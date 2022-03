ELLE DANSE AVEC 3 FROMAGES ET 4 BRETONS

Les 4 Bretons des 3 Fromages débutent leur tournée de printemps avec Elle, leur nouveau clip. Toujours aussi gentiment déjanté !

C’est en 2006 à Quiberon que Les 3 Fromages voient le jour. Le (très) jeune âge des membres du groupe ne l’empêche en rien d’avoir déjà une identité forte, et il prend d’ores et déjà la voie conjointe de l’humour et du rock. Il est alors piloté par Eric, maître des cordes, qu’elles soient vocales, sur une basse ou une guitare, accompagné de Willy, qui mène la batterie à la baguette. Il a le verbe haut et le tom basse, et le public s’emballe sur ses cymbales !

En 2011, Eric et Willy sont rejoints par Tibo, fan de la première heure, devenu star du premier rang, maniant aussi bien la guitare que les répliques de Kaamelott. Enfin, le groupe gagne une touche de clavier et de subtilité, lorsque Kevin se joint à lui en 2018.

Les 3 Fromages, c’est donc un groupe, quatre bretons et beaucoup de fun… mais pas seulement. Caméléons du style, prodiges du jeu d’acteur et virtuoses de la parodie, le groupe traverse les époques et les univers musicaux avec un genre unique : le Rock n’ Drôle.

C’est d’ailleurs dans le punk-rock que leur premier album Et puis Zet, sorti en 2009, trouve son inspiration. Avec des titres tels que « La Tartiflette », ils s’annoncent déjà comme la maîtres de l’absurde bien pensé.

En 2011, les 3 Fromages et leur deuxième album Cheese Powers amènent sur les scènes françaises un vent de saloon, de plage californienne, et de ports de Bretagne. C’est avec plaisir que le public retrouve leur rock déjanté et leurs textes surprenants, sur les scènes des festivals, mais aussi dans leurs premiers clips, qui collectionnent vite les millions de vues sur la toile.

Leur troisième album Matures et Découvertes, sorti en 2015, porte bien son nom. Avec des tubes comme « La galère d’un pirate », « ça nous saoule » et « BB rockers », le groupe assoit solidement son identité musicale, à la fois parodique et inventive. En 2018, leur dernier opus, Maman j’ai raté l’album, voit le jour. Opus au titre paradoxal pour des compositions de qualité, repoussant encore les limites de l’exploration des genres musicaux avec « C’est pas punk » et « Bienvenue à bord ».

Avec leur cinquième et prochain album, Les 3 Fromages s’annoncent comme les incontournables du retour de la scène française, avec leur musique toujours plus fédératrice, leur l’humour bienveillant, et des messages importants, à la fois décalés et dans l’air du temps.

L’objectif de ce clip réalisé par Mathieu Ezan est d’opposer deux univers communs à tout à chacun : on y voit deux personnes, accablées par leurs boulots respectifs qui n’aspirent qu’à une chose : se lâcher, profiter, danser et ce même quand on le leur interdit. Ils sont tous deux dans leur bulle, seuls dans un premier temps avant de se retrouver l’un l’autre, extravertis, se moquant du ridicule de leurs danses, ils cherchent juste à lâcher prise face à leur rude quotidien. Et quand bien même ils pourraient se faire juger de se trémousser dans une salle tristement vide, le plaisir qu’ils prennent à le faire prend le dessus. Un titre dansant aux accents années 80/90 !

Membres :

Eric Brison : guitare, chant

Willy Gachet : batterie

Kevin Rousseau : clavier

Tibo Getz : basse

https://www.facebook.com/les3fromages

https://www.instagram.com/les3fromages/

https://twitter.com/les3fromages

https://les3fromages.com/

Crédits : Réalisateur : Mathieu Ezan Acteurs : Eric Brison, Willy Gachet, Kevin Rousseau et Tibo Getz Musiciens : Eric Brison, Willy Gachet, Kevin Rousseau et Tibo Getz Paroles et musique : Les 3 Fromages Voix parlée : Roxanne Haldemann Gachet Sax : Ludovic Claudepierre Enregistré par Sébastien Langle à E-Factory – Rennes Mixé par Sébastien Langle Masterisé par Pierrick Noël – Atelier Mastering