyages, de galère, de joies et de colère. 43 feuillets ( Actes Sud, 1 juin 2022) est un premier roman coup de poing, dont l’écho, la percussion, perdurent bien après la lecture. Avec beaucoup d’allure et de franchise, il dit sans condamnation ni simplification ce que l’on ne soupçonne pas d’une vie d’artiste.

Les éditions Denoël ont entamé la publication des romans d’ Abdulrazak Gurnah, Prix Nobel de Littérature en 2021. Adieu Zanzibar ( Denoël, 1 juin 2022, traduit par Sylvette Gleize) est l’histoire de relations amoureuses . La première se passe au Kenya en 1899 entre un écrivain britannique et la sœur de son hôte, Rehana. Une relation interdite et scandaleuse dont les conséquences se répercuteront sur les générations suivantes. En 1950 à Zanzibar, nous suivrons les amours tumultueuses de Amin, Rashid et leur sœur Farida. Puis, nous retrouvons Rashid à Londres en 1960. Sans cynisme ni pessimisme, Abdulrazak Gurnah tissent ces histoires d’amour en mêlant les cultures et compose une fable poétique autour du désenchantement avec un humour féroce.

Restons sur les histoires d’amour avec deux autres romans étrangers. Alex Capus nous conte une histoire d’amour à la cour de Louis XVI. Suite à un accident sans gravité, Max et Tina sont coincés pour la nuit dans leur voiture au fond d’un fossé enneigé des Alpes. Pour passer le temps, Max raconte alors à Tina une histoire qui prend sa source à cet endroit précis des montagnes, dans le pays de Gruyère. Les Amants de Montreuil ( Actes Sud, 1 juin 2022, traduit de l’allemand par Emanuel Güntzburger) est l’histoire de deux amants, un valet de ferme et la fille d’un riche paysan, à la veille de la révolution de 1789.

Été après été ( Les Escales, 2 juin 2022, traduit par Aline Delarbre) est le nouveau best-seller d’Elin Hilderbrand. Lorsque Mallory Blessing meurt en 2020, son fils respecte son testament et invite aux obsèques Jack McCloud, un homme dont il n’a jamais entendu parler. Nous découvrons alors l’histoire d’un amour impossible commencé un été de 1993.

Du côté des romans noirs, c’est le retour de Camilla Läckberg associée à Henrik Fexeus avec La Boîte à magie ( Actes Sud, 1 juin 2022, traduit par Susanne Juhul). Mina Dahbiri, nouvelle recrue de la brigade criminelle de Stockholm s’associe à Vincent Walder, un célèbre mentaliste pour résoudre le meurtre de Tuva, une mère célibataire dont le corps a été retrouvé dans une boîte à magie. Ce duo inédit d’enquêteurs aux multiples névroses se retrouve sur la piste d’un tueur en série. Les talents de Camilla Läckberg et d’Henrik Fexeus se conjuguent pour créer ce premier roman d’une nouvelle trilogie.

Autre grand maître du roman noir, RJ Ellory nous plonge au sein d’une mafia new-yorkaise agitée par les luttes intestines. John Harper, écrivain paumé, apprend que le père qu’il n’a jamais connu et qu’il croyait mort se retrouve mourant dans un hôpital de Manhattan. John découvre alors que son père est un des pontes de la mafia new-yorkaise. Omerta ( Sonatine, 2 juin 2022, traduit par Claude et Jean Demanuelli) est un roman fort et émouvant sur la perte de l’innocence, l’apprentissage des désillusions et l’héritage lourd de conséquences qu’un père peut léguer à son fils.

Paul Colize, spécialiste belge du polar, nous emmène dans Un monde merveilleux ( Hervé Chopin éditions, 2 juin 2022). Au volant de sa Mercedes, Daniel Sabre regarde dans le rétroviseur cette femme nerveuse à la chevelure flamboyante. De Belgique, il doit la conduire à Lyon. Qui est-elle, que va-t-elle faire à Lyon ? Il ne doit lui poser aucune question. Ce sont les ordres. Il en va de sa carrière. Par contre, elle, ne cesse de l’énerver avec ses questions. Durant les prochaines heures, Daniel ne sait pas à quel point toutes ses certitudes – d’homme, de militaire – vont être ébranlées, ni à quel point ce voyage à travers l’Europe va se confondre peu à peu avec un voyage intérieur dont tous les deux sortiront changés à jamais.

Parmi les parutions en format poche, vous pourrez lire L’anomalie, le roman d’Hervé Le Tellier qui a reçu le Prix Goncourt en 2020. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York. Ce roman étrange et magique explore la part secrète de nous-mêmes qui parfois nous échappe.

Pour un peu de fraîcheur, tombez dans l’univers glaçant de Lëd ( Pocket, 9 juin 2022), une enquête diabolique menée par Caryl Ferey. Boris Ivanov, le flic le moins ambitieux de Norilsk, pourra-t-il rétablir la justice dans cet enfer sibérien ?

Plus mystique et enivrant, découvrez la vie de L’homme qui peignait les âmes ( Points, 3 juin 2022). Metin Arditi nous raconte la vie d’Avner, peintre autodidacte d’icônes au XIe siècle. C’est l’occasion d’un merveilleux voyage initiatique d’Acre à Nazareth, de Césarée à Jérusalem, puis à Bethléem, jusqu’au monastère de Mar Saba, en plein désert de Judée, où Avner reste dix années où il devient l’un des plus grands iconographes de Palestine.