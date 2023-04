Bécherel. Des milliers de visiteurs à la Fête du livre durant Pâques

Organisée du samedi 8 au lundi 10 avril 2023 à Bécherel, la 33e édition de la Fête du Livre a remporté un franc succès : plusieurs milliers de visiteurs sont venus profiter des spectacles et du marché aux livres durant tout le week-end (dont 2 200 personnes pour les spectacles). (English translation below)

Après un retour attendu et exceptionnel l’an dernier suite à deux années de pandémie, l’équipe de la Maison du livre – organisatrice de l’évènement – ainsi que les professionnels autour de l’association Bécherel Cité du livre, se félicitent de l’affluence, qui confirme l’intérêt du public pour les mots. Tous les spectacles – gratuits – affichaient complets, tandis que les libraires et bouquinistes ont vu défiler des visiteurs et amoureux des livres durant tout le week-end. Les lectures, balades poétiques, chansons et ateliers ont également trouvé leur public.

2 200 personnes présentes aux spectacles et animations

Durant ces trois jours de festivités, 2 200 personnes ont assisté aux spectacles et animations proposés dans la cité médiévale et à la Maison du livre. Samedi, un foot-orotario lançait les festivités en se jouant des commentaires du mythique match de la finale de la Coupe du Monde 2006. Les visiteurs ont également pu découvrir des spectacles étonnants et originaux, du cirque avec Au bord du corps, de la chanson avec Albaricate, l’impertinent trio Les Souricieuses, etc.

© Stéphane Bigourie

Richard Gotainer a rencontré un succès unanime à la Maison du livre et a ravi son public, bluffé d’entendre une poésie urbaine et populaire en musique. Jacques Bonnaffé a invité les spectateurs à redécouvrir les grands poètes en musique (avec la clarinettiste Catherine Delaunay) et pour clore ce week-end, a emporté son public avec un texte de Jean Portante parti sur les traces de son grand-père.

Les lectures à la Maison du livre, chez l’habitant, dans les jardins et le centre ancien ont permis de découvrir de nouveaux auteurs et auteures comme Zamzim, Lou Darsan, Gwenola Morizur, Camille Bloomfield, Mélanie Leblanc, Louise Markise, Coline Pierré… Ainsi que des comédiennes, comédiens et metteurs en scène comme Laure Catherin ou Mikaël Bernard.

Artistes et visiteurs ont salué la qualité des rendez-vous. Un flot continu de visiteurs a poussé les portes de la Maison du livre pour découvrir les trois expositions et échanger au Forum du livre, la librairie présente durant tout le week-end.

Succès au rendez-vous pour le marché du livre et les animations proposées par les partenaires

La Fête du livre, c’est aussi de nombreux partenariats entre les associations (Regards de Mômes, le comité des fêtes qui proposait de la restauration tout le week-end, la Roncette), les libraires (marché du livre coordonné par Bécherel Cité du livre, dédicaces, expositions), les artistes locaux (ateliers, démonstrations), les artisans du livre (ateliers d’initiation à la calligraphie et reliure), les habitants (spectacles dans les jardins), la commune et la Maison du livre.

Les ateliers proposés aux familles par l’association Regards de Mômes ont eu beaucoup de succès dans le centre ancien : plus de 500 personnes ont profité du « fly yoga » et des ateliers sensoriels durant trois jours.

Les bouquinistes et libraires se félicitent également de la fréquentation avec un flux continu de visiteurs pendant tout le week-end.

Organized from Saturday, April 8 to Monday, April 10, 2023 in Bécherel, the 33rd edition of the Book Festival was a great success: several thousand visitors came to enjoy the shows and book market throughout the weekend (including 2,200 people for the shows).

After an eagerly awaited and exceptional return last year following two years of pandemic, the team from the Maison du Livre – the event organizer – as well as professionals around the Bécherel Cité du Livre association, are delighted with the turnout, which confirms the public’s interest in words. All the shows – free – were sold out, while booksellers and second-hand booksellers saw visitors and book lovers flocking in throughout the weekend. Readings, poetic walks, songs, and workshops also found their audience.

2,200 people attended shows and activities

During these three days of festivities, 2,200 people attended shows and activities offered in the medieval city and at the Maison du Livre. On Saturday, a foot-oratorio kicked off the festivities by playing on the comments from the legendary final match of the 2006 World Cup. Visitors could also discover astonishing and original shows, circus with Au bord du corps, songs with Albaricate, the impertinent trio Les Souricieuses, and more.

Richard Gotainer was a unanimous success at the Maison du Livre and delighted his audience, who were amazed to hear urban and popular poetry set to music. Jacques Bonnaffé invited the audience to rediscover the great poets in music (with clarinetist Catherine Delaunay), and to close this weekend, he carried his audience away with a text by Jean Portante following in the footsteps of his grandfather.

Readings at the Maison du Livre, in people’s homes, in gardens, and the old town allowed visitors to discover new authors such as Zamzim, Lou Darsan, Gwenola Morizur, Camille Bloomfield, Mélanie Leblanc, Louise Markise, Coline Pierré… As well as actresses, actors, and directors such as Laure Catherin or Mikaël Bernard.

Artists and visitors praised the quality of the events. A continuous stream of visitors pushed open the doors of the Maison du Livre to discover the three exhibitions and exchange at the Book Forum, the bookstore present throughout the weekend.

Success for the book market and activities offered by partners

The Book Festival also includes numerous partnerships between associations (Regards de Mômes, the festival committee that offered catering all weekend, La Roncette), booksellers (book market coordinated by Bécherel Cité du Livre, book signings, exhibitions), local artists (workshops, demonstrations), book artisans (initiation workshops to calligraphy and bookbinding), residents (shows in gardens), the municipality and the Maison du Livre.

The workshops offered to families by the Regards de Mômes association were very successful in the old town: more than 500 people enjoyed « fly yoga » and sensory workshops for three days.

Booksellers and second-hand booksellers also praised the turnout with a continuous flow of visitors throughout the weekend.