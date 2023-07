Morbihan. 18e édition de Mobiliers & Objets de Créateurs : une cinquantaine de pièces uniques de Bretagne

L’exposition de mobilier contemporain Mobiliers & Objets de Créateurs s’installe dans le Morbihan à la Chapelle d’Arradon, du 21 octobre au 5 novembre 2023. 20 créateurs présenteront une cinquantaine d’objets et mobilier contemporain inédits, réalisés spécialement pour l’événement.

Mobiliers & Objets de Créateurs est une exposition gratuite qui attire chaque année plus de 2000 visiteurs. Le collectif Ébénistes & Créateurs de Bretagne donne rendez-vous chaque année aux passionnés des métiers d’art. Acheteurs, collectionneurs, y viennent de toute la France. Il aura fallu aux créateurs une année entière pour créer dans leur atelier la cinquantaine d’œuvres présentée dans le cadre exceptionnel de La Chapelle.

Au-delà de la vente en direct des pièces exposées, des commandes sur mesure se préparent souvent durant ces deux semaines inspirées ou déclinées des œuvres exposées et arrangées avec les créateurs sur place. Mais l’exposition s’adresse aussi aux amoureux des belles choses et aux simples curieux de nature qui pourront rencontrer les artisan·e·s et artistes et découvrir des savoir-faire méconnus.

Valorisant les créations bretonnes, le salon propose une cinquantaine d’œuvres uniques, autour du thème Source.

Le collectif a choisi la source comme référence au départ, à l’origine. « C’est l’étincelle d’une idée, l’espoir d’un avenir dans lequel l’acte créatif serait à la source des enjeux d’aujourd’hui », soulignent les membres du collectif Ebénistes & Créateurs de Bretagne. « Sourcer » un matériau ou un objet d’art relève d’ailleurs du vocabulaire des métiers de la décoration.

Comme à chaque édition, l’association ouvre ses portes à deux invité·e·s. Cette année, Lénora Le Berre, potière et céramiste et Véronique Van Brabandt, artiste textile, présenteront leur travail.

Un collectif d’artisan·e·s et d’artistes passionné·e·s

Ébénistes & Créateurs de Bretagne compte aujourd’hui 24 membres professionnels du mobilier contemporain et des arts décoratifs associés. Leur principal objectif est de promouvoir le mobilier contemporain, leurs savoir-faire, leur passion pour leur métier, et de mettre en lumière des réalisations : mobilier et objets d’exception. Depuis 2013, un tremplin pour jeunes créateurs leur permet de rejoindre le groupement profitant ainsi des conseils de leurs aînés, de leur expertise du terrain et de la réputation d’excellence au niveau régional, voire national.

Pour le collectif, « L’expression artistique vers laquelle nous tendons souhaite contribuer à la culture du beau, du raffiné et de l’originalité, en faisant appel au talent créatif et aux gestes experts de chacun d’entre nous. Faire partager l’émotion et les sources d’inspiration de nos œuvres, contribue pleinement au sens de notre métier que nous vivons d’ailleurs comme une belle vocation ».

Infos pratiques

La chapelle d’Arradon, Place de l’église – 56610 Arradon. Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre inclus. Entrée Libre. Tous les jours de 10h00 à 19h00