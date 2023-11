Bretagne. Découvrez la 8e édition du Mois sans Tabac

Le Mois Sans Tabac est une campagne nationale d’aide à l’arrêt du tabac. Lancée en 2016, elle est organisée par Santé publique France et le Ministère de la santé en partenariat avec l’Assurance Maladie. Elle vise à encourager les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant 30 jours et c’est le mois de novembre qui est retenu chaque année. À la date du 1er novembre 2023, 4 645 fumeurs se sont inscrits en Bretagne bénéficiant du soutien de 770 partenaires.

Le tabac est responsable 75 000 décès, soit 13% des décès en France. Il est l’une des causes principales des cancers, des maladies cardiovasculaires et des maladies respiratoires. Le cancer tue chaque année 45 000 fumeurs, les maladies cardio-vasculaires en tuent 18 000. Face à de tels chiffres, la France a mis en place ces dernières années des mesures supplémentaires afin de renforcer sa politique de lutte antitabac avec : l’augmentation sur trois années du prix du tabac ; le remboursement des substituts à la nicotine et l’opération Mois Sans Tabac. Cette opération devrait permettre de réduire les dépenses de santé de 94 millions d’euros par an en moyenne entre 2023 et 2050. Depuis 2016, ce sont près de 1,2 millions de Français qui ont relevé le défi en participants à Mois sans Tabac. La 8e édition de cette opération nationale et locale d’aide à l’arrêt du tabac, rassemble cette année plus de 87 920 inscrits, dont 4 645 Bretons.

Un collectif ambassadeur, Mois sans tabac Bretagne, est composé de huit structures associatives réparties sur tout le territoire breton : l’Association Addictions France en Bretagne ; l’Association hospitalière de Bretagne ; l’Association Je Ne Fume Plus ; la Coordination Bretonne de Tabacologie , l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé en Bretagne ; l’Association Liberté Couleurs ; la Ligue Contre le Cancer et l’Observatoire régional de Santé.

Renseignements sur : moissanstabac.bretagne@gmail.com ou au 07 70 12 84 12

Tout au long du mois, 770 partenaires bretons proposeront des actions locales pour renseigner davantage la population sur l’arrêt du tabac, pour aussi lui faciliter l’accès à un accompagnement au sevrage tabagique par un professionnel tabacologue. Ces actions seront différentes et nombreuses : des consultations de sevrage tabagique délocalisées, des stands d’information, des ateliers collectifs, etc. 29 projets ont été financés par l’Assurance Maladie ou l’Agence Régionale de Santé Bretagne, dans le cadre du Mois sans tabac. Cette année, la sensibilisation des professionnels de santé bretons porte sur trois thèmes : la prescription de traitements nicotiniques de substitution ; les tracas du sevrage tabagique et le tabac et la santé mentale. En outre, les pharmaciens bénéficient de temps de sensibilisation spécifiques.

Un stand Mois sans tabac sera installé à la gare de Rennes (35), le vendredi 10 novembre 2023. De 9 h à 18 h, le public est invité à venir trouver des informations utiles sur l’arrêt du tabac. Il sera également possible de rencontrer un professionnel tabacologue pour une première consultation de sevrage tabagique. Cinq tabacologues seront présents toute la journée.

Pour les Bretonnes et Bretons, il existe aussi un soutien communautaire sur les réseaux sociaux avec un groupe fermé Facebook : Les Bretons #MoisSansTabac. Le groupe de la région Bretagne Les Bretons#MoisSansTabac accompagne les personnes en sevrage tabagique et leur propose de rejoindre le groupe sur Facebook pour renforcer leur motivation, grâce à l’entraide et l’expérience d’autres fumeurs de la même région. Ils trouveront des conseils, du soutien, des encouragements et de la bonne humeur. Ils partageront ensemble leurs expériences, leurs tentatives, leurs solitudes et aussi leurs échecs, pour profiter ensuite de conseils, de bons plans et d’astuces pour réussir l’arrêt de la cigarette ensemble.

À Vitré (35), le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) est opérationnel à chaque édition du Mois sans Tabac depuis 2016. Le centre souligne, que six fumeurs sur dix réussissent à stopper définitivement avec le tabac après avoir participé au Mois Sans Tabac et que le tabac chez les jeunes a beaucoup diminué depuis plusieurs années. Au CSAPA de Vitré, des professionnels accompagnent les personnes qui participent à l’opération : des médecins, des infirmiers, des psychologues, une assistante sociale et une diététicienne, très utile aussi car arrêter de fumer peut provoquer une prise de poids considérable, qui pourrait faire reculer quelques volontaires. Au CSAPA de Vitré, le suivi est gratuit. Il permet un accompagnement confidentiel et de qualité par les professionnels du centre.

Les prises de rendez-vous sont à prendre au : 02 99 74 14 68.

Les membres du CSAPA de Vitré (35)

Rappel

Un kit d’aide à l’arrêt Mois sans tabac accompagne les fumeurs tout au long de leur arrêt. Il est disponible gratuitement dès l’inscription sur le site Mois sans tabac ou dans les 18 000 pharmacies partenaires de l’opération. Le kit comporte 4 éléments : Le livret Programme 40 jours qui propose des conseils et des défis quotidiens pour préparer son arrêt pendant 10 jours et maintenir son arrêt pendant 30 jours ; la roue des économies qui permet de simuler les économies réalisées lors de l’arrêt du tabac ; le dépliant Outils qui présente les différents outils Tabac info service et leur intérêt dans le sevrage ; le dépliant Professionnels de santé qui fait la promotion du recours aux professionnels de santé dans le cadre du sevrage tabagique et les modalités d’accès.

Site Internet