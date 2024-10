Normandie. La marque Popee et Mathieu Sapin proposent le papier toilette en BD !

Du papier toilette sous le sapin ? Après tout, pourquoi pas ! D’un côté, il y a Popee, marque française de papier hygiénique. De l’autre, Mathieu Sapin, « artiste et amateur de petit coin depuis 2014 ». Ensemble, ils ont créé l’édition limitée Popee x Mathieu Sapin, soit des rouleaux emballés à l’unité avec des planches de bd ! Pour ce projet fun, original et éco-responsable, Unidivers sort des sentiers de sa région natale.

La marque Popee, kézako ? C’est le papier hygiénique français, (rouleaux de papier toilette, essuie-tout et boites de mouchoirs) qui partage votre quotidien avec confort et de manière 100% éco-responsable. Comment est née l’initiative ? Elle vient d’Audrey qui apprend en 2019 que chaque jour 270 000 arbres sont coupés pour fabriquer le papier hygiénique du quotidien. Saviez-vous que c’était autant ? Elle a ensuite réalisé que ces papiers d’essuyage à usage unique étaient majoritairement fabriqués à partir d’une matière première transportée en avion depuis l’Amérique latine ou la Scandinavie. Le projet se concrétise dans les mois qui suivent.

Mathieu Sapin et Audrey, fondatrice de Popee

1 tonne de Popee équivaut à 17 arbres sauvés ! Ça paraît mince, mais c’est un début. Et comme la morale de la légende du colibri de Pierre Rabhi nous l’a appris, si chacun fait sa part, on peut faire la différence. Les rouleaux recyclés sont fabriqués par Pau, un Espagnol qui dirige une usine labellisée B-Corp à Géronde, à la frontière espagnole.

Mathieu Sapin est quant à lui auteur de la série pour enfants Akissi, du docu-fiction politique Le ministère secret et, plus récemment, Edgar (voir chronique). Le monticule de travail auquel il faisait face quand le téléphone a sonné ne l’a pas empêché de foncer dans l’aventure moelleuse et incongrue, tout en étant écoresponsable. Ensemble, ils ont travaillé à une édition limitée de rouleaux de papier toilette recyclé emballé à l’unité dans des planches de bd, de véritables œuvres d’art. Et soyez en assurés : le seul sapin utilisé pour fabriquer ces rouleaux de papier toilette Popee, c’est bien le dessinateur.

Imaginez : plutôt que de jeter votre emballage, vous découvrez à chaque rouleau une planche inédite que vous pouvez conserver ! En plus d’avoir le popotin propre, on vous offre une joli histoire rigolote.

De cette rencontre est né un projet entrepreneurial à impact réalisé par deux personnes engagées. Popee a ouvert une campagne de crowfunding Ulule, qui se termine le 20 octobre, afin de proposer des préventes. Ces dernières a explosé les chiffres vu qu’elles s’élèvent actuellement à 569 préventes, pour un objectif de 50 initialement. Que vous souhaitiez en faire un calendrier de l’avent original (pack de 24 rouleaux après tout) ou un cadeau à mettre sous le sapin, n’attendez plus pour pré-commander !

