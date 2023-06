Quiberon. Les 3 Fromages seront place Hoche le 14 juillet avant l’Olympia le 20 octobre

Actuellement en tournée dans toute la France, Les 3 Fromages donneront leur concert dans leur ville natale à Quiberon dans le Morbihan. Le groupe célébrera avec elle la fête du vendredi 14 juillet 2023 sur l’esplanade Hoche à partir de 21h30. Assurément rock, les musiciens décalés feront le show avant la tombée de la nuit et le feu d’artifice. Cette grande scène sera l’occasion pour le public morbihannais d’assister à une répétition générale du groupe avant qu’il ne se produise dans la salle mythique de l’Olympia au sein de notre capitale le 20 octobre prochain.

Depuis mars 2023, pour la sortie de leur dernier album intitulé V , les musiciens du groupe Les 3 Fromages sont en tournée dans toute la France. Ils sont heureux de revenir sur leur terre natale, dans la Californie de la Bretagne, comme est souvent désignée la ville de Quiberon, pour offrir au public un spectacle pour une saison estivale haute en couleurs. Le 22 juillet 2023, le groupe se produira également en Bretagne à Plomodiern dans le Finistère et deux autres dates sont à retenir pour le département de Loire-Atlantique : à Saint-Sulpice le 14 août et à Pornic le 28 août 2023. Ci-dessous, retrouvez toutes les dates des concerts, avant le bouquet final à l’Olympia le 20 octobre 2023, où le groupe réserve des surprises et des invités à son public.

Les 3 Fromages est un groupe breton qui pratique un rock humoristique, souvent loufoque depuis une dizaine d’années, car son objectif premier et d’amuser les spectateurs, les faire rire. En 2006 à Quiberon dans le Morbihan, le groupe Les 3 Fromages crée l’identité de son propre registre le Rock’n’drôle. A l’image des trois mousquetaires, les 3 Fromages ne sont pas au nombre de trois mais bien au nombre de quatre : il y a Éric, Willy, Thibault et Mika, quatre garçons qui se sont rencontrés au lycée de Quiberon, comme le rappelle le premier titre de l’album Matures et découvertes. Autour d’un punk rock rigolo, les quatre musiciens tirent l’inspiration dans l’humour français et le rock américain des années 1990, et s’inspirent de la vie quotidienne avec légèreté avec des textes écrits et des parodies déjantés. A cela le groupe ajoute un style de musique diversifié avec du punk et du métal sur une base pop/rock.

Les 3 Fromages, mousquetaires de la chanson pop/rock sont : Eric Brison : il est le chanteur, également musicien à la guitare et à la basse. Eric est le doyen du groupe. Il aime Céline Dion et Franck Ropers ; Willy Gachet est le batteur et le clown du groupe ; Tibo Getz chante et joue de la basse et de la guitare. Il est toujours admiratif de la carrière de Séverine Ferrer ; Kevin Rousseau est au clavier. Il est aussi le plus jeune du groupe. Sans les avoir vécues, il est fan des tubes des années 80.

De gauche à droite : Eric, Tibo, Willy et Kevin

Le succès est au rendez-vous et les albums se succèdent, tous plus travaillés les uns que les autres au fil des années avec : Et puis Zet en 2009 ; Cheese Powers en 2011 ; Matures et découvertes en 2015 ; Maman j’ai raté l’album en 2018 et Live à Quiberon en 2019. Rapidement, Les 3 Fromages dépassent amplement les frontières de la Bretagne. Ils rassemblent des dizaines de milliers de spectateurs et de fans partout en France.

Alors que la pandémie mondiale de Covid en impacte plus d’un dans l’art et la culture, les 3 Fromages profitent des années 2020 et 2021, pour préparer leur nouvel album en prenant le temps de faire les choses le mieux possible étant donné la pause obligatoire des concerts. Les quatre musiciens ont écrit et composé parfois chez l’un ou chez l’autre, sans stress et avec beaucoup de temps, ce qui a été bénéfique pour le résultat ! Ils ont conçu 13 titres dont le groupe est très heureux et très fier.

Pour leur dernier album de 2022, toujours fidèle à leur concept Rock’n Drôle, le groupe a choisi le thème de la Rome antique pour le titre V et notamment pour l’illustration de la pochette. Toujours avec beaucoup d’humour, les musiciens sont costumés en dieux romains ou grecs ! C’est une première : le groupe ne s’est pas contenté de faire un album avec des chansons à texte, mais a fait pour une première fois un disque qui possède des titres avec de forts messages à diffuser : pour exemple : I love You So Much qui témoigne des violences faites aux femmes, ou encore Bon voyage qui parle de l’écologie, etc.

Infos pratiques

Concert Les 3 Fromages le vendredi 14 juillet 2023:

Place de l’esplanade Hoche à Quiberon (56)

Retrouvez les autres dates de la tournée en France des 3 Fromages sur