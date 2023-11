Marie-Hélène Prouteau salue, avec ce nouvel ouvrage 12 poètes contemporaines de Bretagne aux éditions Sauvages, ces voix qui l’ont accompagnée dans son propre chemin d’écriture. Des voix de Bretagne certes, mais d’une Bretagne aux fenêtres ouvertes sur le monde, celle-là même qui inspirait la revue Hopala ! La Bretagne au monde, celle que nous aimons.

Écrivaine, nous la connaissons pour ses récits poétiques publiés, pour n’en citer que quelques-uns à La Part commune (Le cœur est une place forte, 2019), La chambre d’échos (La Ville aux maisons qui penchent, 2017), Apogée (L’enfant des vagues, 2014). Une écriture tout à la fois légère et profonde pour explorer l’enfance, la mémoire, les lieux, la peinture. C’est ainsi sur la sœur d’Émile Bernard, Madeleine, qu’elle écrira La songeuse de l’invisible (éditions Hermann, 2021). Mais Marie-Hélène Prouteau est aussi une chroniqueuse de talent qui sait mettre les autrices et les auteurs auxquels elle est sensible en valeur. Près de 200 articles ou entretiens (!!) ont ainsi été publiés dans des revues comme Recours au poème, Terre à ciel, Terres de femmes, Europe, etc.

12 poètes contemporaines de Bretagne de Marie-Hélène Prouteau, éditions Sauvages, 2023.

Comment choisir 12 voix parmi toutes celles qu’elle aime ? Connivence, alchimie, parenté de cœur… un peu tout cela pour Marie-Hélène. Poètes, romancières parfois, peintres aussi bien, jeunes talents ou talents reconnus de longue date, peu importe. Parmi elles, des noms que je connais, des proches ou simplement croisées à l’occasion de salons des livres, d’autres que je découvre ici avec bonheur. Quelques titres récents ou que j’apprécie particulièrement pour les premières et vous donner envie de les lire. Marie-Josée Christien (Affolement du sang, Al Manar, 2019), Guénane (Atacama, La sirène étoilées, 2016), Nicole Laurent-Catrice (La boite noire, Le petit Véhicule, 2019), Denise Le Dantec (Le rappel des jours, la Part Commune, 2015), Mérédith Le Dez (Alouette, Obsidiane, 2023).

Pour les secondes, quelques mots volés à la lecture de Marie-Hélène. Anne Bihan (Sur la cour des enfants s’empoignent pour/ne pas pleurer), Chantal Couliou (Toujours assise au même endroit/les mains/croisées sur ses genoux/elle voyage…), Cécile Guivarch (Ce sont toujours des enfants/toujours, même avec/trente balles dans le corps), Ghislaine Lejard (l’Oiseau passeur de lumière/rejoint l’invisible/dans le silence des étoiles), Brigitte Maillard (La tête sur le rivage/Je regarde passer la mer/Elle s’efface sur le sable…), Lydia Padellec (La part de nuit/en nous en l’autre), Jacqueline Saint-Jean (../au parloir des ombres/ils attendent le bord du jour/…).

Marie-Hélène Prouteau introduit magnifiquement ces 12 voix d’une poésie contemporaine aux textures différentes. Ses notes de lecture et ses entretiens nous donnent envie d’aller avec elle plus loin. Et nous avons besoin de les écouter pour mieux comprendre ce monde qui souffre et s’effrite chaque jour un peu plus devant nos yeux.



12 poètes contemporaines de Bretagne de Marie-Hélène Prouteau. Éditions Sauvages. 116 pages. Parution : 25 octobre 2023. 13€ (+4€ de frais de port).

Livre disponible en librairie ou à commander par mail à editionssauvages@orange.fr

_________________

Les éditions Sauvages créées en 2007 sont une association loi 1901 consacrée à la promotion de la poésie à travers des rencontres avec les lecteurs (lectures, récitals, animations …) et par l’édition. Elles éditent 6 collections Askell, La Pensée Sauvage, Dialogue, Carré de création, Phénix et Ecriterres et ont publié une soixantaine de livres depuis leur création. Signalons les livres de Pierre Tanguy dans la même collection, Les poètes de Bretagne et Les écrivains de Bretagne. Le prochain livre de Marie-Hélène Prouteau sera une version rééditée et augmentée de La Petite plage, avec une préface de Mona Ozouf (La Part Commune, juin 2024).

